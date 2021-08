Unngikk helikopterstreik på overtid

Pilotene i helikopterselskaper Bristow ble enige med arbeidsgiverne sine fire timer på overtid i natt, og en helikopterstreik som rammer oljevirksomheten er unngått.

Pilotene i Bristow fortsetter å frakte oljearbeidere fra Sola og ut i Nordsjøen. Her er et Sikorsky S-92 A fra Bristow i ferd med å fylles opp. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Pilotene i Bristow ble natt til tirsdag enige om ny tariffavtale med NHO Luftfart og streik er dermed unngått. Tillitsvalgt for Bristow-pilotene organisert i Parat, Johan Forsman, sier i en pressemelding at pilotene har fremforhandlet en avtale som gir alle parter større handlingsrom.

Pilotene får ifølge Forsman en avtale på linje med frontfaget for 2020 og 2021, i tillegg til at de har bidratt med nødvendige besparelser for selskapet.

– Pilotene har bidratt til innsparinger som vil gi selskapet økt konkurransekraft i årene fremover. Vi forventer at kostnadsreduksjonene, og forutsigbarheten vi nå har blitt enige om, sikrer arbeidsplassene for fremtiden. sier Forsman.

Bristow har tapt

Bristow, som har rundt 55 prosent av helikoptertrafikken til sokkelen, har hatt noen vanskelige år.

I april ble det klart at Bristow fikk fornyet kontrakt med AkerBP, noe som vil gi viktig langsiktig stabilitet for selskapet som har gått med tap i seks av de siste sju årene. Det var bare i 2017 at selskapet gikk i pluss. I 2020 var det et minusresultat før skatt på 24,8 millioner kroner.

Bristow Norway har langsiktige kontrakter med Equinor, ConocoPhillips, Repsol Norge, Vår Energi, Lundin Norway, Neptune Energy, Wintershall Dea og Shell Norge.

Langs hele kysten

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, er glad for å ha unngått en streik som ville berørt mange av installasjonene i Nordsjøen. Enigheten mellom Parat og ble sikret klokken fire i natt.

– Bristow er lokalisert i Bergen, på Ekofisk, i Florø, Hammerfest og i Stavanger. En streik ville derfor rammet store deler av trafikken knyttet til norsk oljeproduksjon. Det unngår vi nå, etter å ha blitt enige med arbeidsgiver, sier Parats forhandlingsleder.