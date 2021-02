På lørdag er Sverdrup-feltet til 83 mrd. nedbetalt – 16 måneder etter oppstart

Det største oljefunnet i nyere norsk historie fortsetter å være en pengemaskin. Selv oljepriskollapsen under corona klarte ikke å forsinke nedbetalingen med mer enn drøye tre måneder.

ER DET MULIG: Konsernsjef Anders Opedal (t.v.) overtok jobben etter Eldar Sætre 2. november. Sverdrup-feltet har vært et sentralt prosjekt for begge to de siste årene. Vis mer byoutline Carina Johansen

Publisert: Oppdatert i går 16:35

Equinor har lagt et ekstremt krevende og hendelsesrikt år bak seg, med en coronakrise, flere branner på norske landanlegg og nye tap utenlands.

Det er likevel et kraftig lyspunkt som både Equinor og Norge kan glede seg over: Oljefeltet Johan Sverdrup.

Under kvartalspresentasjonen til Equinor onsdag kom selskapet med en aldri så liten økonomisk gladnyhet:

– Johan Sverdrup fase 1 vil bli nedbetalt etter skatt – denne uken. Det er 16 måneder etter oppstart, konstaterte Equinors nye konsernsjef Anders Opedal under kvartalspresentasjonen.

På den korte tiden har oljen fra feltet altså vært nok til å både dekke drift og utbygging. Gigantfunnet som først ble gjort av oljeselskapet Lundin i 2010, ble bygget ut og driftes av Equinor.

Feltet startet produksjonen i oktober 2019. Da Erna Solberg dro ut for å åpne det i januar 2020 påpekte hun at man regnet med at hele investeringen på 83 milliarder var nedbetalt etter 12 måneder – rundt oktober 2020.

Den prognosen var basert på en oljepris på 65 dollar fatet, forteller Opedal til E24. Selv om coronakrisen sendte oljemarkedet i gulvet i fjor, ble ikke datoen forskjøvet med mer enn drøye tre måneder:

– For å være mer presis er det snakk om lørdag, sa Equinor-sjefen senere i presentasjonen sin om når det symbolske øyeblikket inntreffer.

– Jeg skulle ønske det var flere Sverdrup-er. Det er et enestående felt, både med tanke på måten det ble utviklet og måten det driftes på med utstrakt bruk av ny teknologi, sa han senere i presentasjonen.

Les også Bakgrunn: Nå er pengemaskinen i Nordsjøen åpnet: – Jeg synes 900 milliarder blir litt kjipt å si, så jeg runder opp til 1.000

Feirer med pizza og cola

Selv om Sverdrup-feltet har nedbetalt seg selv allerede nå, skal det etter planen være i produksjon i mange tiår. De nåværende estimatene tilsier at feltet vil gi rundt 1.400 milliarder kroner i inntekter, hvorav 900 milliarder ender som inntekter til staten og fellesskapet.

– Spretter du champagnekorken på lørdag?

– Det ligger ikke helt i min natur. Vi feiret jo oppstarten av feltet med pizza og cola, og det blir det vel på lørdag og, humrer Anders Opedal på telefon med E24.

I tillegg til at oljeprisen har hentet seg inn, påpeker han at økt produktivitet og produksjon på feltet også har bidratt til å fremskynde datoen der feltet har nedbetalt seg selv.

For Norge er feltet et økonomisk vidunder, og det er et prosjekt som var sentralt for å holde hjulene i gang i norsk leverandørindustri under den forrige oljekrisen som begynte på tampen av 2014.

Ifølge budsjettdokumentene fra Olje- og energidepartementet har fase 1 av utbyggingen blitt 32,3 milliarder kroner, eller 24 prosent, billigere enn først anslått i utbyggingsplanen.

Totalsummen for fase 1 med fire plattformer kom på 100,2 milliarder 2020-kroner, ifølge budsjettet. Equinor regner at fase 1 har kostet 83 milliarder i løpende kroner og med fast valutakurs.

Fase 2 som nå bygges ut med en plattform til vil koste 44,7 milliarder, ifølge budsjettdokumentene, og 41 milliarder kroner ifølge Equinors regnemåte.

PS! Johan Sverdrup fase 1 ble ferdigstilt før den nye skattepakken trådte i kraft. Dermed er det bare fase 2 som får nytte av umiddelbare avskrivninger på investeringene.

Les mer om Equinors kvartalsrapport:

Les også Equinor selger Bakken-feltet i USA for 7,6 milliarder: Etterlater nytt tap på vei ut døren

Les også Equinor vil øke utbyttet for andre kvartal på rad: Samtidig kuttes investeringene

Les også Tidenes største tap for Equinor i 2020

. Illustrasjonsbilde av hvordan Johan Sverdrup-feltet vil se ut med den femte plattformen i fase 2 Vis mer byoutline Equinor

Pengene renner inn hver eneste dag

I de første ukene og månedene etter oppstarten produserte Sverdrup opp mot 350.000 fat per dag. Allerede da lå man foran skjema og i ettertid har prognosene blitt oppjustert.

