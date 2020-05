Kampen om oljeskatten: Oljenæringen og tillitsvalgte barker sammen mot miljøbevegelsen og regjeringen

Milliarder av kroner og titusener av arbeidsplasser over hele landet er i spill når Stortinget nå skal behandle oljeskatten. Oljeselskaper og tillitsvalgte har slått seg sammen i en sjelden sterk allianse mens en samlet miljøbevegelse roper varsku.

Arkivbilde av Stortinget Vis mer Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 18. mai 2020 12:51 , Publisert: 18. mai 2020 11:18

Fredag hadde finanskomiteen i Stortinget innkalt til en høring som trolig er en av de viktigste på lang, lang tid: Forslaget om endringer i oljeskatten.

Endringene skal være midlertidige, men små nyanser i når oljeselskapene får skattefradrag, hvor stort investeringsfradraget (friinntekten) skal være og hvor lenge ordningen skal vare, kan både bevege enorme milliardsummer og avgjøre skjebnen til titusenvis av arbeidsplasser.

Takket være coronaviruset har etterspørselen etter olje stupt. På toppen av dette har Russland og Saudi-Arabia drevet priskrig. Sammen har disse to sendt oljemarkedet og -bransjen ut i full krise.

Oljeselskapene kutter utbytter og kostnader, strammer inn på investeringer og leverandørbedrifter har allerede begynt nedbemanningen.

For å bøte på dette har oljenæringen, med NHO, LO og flere i ryggen, foreslått en skattepakke som ikke skal koste staten en krone. Får de viljen sin har de listen klar over prosjekter som kan bli realisert.

Denne mektige alliansen står på den ene siden i saken. På den andre står miljøbevegelsen og regjeringen. Det er nå Stortinget som vil ha det avgjørende ordet i hvordan skatten skal endres.

Se prosjektlisten lenger ned i saken!

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen pekte på at man ikke har et gigantprosjekt som Johan Sverdrup som bremser fallet i den nye oljekrisen under høringen i Stortinget. Vis mer Lise Åserud, NTB scanpix

Les også TechnipFMC vil kutte 700 stillinger i Norge: Mer enn hver femte mister jobben

Les også Oljeservicegigant kutter 400 stillinger i Norge

– Ved forrige nedtur mistet vi 50.000 arbeidsplasser, men nå kan det bli enda verre, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen under høringen og fortsatte:

– I forbindelse med forrige oljekrise hadde vi Johan Sverdrup-utbyggingen, som i seg selv var et kraftig motkonjunkturtiltak. Det har vi ikke nå. Derfor er alle disse små og store prosjektene i sum avgjørende for å opprettholde denne næringen i tiden fremover.

Regjeringen har kontret med en mye strammere pakke i frykt for å overstimulere investeringer, men som staten også vil tjene 14 milliarder på, ifølge Finansdepartementet.

Begge pakkene gir også gevinst for oljenæringen, fordi de har høyere avkastningskrav enn staten, men bransjens egen pakke gir best økning i nåverdi og dermed også størst bidrag til å utløse investeringer under krisen.

Aker-sjef Øyvind Eriksen advarte i høringen om at bemanningen i Aker Solutions og Kværner vil kunne falle fra 17.000 før krisen til 4.000 uten påfyll av nye ordre – noe han mener vil skje med regjeringens pakke.

– Equinor har sagt at Norogs forslag (oljenæringens forslag, journ.anm.) vil senke balanseprisen med om lag 10 dollar fatet, mens regjeringens vil senke den med rundt en dollar. Dette gjelder alle Equinors prosjekter (20) og Aker BPs prosjekter. Så forskjellen er at de blir gjennomført eller ikke gjennomført, sa Eriksen under høringen.

Regjeringens pakke frigir om lag 100 milliarder i likviditet til oljeselskapene, men dette mener bransjen ikke er nok i seg selv.

Les også Aker-sjefen varsler at tusenvis av arbeidsplasser er i spill: – Dette er virkelig ikke tidspunktet for økt skatt

Oljenæringens pakke og regjeringens pakke På grunn av oljekrisen har oljeselskapene satt bremsene på for fullt. For å kunne sikre at man likevel kan gi grønt lys til store prosjekter som allerede var under planlegging før krisen, har oljenæringen og regjeringen kommet med hver sin «oljeskattepakke» Begge pakkene vil føre til at oljenæringen betaler mindre skatt nå og mer i fremtiden, men det er noen viktige nyanser som gir store utslag. Finansdepartementet anslår at oljenæringen vil tjene på begge pakkene fordi nåverdien øker i prosjektene og fordi de får økt likviditeten. Aller mest vil selskapene tjene på sin egen pakke. Staten vil ifølge Finansdepartementet kunne tjene 5,1 milliarder på oljenæringens pakke og hele 14 milliarder kroner på regjeringens pakke – målt i nåverdi. Det presiseres at anslagene er usikre. Oljenæringen vil ha umiddelbare avskrivninger på investeringer, men regjeringen vil bare gi det på særskatten (oljeskatten), ikke den vanlige selskapsskatten

