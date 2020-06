Oljetopp med advarsel: – Vi har kjøpt oss to til fire år – nå må bedriftene omstille seg!

Skattepakken har gitt oljeleverandørene et lite pusterom, mener Geir Austigard. Men kommer det grønne oppdrag som følge av krisestøtten?

Geir Austigard mener det haster med endring for oljeleverandørene. Vis mer Marie von Krogh

Publisert: Oppdatert: 19. juni 2020 16:53 , Publisert: 19. juni 2020 16:39

De siste dagene har Aftenbladet/E24 i flere saker belyst hvorvidt støttepakken til oljeselskapene bidrar til grønn omstilling. Flere eksperter har sådd tvil rundt en slik påstand, mens NHO-sjef Ole Erik Almlid har kalt pakken «et klimatiltak».

Geir Austigard hadde nylig sin siste arbeidsdag som toppsjef for Øglænd System i Klepp. Fra høsten skal han lede det nyetablerte, Hitecvision-eide konsernet Moreld, som består av 20 oljeservicebedrifter.

Han har én klar beskjed til eget selskap og andre aktører i bransjen:

– Med skattepakken har vi kjøpt oss to til fire år der vi vil klare å opprettholde grei aktivitet. I den perioden må bedriftene omstille seg! Tiden må brukes godt av alle som har tenkt å gjøre det. Og arbeidet må begynne i morgen, helst i dag, sier Austigard, som også er styremedlem i bransjeforeningen Norsk Industri.

Krisepakke til oljenæringen Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ble 8. juni enige om en krisepakke til oljebransjen, etter at lav oljepris og koronaviruset har sendt sjokkbølger inn i Norges viktigste næring.

De viktigste punktene er at selskapene får utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten for 2020 og 2021. Den såkalte friinntekten settes til 24 prosent innenfor de midlertidige endringene.

Dette gjør at selskapenes skatteregning utsettes og over 100 milliarder kroner kan frigjøres til nye investeringer i 2020 og 2021. Den direkte skatteletten i endringene utgjør åtte milliarder kroner.

I tillegg skal det legges fram forslag til nye krav til null- og lavutslippsfartøy offshore, og regjeringen skal sette ned et utvalg som skal se på rammebetingelsene for grønne investeringer.

Regjeringen skal sammen med oljebransjen lage en plan for å halvere utslippene fra norsk sokkel innen 2030. Vis mer vg-expand-down

Konkursfare

Han synes det er vanskelig å peke direkte på hvilke følger krisepakken vil få for grønn omstilling, men er tydelig på at fraværet av en pakke kunne satt en effektiv stopper for slik satsing.

– Mange selskaper ville ikke klart seg. Ordningen er ekstremt viktig for at bedrifter skal overleve og få muligheten til å gjennomføre grønn omstilling. Samtidig må vi ikke glemme at det skal være betydelig aktivitet innen olje og gass også i framtiden, sier Austigard.

Når han begynner som Morild-sjef over sommeren, kommer han til å gripe fatt i temaet umiddelbart.

– Omstilling kommer til å stå svært høyt på agendaen. Vi skal utvikle oss innen olje og gass og samtidig vri mot nye felt. Det handler ikke bare om fornybar energi, men også andre forretningsområder, sier Austigard.

– Ville stoppet opp

UiO-forsker Katinka Holtsmark sa tidligere denne uken følgende:

– For meg er det vanskelig å forstå at måten vi skal få til en grønn omstilling på, er å gi leverandørindustrien flere oljeoppdrag.

Karl-Petter Løken, toppsjef i leverandørgiganten Kværner, er helt uenig.

– Det utsagnet blir veldig svart/hvitt. Den kompetansen og muskelen leverandørene har i dag, vil være helt avgjørende for det som skal skje innen grønn omstilling. Skattepakken gir oss muligheten til å holde hjulene i gang. Uten den ville leverandørnæringen stoppet opp, og da ville vi ikke klart å ta spranget inn i grønn energi, sier han.

– Noen av prosjektene som utløses nå, er dessuten grønne, legger Løken til og peker spesielt på oljefelt som skal elektrifiseres.

