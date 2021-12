Nytt prisfall – men fortsatt uvanlig dyr strøm

Strømprisene satte ny rekord mandag, og har siden svinget mye. Fredag avtar prisen i Sør-Norge noe, til 1,51 kroner kilowattimen.

Det viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool. Prisene fastsettes dagen i forveien.

Prisen i Sør-Norge avtar noe til 1,51 kroner kilowattimen, mens prisen i Midt- og Nord-Norge faller til 1,19 kroner kilowattimen.

Det er lavere enn dagen før, men fortsatt uvanlig høye priser til Norge å være. Med nettleie (Elvia) og avgifter vil en strømkunde i Oslo måtte ut med om lag 2,42 kroner kilowattimen fredag, utenom påslag til strømselskapet.

Det betyr i så fall at et dagsforbruk på 90 kilowattimer vil koste 218 kroner fredag. Hvis denne prisen holder seg gjennom hele desember vil et månedsforbruk på 2.000 kilowattimer koste 4.800 kroner.

Mer vind i Tyskland

– Det blir ganske lav pris i Tyskland i morgen. Det er det som holder prisen i Norden litt nede sammenlignet med dagen før, sier kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv til E24.

– Det blir en god del mindre vind i Norden i morgen, mens forbruket øker. Så det blir en strammere situasjon her. Men vindkraften i Tyskland går ganske solid opp, og da faller den tyske prisen en del. Så det presser den nordiske prisen ned, selv om det er en strammere situasjon her, sier Djupskås.

– Hvor høy er den prisen vi ser nå sammenlignet med en vanlig desember?

– Det er vanvittig mye høyere enn vanlig. Normal desemberpris er kanskje 40–50 øre kilowattimen. Det er absolutt et veldig høyt nivå nå, selv om det har gått litt ned fra mandag, som var helt ekstrem, sier han.

Ber regjeringen om tiltak

SV, Ap og Sp på Stortinget ber nå regjeringen om å finne tiltak for å dempe strømsjokket, men det har ennå ikke kommet nye tiltak ut over økt bostøtte og et kutt på åtte øre per kilowattime i elavgiften for januar, februar og mars.

En rekke partier og organisasjoner har kommet med forslag om strømstøtte, inkludert kutt i merverdiavgiften, eller beløper av ulik størrelse de mener staten bør gi i støtte til strømkunder som sliter.

– Vi nærmer oss jul, og da er det en viktig trygghet for folk at de vet hvor mye penger de har å rutte med når julegaver og julematen skal handles inn, sier stortingsrepresentant Tina Bru (H).

Satte rekord mandag

Torsdag var prisen i Sør-Norge på 1,89 kroner kilowattimen, som betyr en kostnad for kundene på 2,89 kroner kilowattimen, når man legger til nettleie (Elvia) og avgifter. Det er uten eventuelle påslag til strømselskapet.

Prisen i Nord-Norge var på 1,51 kroner torsdag. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark betaler nettleie, men er fritatt fra moms. Deler av Troms og Finnmark har også fritak fra elavgift.

Strømprisen i Sør-Norge satte mandag denne uken rekord på 2,56 kroner kilowattimen, eller 3,66 kroner med nettleie (Elvia) og avgifter. I én enkelttime var prisen på nær seks kroner, alt inkludert.

De siste 20 årene har årssnittet for strømprisen i Norge stort sett ligget på rundt 30–40 øre kilowattimen, og prisene er normalt høyest på vinteren. Snittprisen for 2021 ligger så langt an til å bli på om lag 66 øre kilowattimen i Sør-Norge.

