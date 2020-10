Rapport om Equinors USA-tap legges fram fredag

Equinor legger fredag fram en PwC-rapport om virksomheten som førte til tap på 200 milliarder kroner i USA. Tirsdag må olje- og energiminister Tina Bru møte til høring om saken i Stortinget

Avtroppende konsernsjef Eldar Sætre i Equinor vil svare på spørsmål etter at revisjonsselskapet PwC har lagt fram sine funn etter gjennomgangen av Equinors USA-innvesteringer fredag klokken 11.00. Vis mer byoutline Berit Roald

Publisert: Publisert: 8. oktober 2020 13:30

Statsautorisert revisor og partner i PwC, Eli Moe-Helgesen, har ledet utvalget som har gjennomgått Equinors virksomhet i USA. Hun vil presentere rapporten og det vil gis kommentarer fra styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre i Equinor, melder Equinor.

Framleggingen av rapporten er fredag 9. oktober kl 11.00. Det er samtidig med kunngjøringen av Nobels fredspris.

Her vises framleggelsen fra klokken 11 fredag:

– Jeg var rett og slett ikke oppmerksom på at Nobelprisen annonseres samtidig. Vi har ønsket å legge fram denne rapporten åpent og gjøre det så raskt som vi kan, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor til NTB.

Det er Equinor selv som har hyrt inn revisjonsselskapet PwC til å gjennomgå investeringene i USA.

Les også Tre toppsjeffavoritter i Equinor har vært involvert i omstridte utenlandssatsinger

Les også Tina Bru tar grep etter USA-tap: Vil trappe opp oppfølgingen av Equinor

Olje- og energiminister Tina Bru sammen med styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen ved en tidligere anledning. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Ledelsen i Equinor og representanter for PwC la frem gjennomgangen av selskapets investeringer i USA for olje- og energiminister Tina Bru torsdag formiddag, skriver Dagens Næringsliv som har avdekket at selskapet har tapt 200 milliarder kroner på investeringer i løpet av de siste 20 årene.

Både avtroppende konsernsjef Eldar Sætre, påtroppende konsernsjef Anders Opedal, styreleder Jon Erik Reinhardsen var til stede.

Tirsdag skal olje- og energiminister Tina Bru redegjøre for Stortinget om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging.