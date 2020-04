Oljeprisen stiger kraftig

USAs president Donald Trump snakker opp en løsning på priskrigen, og Kina skal ha planer om å kjøpe olje.

Publisert: Oppdatert: 2. april 2020 08:48 , Publisert: 2. april 2020 08:06

Nordsjøoljen Brent, som brukes som referanse for oljehandel globalt, stiger 7,91 prosent til 27,54 dollar fatet.

Amerikansk lettolje (WTI) er opp 4,94 prosent til 22,23 dollar fatet.

Oppgangen kommer etter uttalelser fra USAs president Donald Trump om at han venter at Saudi-Arabia og Russland når en avtale i løpet av de neste dagene, slik at priskrigen avsluttes.

– Priskrigen er veldig dårlig for Russland, den er veldig dårlig for Saudi-Arabia, den er veldig dårlig for begge. Jeg tror de kommer til å inngå en avtale, sa Trump ifølge Reuters.

Trump møter oljetopper fredag, i forkant av et møte 14. april der oljebransjen i Texas møtes for å diskutere produksjonskutt.

Kina planlegger å begynne å kjøpe olje og øke sine statlige beholdninger, skriver Bloomberg, noe som også kan bidra til den siste prisoppgangen.

Dobbel smell

Dagens prisoppgang kommer fra svært lave nivåer. Prisen er på det laveste siden 2003.

Oljeprisen er ned rundt 60 prosent så langt i år og 47 prosent den siste måneden. Prisen får en dobbel smell, og presses nedover av både tilbuds- og spesielt etterspørselssiden.

Priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland startet etter brudd i forhandlinger om å forlenge produksjonskutt. Gjeldstyngede amerikanske produsenter av skiferolje rammes spesielt hardt.

Coronaviruset har gjort at folk hverken vil eller kan bruke transporttjenester i like stor grad som vanlig, noe som har senket etterspørselen etter olje blant for eksempel fly og skip.