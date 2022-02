SV krever at olje- og energiministeren møter i Stortinget for å svare om strømkrisen

Til tross for en vedvarende strømpriskrise i landet, har ikke olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) møtt i Stortingets spontane spørretime én gang siden hun ble utnevnt. Nå vil SV kreve det gjennom en interpellasjon.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen må stille i Stortinget for å svare på spørsmål, etter krav fra SV gjennom en interpellasjon.

– Vi vil at olje- og energiministeren skal komme og svare på spørsmål om den pågående strømpriskrisen, og om hva regjeringen har tenkt til å gjøre på lengre sikt for å sikre at ikke vi kommer i en slik situasjon igjen.

Det sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV og medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, til E24.

Siden hun ble utnevnt til olje- og energiminister, har ikke Marte Mjøs Persen møtt til Stortingets spontane spørretime. Heller ikke denne uken får stortingsrepresentantene muligheten til å stille henne til veggs om det som har vært en av vinterens viktigste saker. Onsdag møter finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

SVs Lars Haltbrekken synes det er beklagelig at olje- og energiminister Marte Mjøs Persen ikke har stilt i Stortingets spontanspørretime. Nå vil han kreve det gjennom en interpellasjon.

Hver onsdag sender Statsministerens kontor tre statsråder til Stortingets spontane spørretime. Da får stortingsrepresentantene mulighet til å stille spørsmål om dagsaktuelle saker. Statsrådene får ingen betenkningstid, og må svare med en gang.

Like etter den spontane spørretimen, avholdes den ordinære spørretimen. Stortingsrepresentanter har da på forhånd sendt inn spørsmål til spesifikke statsråder, så statsrådene får muligheten til å forberede et svar. Hvilke statsråder som møter, avhenger av hvilke spørsmål som stilles.

Det er altså den spontane spørretimen Persen kritiseres for ikke å ha møtt i.

Vil fremme interpellasjon

– Det er beklagelig. Derfor kaller vi inn olje- og energiministeren til Stortinget gjennom en interpellasjon, sier Haltbrekken.

En interpellasjon fremmes av en stortingsrepresentant, og er ofte større og viktigere politiske spørsmål representanten vil ha svar på fra regjeringen, enn de som stilles i den ordinære spørretimen, ifølge Stortinget. En interpellasjon har også svarfrist på én måned.

– På den måten kan vi få en debatt der alle partiene kan delta. Da får man muligheten til å spørre regjeringen om hva de tenker og setter vekk av tiltak fremover for å unngå sånne strømpriser. Det er på høy tid med en skikkelig diskusjon, mener Haltbrekken.

Kritiske til fraværet

Det har ulmet rundt Persens spontanspørretimefravær en stund.

Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim satte det på spissen gjennom en såkalt skisse forrige uke, da han viste hvordan klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap) en rekke ganger har vært nødt til å svare på spørsmål i spørretimen som har vært utenfor hans fagområde, som en konsekvens av Persens fravær.

Mandag morgen mente Stavanger Aftenblad på lederplass at statsminister Jonas Gahr Støre gjorde en tabbe da han utnevnte Persen som olje- og energiminister, og at det ikke er for sent å snu.

– Statsministeren er den som er ansvarlig for dette, og han burde sørget for at Stortinget får mulighet til å spørre ut regjeringens ansvarlige statsråd innenfor det som har vært et av de desidert viktigste temaene denne vinteren, sier Haltbrekken.

Stiller når hun blir spurt

Overfor E24 peker også Persen på at det er Statsministerens kontor som kaller inn ministre til spontanspørretimen.

– Jeg stiller i spontanspørretimen når jeg blir spurt om det. Det er Statsministerens kontor som har ansvar for å kalle inn. Jeg har vært i den ordinære spørretimen nesten hver onsdag siden jeg tiltrådte, og besvart alle spørsmål Stortinget har hatt, skriver hun i en e-post på vegne av sin politiske rådgiver.

Olje- og energiministeren er uenig i at hun har vært fraværende i strømdebatten.

– Alle spørsmål jeg har fått, har jeg svart på. Jeg har deltatt i flere debatter om strømstøtte, både i Stortinget og i mediene.

– Jeg stiller mer enn gjerne opp dersom Stortinget vil diskutere kraftpolitikk og strømstøttetiltak. Regjeringen vil allerede onsdag denne uken presentere nye tiltak for å sikre rikelig tilgang til fornybar kraft i fremtiden, opplyser Marte Mjøs Persen.