Oljenæringen vil ha den samme friinntekten som før (20,8 prosent), men regjeringen vil halvere den til 10 prosent

Oljenæringen vil at ordningen skal gjelde for investeringer i 2020 og 2021, samt oljeprosjekter som det blir sendt inn søknad på innen utgangen av 2022. Regjeringen vil sette denne grensen til 2021, ett år tidligere

Oljenæringen vil at ordningen skal gjelde frem til produksjonsstart på prosjektene det gjelder, men regjeringen vil ha siste frist for fulle avskrivninger i 2024 Vis mer vg-expand-down

Aker-sjef Øyvind Eriksen var med under høringen. Vis mer Terje Pedersen / NTB scanpix

Kritisk til at staten skal tjene på krisepakke

Fagbevegelsen liker også dårlig regjeringens foreslåtte innstramming av oljeskattepakken:

– Det er ikke så ofte at vi i Safe sier så tydelig fra om at vi støtter opp om arbeidsgivers forslag (...) Regjerings forslag gir heller ikke den forutsigbarheten som vi som jobber i bransjen ønsker, sa Safe-leder Hilde-Marit Rysst og fortsatte:

– Målet må være å skape støtteordninger som skaper arbeidsplasser. At myndighetene legger til rette for minst mulig tap er forståelig og greit, men å ikke levere det bransjen trenger og så legge opp til økt inntekt, det er ikke greit.

Safe-lederen refererer til Finansdepartementets egne beregninger, som viser at staten kan tjene rundt 14 milliarder med regjeringens forslag – om lag tre ganger så mye som departementet beregner at staten vil tjene med oljenæringens forslag.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen pekte på at forrige gang man reduserte friinntekten var i 2013 og at begrunnelsen den gangen var «et ønske om å dempe et veldig høyt aktivitetsnivå». Daværende Jens Stoltenberg pekte den gang på at man var bekymret for kostnadsoverskridelse i bransjen og en skjevhet i oljeskatten.

– Det fremstår derfor uforståelig at man i dagens situasjon ønsker å foreslå en ytterligere reduksjon i friinntekten. Dette er ikke tiden for å gjøre den type innstramminger, fortsatte LO-lederen.

Både fra LO, Fellesforbundet og Safe kom det også tydelig frem at leverandørindustrien trenger oljeprosjekter hvis de skal overleve, og hvis de skal klare å fortsette omstillingen sin mot en grønnere fremtid – som allerede var i gang før coronakrisen.

– Noen mener at en endring vil hemme det grønne skiftet – tvert imot. En rasert leverandørindustri vil redusere våre muligheter til å bidra til at alle de viktigste investeringene som må komme innen havvind, karbonfangst, hydrogen og for å kunne nå målene som er satt i klimaveikartet for norsk sokkel fra januar, sa LO-lederen.

– Oljefondet er stort, men ikke uendelig, sa Rysst og kalte bransjen sin en «skattkiste» for Norge og poengterte at man trenger både hennes 10.000 medlemmer og andre i næringen for å få til det grønne skiftet.

Les også Regjeringen endrer ikke oljepakken: Tror staten vil tjene 14 milliarder

Prosjektene oljeselskapene kan «friste» med I tillegg til styreleder Monica Bjørkmann i Norsk Olje og Gass (Norog), stilte også konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund, og konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP opp på høringen. De serverte en smørbrødliste av prosjekter som er klare hvis bransjen får skattepakken de ønsker. Arne Sigve Nylund begynte med om å fortelle om at han sitter på rundt 10 prosjekter med investeringer på 200 til 250 milliarder som skal vurderes de neste par årene: Breidablikk som skal kobles opp mot Grane i Nordsjøen. Prosjektet vil kunne gi 11.000 årsverk i Norge i prosjektfasen, med norsk andel på anslagsvis 60 prosent av leveransene. Der kan investeringsbeslutning tas i tredje kvartal med Norog-pakken

Planen var å levere PUD (utbyggingsplan) for Wisting i Barentshavet i 2022. Prosjektet vil gi mye ingeniørarbeid før det, men er avhengig av at regjeringens tidsfrist i 2021 forlenges

