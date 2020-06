Oljearbeider ble sagt opp, men beholder jobben etter rettsavgjørelse

Arbeidsretten ga fredag enstemmig medhold til fagorganiseringen Safe i saken mot Norges Rederiforbund og oljeselskapet Island Offshore Crewing.

– Dette er en prinsipielt viktig seier for trepartssamarbeidet, sier Alf Rune Kalland, hovedtillitsvalgt i oljeselskapet Island Offshore.

Fredag 12. juni falt dommen i Arbeidsretten i tvisten mellom fagorganisasjonen Safe på den ene siden og Norges Rederiforbund og selskapet Island Offshore Crewing på den andre siden.

Det rettslige spørsmålet var om Island Offshores oppsigelse av hovedtillitsvalgte Kalland var ulovlig, noe fagorganisasjonen hevdet på vegne av Kalland.

Arbeidsretten vedtok enstemmig medhold til Safe og konkluderte:

«Oppsigelsen av Alf-Rune Kalland datert 25. oktober 2019 er tariffstridig og ugyldig.»

Dette er saken I 2019 ble det gjort klart at Island Offshore Crewing AS ikke fikk forlenget sin kontrakt med Equinor.

Dette resulterte i at de i september 2019 måtte gjennomføre en nedbemanning som berørte 68 av ca. 150 ansatte.

25.10.19 meddelte selskapet at hovedtillitsvalgte i Safe-klubben i Island Offshore, Alf Rune Kalland, ble oppsagt med fem mnd. oppsigelsestid.

Som hovedtillitsvalgt skulle han bistå i oppsigelsesprosessen og grunnet hans stilling motsatte han seg oppsigelsen og ba om et forhandlingsmøte med bakgrunn i Arbeidsmiljøloven §17–3.

Møtet bar ikke frukter og det ble skrevet en uenighetsprotokoll som ble underskrevet i desember 2019.

Safe tok saken deretter til Arbeidsretten på vegne av Kalland.

Rettssaken ble holdt 18.–20. mai 2020.

Rettssaken ble holdt 18.–20. mai 2020.

Rettsavgjørelsen kom 12.06.20

– En viktig dom

Advokat Bjørn Inge Waage representerte Safe. Han sier at han og klienten er fornøyde med at Arbeidsretten også mener at avsettelsen av Kalland var rettsstridig.

– Dommen viser at man som tillitsvalgt har et særskilt vern som følge av Hovedavtalen, sier Waage.

– Dette er en seier for tillitsmannsapparatet, legger han til.

Island Offshore og Norges Rederiforbund ble representert ved advokat Thomas Aa. Rasmussen. I en mail til E24 skriver han:

– Dommen understreker at Island Offshore hadde grunnlag for nedbemanningen, og at det krevende arbeidet med å avgjøre hvem som må gå ved nedbemanningen har vært ryddig og god. Men Arbeidsretten vektlegger hensynet til rollen som hovedtillitsvalgt vesentlig sterkere enn hva vi mener følger av tariffbestemmelsene og uten å vurdere det opp mot hva som var avtalt om vektlegging av ansiennitet. Vi vil foreta en grundig gjennomgang av dommen for å vurdere dens tariffmessige betydning.

Ble oppsagt under nedbemanning

Tidligere skrev Stavanger Aftenblad/E24 om at Kalland, som altså var hovedtillitsvalgt i Island Offshore, ble oppsagt under en nedbemanning i selskapet i fjor høst.

Som hovedtillitsvalgt skulle han representere de ansatte under nedbemanningen og det var derfor problematisk at han selv var en av de oppsagte.

– Jeg mener jo at dette er en usaklig oppsigelse. Som hovedtillitsvalgt er det svært belastende i en nedbemanningssituasjon å måtte håndtere sin egen oppsigelse, og samtidig ivareta medlemmenes interesser og rettigheter, sa han.

Krevende tid

Kalland forteller til E24 at det har vært en belastende situasjon å stå i.

– Jeg har stått i stillingen under hele prosessen og har altså jobbet som før mens jeg ventet på den rettslige avgjørelsen.

Dersom Safe tapte saken, villr han måtte gå fra stillingen.

– Men nå er det klart at jeg får fortsette i jobben.

Han sier at det har vært «litt kleint» å forholde seg til ledelsen i kjølvannet av oppsigelsen.

– Jeg jobber jo offshore til vanlig sammen med «gutta på gølvet», og de har gitt meg full støtte.

Kalland forteller også at han det siste døgnet har mottatt rundt 300 gratulasjoner etter at dommen falt.

– Jeg har fått gratulasjoner av medlemmer av fagorganisasjonen, venner og også av mennesker jeg knapt nok kjenner.

Beklaget påkjenningen

Etter at dommen falt, fikk Kalland også en telefon av administrerende direktør i Island Offshore, Tommy Walaunet.

– Han ringte og beklaget påkjenningen selskapet har påført meg. Det satte jeg pris på.

E24 har kontaktet Walaunet for å få hans kommentar til dommen, men ble henvist videre til Rederiforbundets advokat.

– Nedbemanninger er svært krevende for alle involverte arbeidstagere og for bedriftene. Det er derfor i disse sakene behov for klare regler fra domstolene som avveier mellom motstridende hensyn og fremmer forutsigbarhet for de involverte, skriver advokat Thomas Aa. Rasmussen i Norges Rederiforbund.