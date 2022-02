Helsingforskomiteen: – Kast ut russerne fra norsk sokkel

Russiske aktører på norsk sokkel må ut umiddelbart, mener Helsingforskomiteen. Også tyske Wintershall har en oligark som storeier.

Putin sammen med Rosneft-styreleder Igor Sechin under en seremoni i 2014 under St. Petersburg International Economic Forum. Vis mer

Aage Borchgrevink følger spesielt med på situasjonen i Russland. Og nå tar han til ordet for at russiske selskaper på norsk sokkel bør kastes ut umiddelbart.

– Rosneft har for eksempel et samarbeid med Equinor. Det handler om legitimitet. Det viktigste for dem handler om å være anerkjente og respekterte på norsk sokkel, mener rådgiveren i Den norske Helsingforskomité