Løken og Kværner var de første som kunne juble da skattepakken var klar. Allerede dagen etter bestemte Aker BP seg for å gå videre med Hod-utbyggingen, som var satt på vent. Den største kontrakten går til Kværner-verftet på Verdal i Trøndelag, som dermed er sikret full sysselsetting ut året. Dette er imidlertid et rent oljeprosjekt.

– Vi var heldige som fikk umiddelbar effekt av pakken. For verftene er det viktig med en kontinuerlig strøm av prosjekter. Vi kan ikke bare stoppe, da vil det ta lang tid å bygge opp igjen.

Karl-Petter Løken mener Kværner trenger oljeprosjekter nå for å kunne jobbe grønt senere. Her på besøk ved verftet på Stord. Vis mer Adrian B. Søgnen

Milliardavtale i havvind

– Kunne staten heller subsidiert prosjekter direkte knyttet til grønn energi istedenfor skattepakken til oljeselskapene?

– Nei, det tror jeg ikke nå. Det finnes ikke nok prosjekter av den typen. Så er det opp til kundene, og ikke oss leverandører, å sette i gang. Et verft kan ikke bare begynne å bygge utstyr til grønne prosjekter.

– Betyr det at vi er avhengige av oljeselskapene for å få til grønn omstilling?

– Omfattende prosjekter krever aktører med store finansielle muskler. Mange av disse selskapene vil være viktige i det grønne skiftet. Når det gjelder elektrifisering av sokkelen, er de for eksempel avgjørende. Samtidig går vi nok mot en framtid preget av større mangfold på kundesiden enn i dag.

– Kværner er i gang med omstillingen mot grønn energi og andre markeder, sier Løken.

Selskapet skal lage betongskrog til elleve flytende vindturbiner på Equinors Hywind Tampen-prosjekt. Avtalen er verdt 1,5 milliarder kroner og er Kværners eneste grønne prosjekt i dag. Prosjektet er allerede satt i gang og var ikke avhengig av skattepakken.

– I 2023 er målet at en tredjedel av inntektene våre kommer fra fornybar energi. Slik det ser ut nå, kan det gå enda raskere, sier Løken.

Equinor og partnerne skal elektrifisere Sleipner-feltet. Vis mer Olav Olsen

Lite grønt nå

Kværner-sjefen får støtte hos konkurrenten Aker Solutions.

– For oss var frykten at vi måtte gjennom en voldsom nedbemanning. Da er det ikke bare å skru på knappen igjen etterpå. Nå kan vi holde aktiviteten oppe. På kort sikt dreier det seg om olje- og gassprosjekter. Volumet for grønne prosjekter ligger lenger fram i tid, men sammen med oljeselskapene jobber vi for eksempel allerede med å ta ned utslippene på sokkelen, sier pressekontakt Ivar Simensen.

– Så skattepakken har betydning for grønn omstilling?

– Ja, det er vår mening, sier Simensen.

To dager etter at skattepakken var klar, leverte Equinor utbyggingsplan for elektrifisering av feltene Sleipner og Gina Krog. Pressekontakt Morten Eek vil imidlertid ikke si at det var et direkte utslag av pakken.

– Jeg tror ikke jeg skal peke på konkrete prosjekter. Det blir litt hypotetisk, sier Eek.

Rosenberg-sjef Jan. T Narvestad. Vis mer Fredrik Refvem

Trenger tid

Han gjør imidlertid et unntak for elektrifiseringen av prosessanlegget Melkøya i Hammerfest, som trolig ikke ville blitt realisert uten skatteordningen.

– Mener dere, som NHO-sjefen, at skattepakken er et klimatiltak?

– Den skaper et godt grunnlag for å jobbe med essensielle klimaløsninger på norsk sokkel. Blant annet flere elektrifiseringsprosjekter. I tillegg er det veldig viktig at norske leverandører kan opprettholde aktivitet, sier Eek.

På Rosenberg Verft i Stavanger jobbes det blant annet med havvind, men det er ingen tvil om at det er prosjekter innen olje og gass som holder aktiviteten oppe.

– Det er ekstremt viktig at vi har kontinuerlig drift mens vi jobber med grønn omstilling. Det vil ta tid å omstille arbeidsplassene i olje og gass, og for å opprettholde kompetansen må det skje gradvis, sier Rosenberg-sjef Jan T. Narvestad.

– Sånn sett gjør oljepakken at vi kan fortsette å jobbe med de grønne initiativene vi er i gang med, legger han til.