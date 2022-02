Podkast: Dette sier oljeindustriens nye sjeflobbyist om bransjens framtid

Hør fersk podkast om oljebransjen.

Hildegunn Blindheim. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Rett før jul ble Hildegunn Blindheim ny toppsjef for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Der skal hun forsvare oljebransjens eksistens og samtidig sørge for at den får fotfeste i nye og grønne markeder.

Hvordan skal hun gjøre det? Hvorfor bruker hun ikke ordet oljelobby? Og hva tror hun egentlig om bransjens framtid?

Dette er noen av spørsmålene som tas opp i denne episoden av E24-podden. Podkasten kan du høre her:

Ola Myrset er programleder og Kristine Masdal Aadne er produsent.