Krafla-prosjektet har en beregnet norsk andel på 50 prosent og anslagsvis 12.000 årsverk i Norge i prosjektfasen Karl Johnny Hersvik i Aker BP fortsatte: Noaka-prosjektet (som også inkluderer Krafla, journ.anm.) der en PUD var ventet sent i 2022. Det vil anslagsvis skape 50.000 årsverk i prosjektfasen og også betydelig i driftsfasen

Valhall Hod var klar til PUD-overlevering, men er i dag suspendert. Skal gi 3.000 årsverk og vil være kritisk for Kværner Verdal på kort sikt Arne Sigve Nylund fortsatte om tre elektrifiseringsprosjekter planlagt i 2020-2022: Sleipner kan gå videre på grunn av lave investeringer og positivt prosjektøkonomi

Troll har i utgangspunktet en krevende prosjektøkonomi og vil trolig måtte utsettes

Melkøya vil få en svekket økonomi med regjeringens forslag og vil måtte utsettes – Disse prosjektene har betydelig aktivitet i seg og prosjektet på Melkøya vil alene gi 1.200 årsverk sysselsatt bare i 2021, fortsatte Nylund. Utover disse selskapene er det også mange andre selskaper med andre prosjekter som er under planlegging. Shell jobber for eksempel med Ormen Lange III, som vil kunne rekke regjeringens frist, men som ikke vil få noe særlig økt lønnsomhet. Shell sitter i tillegg på Linnorm som kan bli hentet ut fra skuffen med næringens eget forslag. Vis mer vg-expand-down

«Internasjonale ledere som FNs generalsekretær António Guterres og IEA-direktør Fatih Birol har bedt land om å benytte coronakrisen og oljeprisfallet til å fase ut fossile subsidier og heller prioritere krisepakker til ren energi», skriver miljøalliansen. Vis mer Terje Pedersen

Miljøbevegelsen advarer

Den mektige alliansen oljeselskaper, NHO, LO, KonKraft og andre fagforeninger møter imidlertid motbør fra en samlet miljøbevegelse.

De deltok nemlig også på høringen og en gruppering bestående av Bellona, Zero, Norsk Klimastiftelse, Fremtiden i våre hender, Skift, Naturvernforbundet og Greenpeace hadde alle stilt seg bak en felles advarsel som ble overlevert finanskomiteen.

«Stortinget bør benytte denne anledningen til å innføre et nøytralt skatteregime for norsk petroleumsvirksomhet, slik at den økonomiske klimarisikoen for samfunnet reduseres», oppfordrer miljøalliansen.

De mener at selv dagens oljeskatt «kan gi incentiver til å gjennomføre prosjekter som ikke er lønnsomme». Derfor roser de regjeringens forslag om å redusere friinntekten, men mener den bør helt bort hvis det skal innføres kontantstrømskatt (umiddelbar avskrivning).

Les også Regjeringens oljepakke skulle sikre arbeidsplasser: Bransjetopper mener den setter milliardprosjekter i spill

Mener norske arbeidsplasser vil være sikret

I høringen i Stortingets finanskomité kom det spørsmål fra blant annet Hadia Tajik i Arbeiderpartiet om statlige krisetiltak kan ende som utbytter.

Konsernsjef Øyvind Eriksen var raskt på banen med å poengtere at man ser på dette som et felles løft og at man i Aker-systemet har kuttet bonuser og innført lønnsfrys, at det ikke tas utbytte fra leverandørselskapene Aker Solutions og Kværner og at utbytte i Aker BP er redusert med 67 prosent.

Politikerne fra de ulike partiene var også opptatt av hvordan norske arbeidsplasser sikres med en skattepakke og når fornybarprosjekter vil kunne erstatte sysselsettingen fra oljeprosjekter:

– Det vi ber om er tiltak for å sikre arbeid til folk, og det vil også sikre at staten får større inntekter ved at prosjektene realisert. Jeg mener dette er en «god deal» for industrien og det norske samfunn, sa Frode Alfheim, leder i LO-forbundet Industri Energi.

Han mener godkjenningsprosessen for oljeprosjekter til norske myndigheter vil spille en viktig rolle for å sikre at prosjektene er gode og at de sikrer norske jobber:

– Jeg tror det er viktig for at dere skal ha tryggheten for å være med på det her (...) og for å sikre trøkk og nasjonale leveranser, sa Alfheim til politikerne i finanskomiteen.

LO-lederen ser for seg utvidet rapportering av hvor mange jobber som blir skapt i prosjektene, noe NHO-sjefen var positiv til.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, var klar på at de tillitsvalgte rundt i bedriftene følger nøye med på bruk av innleid arbeidskraft og om kontrakter forsvinner utenlands. Han lovet at hans tillitsvalgte skal være tett på.