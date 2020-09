Konserndirektør i Equinor går av

Hun var selskapets første kvinnelige plattformsjef og leder satsingen i Brasil. Nå har konserndirektør Margareth Øvrum bestemt seg for å gå av med pensjon.

Siden oktober 2018 har Margareth Øvrum ledet Equinors satsing i Brasil. Vis mer Anders Minge

Publisert: Oppdatert: 1. september 2020 09:09 , Publisert: 1. september 2020 08:50

I en melding internt i Equinor opplyses det tirsdag at Margareth Øvrum, konserndirektør for Utvikling og produksjon Brasil, har informert konsernsjefen om at hun går av med pensjon.

Med 39 år i Statoil og så Equinor har Øvrum vært der nesten like lenge som konsernsjef Eldar Sætre. Han varslet også nylig at han går av med pensjon etter 40 år i selskapet.

Øvrum jobber i Equinor ut året. Hun vil endre kontorsted fra Rio til Bergen fra 1. oktober, framgår det av den interne meldingen. Da vil Leticia Andrade overta som landsjef i Brasil – og rapportere til Øvrum.

Les også Saudabu blir ny toppsjef i Equinor: – Bra med en ingeniør

Hun var plattformsjef på Gullfaks. Her er Øvrum fra Equinors siste prestisjeprosjekt på norsk sokkel – Johan Sverdrup. Vis mer Jon Ingemundsen

I løpet av 39 år i Equinor har Øvrum hatt en rekke framtredende stillinger. Hun ble plattformsjef på Gullfaks – og er dermed selskapets første kvinnelige plattformsjef. Siden 2004 har hun vært i konsernledelsen, først som konserndirektør for Helse, miljø og sikkerhet, så Teknolog og ny energi, deretter Teknologi, prosjekter og boring – før hun altså avslutter med å lede Utvikling og produksjon Brasil.

I den interne meldingen får Øvrum skryt fra konsernsjefen.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Margareth for hennes langvarige bidrag til lederskap i konsernet og som medlem av konsernledelsen i Equinor. Hun var en pioner for kvinner i dette selskapet, og veiledet karrieren til mange av våre topptalenter. Hun var den første kvinnelige plattformsjefen, på Gullfaks. Hun var en av de første kvinnene som ble medlem av konsernledelsen. Basert på sin lange erfaring og brede forståelse av Equinor kunne hun bidra til selskapets framgang gjennom mange år. Hun vil bli dypt savnet når hun forlater selskapet 1. januar 2021. Jeg ønsker henne lykke til som pensjonist, sier Sætre.

Les også Eldar Sætre går av som toppsjef i Equinor