Norges siste reaktorsjef: Urealistisk med norsk kjernekraft nå

Mange har tatt til orde for at kjernekraft kan løse dagens energiutfordring i Norge. Det er urealistisk, mener Norges siste atomreaktorsjef.

Atomreaktoren på Kjeller, her avbildet før stengingen i 2019.

NTB

Publisert: Publisert: I dag 10:57

– Vi har hverken kompetansen, menneskene, lovverket, eller industrien som skal til for å bygge kommersielle kjernekraft i Norge nå, sier avdelingsleder Ole Reistad ved Institutt for energiteknikk (IFE) til Teknisk Ukeblad.

Reistad var reaktorsjef på Norges siste atomreaktor på Kjeller før den ble nedlagt i 2019.

Debatten om kjernekraft har den siste tiden igjen blusset opp, særlig som følge av strømkrisen. Tidligere denne måneden vedtok Høyre at partiet skal utrede forutsetningene og behovet for kjernekraft i Norge. Flere fylkeslag over hele landet har vedtatt det samme.

Men det er ikke så lett som å bare gå til innkjøp av en reaktor og trykke på startknappen, understreker Reistad.

– Dersom vi skal få det til, må vi strategisk bygge opp kompetansemiljøer på et eller to universitet. Vi må etablere forskningsinstitutter, slik som IFE var før, som driver med forskning på kjernekraft, og starte samarbeid internasjonalt, mener han.

Man må i tillegg forske på konsekvensene når det gjelder avfall og stråling i miljøet i tillegg til å utarbeide nye lover på kjernekraftfeltet. Alt dette vil ta minst 25 år, mener han.

Forskningsreaktoren på Halden ble besluttet stengt i 2018, og året etter ble det bestemt at også anlegget på Kjeller skulle stenges.