Produksjonen lå på rundt 500.000 fat per dag ved slutten av 2020. I januar meldte Equinor at de innen midten av 2021 regner med å produsere opp mot 535.000 fat per dag i fase 1. Med fase 2 økes tallet til inntil 720.000 fat per dag.

Fase 1 av prosjektet har en balansepris (break-even) på under 15 dollar per fat – altså oljeprisen som trengs for at prosjektet betaler seg. Med fase 2 installert er balanseprisen under 20 dollar.

15 dollar er lavt. Til sammenligning trenger prosjektene som Equinor skal bygge ut i årene fremover rundt 30 dollar per fat i gjennomsnitt for å være lønnsomme, opplyste finansdirektør Svein Skeie på kvartalspresentasjonen onsdag.

Å drifte Johan Sverdrup koster under to dollar per fat olje, før man regner med utbyggingskostnaden.

Den lave balanseprisen på under 15 dollar gjør at prosjektet gikk i pluss, selv når coronapandemien rammet oljemarkedet som verst i fjor og sendte oljeprisen under 20 dollar per fat en periode.

For å illustrere summene kan man gjøre et regneeksempel.

Equinor fikk i snitt 37,4 dollar per fat olje de solgte fra norsk sokkel i 2020. Hvis man legger til grunn at Sverdrup-produksjonen i snitt lå rundt 425.000 per dag gir det inntekter på 15,9 millioner dollar per dag.

Basert på Equinors gjennomsnittlige dollarkurs i 2020 på 9,4 kroner, så gir det Sverdrup-inntekter på anslagsvis 150 millioner kroner – per dag i fjor.

I 2021 har oljeprisen igjen passert 60 dollar, og inntjeningen på feltet er dermed betydelig høyere.

Med dagens produksjon på drøye 500.000 fat per dag og en oljepris på 60 dollar fatet er det snakk om 30 millioner dollar, eller 253 millioner kroner daglig.

Les også Oljenæringen har mistet «trollmannen»: Hans Christen Rønnevik er død

Rune Nedregaard, driftsdirektør for Johan Sverdrup-feltet. Vis mer byoutline Equinor

Sverdrup-sjefen trodde ikke det var mulig

Økningen opp til 535.000 fat per dag bli den tredje kapasitetsøkningen på Sverdrup-feltet, forklarte Rune Nedregaard til E24 i et intervju i januar.

Han er driftsdirektør på feltet og er ikke rent lite stolt over gigantfeltet han styrer.

Med det vil Sverdrups samlede platåproduksjon med fase 2 kunne ende rundt 720.000 fat per dag. Dette nærmer seg den foreløpige rekorden på norsk sokkel, som ifølge Equinor ble satt 16. januar 1987 da Statfjord-feltet produserte 850.200 per dag.

– Vi har på ingen måte regnet med at dette skulle være mulig, sier Nedregaard om Sverdrup-tallene.

– Resultatene vi ser kommer av den jobben som har vært gjort av Equinor, leverandører og partnerne i lisensen, som har vært veldig solid, fortsetter han.

Han forteller at det er et viktig samspill som skal på plass når maskiner, moduler og systemer fordelt på fire (og snart fem) plattformer skal kjøres i gang.

For å få til den produksjonsøkningen som man har på Sverdrup, har man kjørt en rekke prosesstudier på hvordan anlegget vil oppføre seg, samtidig som sikkerheten ivaretas.

– Designkapasiteten var mye lavere enn det vi ser at vi klarer å levere nå (...) basert på erfaring fra hvordan anlegget oppfører seg har vi vist gjennom studiene at vi kunne øke til 500.000 fat per dag, sier Nedregaard.

Les også Equinor vil produsere enda mer på Johan Sverdrup

I en test i november klarte man å gå over 500.000 fat per dag, men da trengs der mer vann. Man må nemlig injisere 1,17 ganger så mye vann som olje man henter ut av reservoaret.

– Det må vi gjøre for å sikre trykket og målet om en utnyttelsesgrad på over 70 prosent, sier Nedregaard.

Equinor har derfor satt i gang et prosjekt for å øke vanninjeksjonskapasiteten på feltet.

I det store bildet har Sverdrup-feltet hatt få problemer. Nedregaard forteller at noen transformatorer og booster-pumper har blitt byttet.

– Det har heller ikke vært noen lekkasjer eller alvorlige skader. Der vi har hatt noen utfordringer er på hastighet og vibrasjoner, men det er utfordringer vi har overvåket og som har vært en viktig del av kapasitetstestingen vi har gjort. Vi har også gjort noen grep for å redusere støy, som er viktig for dem som jobber der, sier Nedregaard.

– Har dere muligheten til å øke produksjonen enda mer enn det dere får til nå?

– Det ser jeg ikke muligheten for fra det vi vet nå, rett og slett fordi vi begynner å møte noen «harde» begrensninger i hva som er fysisk mulig, sier Nedregaard.

PS! Johan Sverdrup-feltet skal etter planen produsere for full maskin frem til 2022, da man skal ha en revisjonsstans i forbindelse med installasjon av fase 2 av feltet.