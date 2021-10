Venter tidenes Equinor-resultat på nær 70 milliarder kroner i tredje kvartal: – Det er rekordhøyt

Høye olje- og gasspriser bidrar til forventninger om svært solid inntjening i tredje kvartal for Equinor. Analytikerne venter et justert resultat på nær 70 milliarder kroner.

Equinor-sjef Anders Opedal kan trolig glede seg over gode tall når selskapet legger frem tall neste uke. Vis mer

Det viser tall Equinor selv har samlet inn fra 25 analytikere.

Gjennomsnittet av analytikernes forventninger er at Equinor vil levere et justert resultat på 8,36 milliarder dollar (69,8 milliarder kroner) i tredje kvartal.

– Det er rekordhøyt, som forventet, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets til E24.

– De gassprisene som er nå er helt spinnville, sier han.

Sveen-Nilsen sier at Sparebank1 Markets har like forventninger til Equinors justerte resultat for tredje kvartal som konsensus.

Han venter at Equinor kan tjene enda mer i fjerde kvartal, gitt at olje- og gassprisene holder seg oppe.

– For fjerde kvartal venter jeg mellom 10 og 11 milliarder doller i justert resultat, forutsatt 80 dollar fatet i oljepris. Da legger jeg også til grunn 20 dollar per MMBtu i gasspris, mens prisen i det siste har vært på over 30 dollar, sier Sveen-Nilsen.

Oppturen i prisene har fått fart på Equinor-aksjen, som denne uken nådde tidenes høyeste nivå.

Beste justerte resultat hittil

Hvis analytikernes anslag for tredje kvartal slår til, vil det bli det beste resultatet siden Equinor begynte å rapportere justert resultat i 2008, i alle fall målt i kroner.

Det høyeste nivået fra tidligere justerte resultater er på 59,2 milliarder kroner i første kvartal 2012. Ifølge Sveen-Nilsen har resultatet målt i dollar vært høyere både i første og fjerde kvartal 2012, men den gang var dollaren verdt færre kroner enn i dag.

Den norske virksomheten er ventet å levere et justert resultat på 6,67 milliarder dollar, mens den internasjonale er ventet å levere justert resultat på 580 millioner dollar og USA-virksomheten 274 millioner dollar.

Enheten for markedsføring og prosessering er ventet å levere justert resultat på 890 millioner dollar, mens fornybarvirksomheten som fortsatt er under oppbygging er ventet å levere et justert resultat på minus 12 millioner dollar.

Equinor er ventet å betale 5,7 milliarder dollar i skatt i kvartalet, og justert resultat etter skatt er ventet på 2,64 milliarder dollar, ifølge Equinors tall.

Høyere olje- og gasspriser

Analytikerne venter at Equinor vil ha oppnådd en oljepris på 69 dollar fatet fra sin norske og internasjonale produksjon, mens selskapet er ventet å få 60 dollar fatet for oljen det produserer i USA.

Produksjonen i tredje kvartal er ventet på 2,02 millioner fat per dag, ifølge konsensustallene.

Den siste tiden har oljeprisen tatt seg opp til 85 dollar fatet, fra en bunn på under 20 dollar fatet da coronakrisen stod på som verst.

Gassprisene verden over har også skutt i været til rekordnivåer på langt over 10 kroner kubikkmeteren, mens en vanlig pris er på noen få kroner per kubikkmeter.

– Dette er helt klart bra for Equinor, og vi utnytter våre muligheter i dette markedet. Men hvor lenge disse prisene vil vedvare, det vet ingen, sa finansdirektør Ulrica Fearn i Equinor til E24 i september.