Store forventninger til regjeringens hydrogenstrategi: – Håper å bidra til et grønt hydrogeneventyr

Onsdag kommer regjeringens hydrogenstrategi. I Berlevåg skal lokale aktører lage hydrogen med EU-støtte. Nå håper ordføreren på et hydrogeneventyr.

Onsdag legger olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) frem regjeringens hydrogenstrategi.

Det skjer på Hydrogenkonferansen i Oslo. Strategien har vært utsatt flere ganger. Den skulle opprinnelig komme i fjor, og så tidlig i 2020.

En rekke aktører har ytret ønsker om storsatsinger på hydrogen, og håper på tilrettelegging og milliarder i støttetiltak fra regjeringen.

– Vi ser frem til at det kommer en hydrogenstrategi på plass, det vil være en merkedag for Norge, sier leder Steffen Møller-Holst i Norsk Hydrogenforum til E24.

Ser muligheter for Norge

Lederen i Norsk Hydrogenforum sier det har blitt veldig tydelig i EU at det blir nødvendig å satse på hydrogen for å klare å nå klimamålene fra Paris-avtalen.

– Vi har et enormt potensiale for verdiskaping hvis vi evner å gripe mulighetene innen hydrogen, sier Møller-Holst.

– Hvor mye haster det?

– Det haster for hele verden, for klimakrisen er global. Men det er et vindu nå for å gripe markedsmuligheter også for Norge, sier han.

– Men det tidsvinduet der det er et marked for dette vil minke over tid. Europa har en primærinteresse i grønt hydrogen (fra fornybar energi), men Norge har også muligheter på kortere sikt for blått hydrogen (fra gass), sier Møller-Holst.

Han tror at Europa etter 2030 i mindre grad vil etterspørre hydrogen produsert fra naturgass. Da vil Europas fornybarproduksjon ha økt mye. Også vil trolig også tilgangen på egenprodusert hydrogen øke.

Hydrogen fra ulike kilder: Hydrogen kan produseres på flere måter, med og uten CO₂-utslipp. Dette er noen av teknologiene som diskuteres nå: Grått hydrogen = hydrogen fra gass, med CO₂-utslipp

Blått hydrogen = hydrogen fra gass, med CO₂-lagring og null utslipp, men dyrere

Grønt hydrogen = hydrogen fra elektrolyse ved hjelp av strøm fra fornybare kilder, uten utslipp Så langt er grått hydrogen billigst, med en kostnad på rundt 15 kroner kiloet, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Over tid vil høyere gasspriser og høyere CO₂-priser i Europa kunne øke prisen for grått hydrogen til 20 kroner kiloet. Et kilo hydrogen tilsvarer nær fire liter bensin. Blått hydrogen er anslått å være litt dyrere enn grått hydrogen, men vil ifølge IEA bli mer konkurransedyktig etter hvert som CO₂-prisene og gassprisene stiger over tid. Grønt hydrogen koster fra 35 til 50 kroner kiloet, ifølge IEA. Men kostnaden for produksjonsutstyret (elektrolysører) vil trolig falle, og når tilgangen på billig fornybar energi øker, vil grønt hydrogen kunne bli mer konkurransedyktig over tid, tror IEA. Franske Engie tror grønt hydrogen kan bli like billig som grått hydrogen innen 2030, ifølge IEA. Vis mer vg-expand-down

Ønsker grønt hydrogeneventyr

Berlevåg kommune i Øst-Finnmark har stor interesse for hydrogen og ammoniakk, som kan produseres fra hydrogen. De har mye ren kraft i området, og håper på lokale arbeidsplasser i produksjon av hydrogen.

Sintef og Varanger Kraft har fått 50 millioner kroner fra EU til å teste ut produksjon av hydrogen fra overskuddskraft fra Raggovidda vindpark i Finnmark.

– Vi håper det kan skapes arbeidsplasser i hydrogen langs hele kysten. Kan vi gjøre dette i Berlevåg, kan man gjøre det andre steder. Vi håper å bidra til et grønt hydrogeneventyr, sier ordfører Rolf Laupstad (Ap) i Berlevåg til E24.

Håper på tusener av arbeidsplasser

E24 har omtalt en rekke lokale hydrogenprosjekter og satsinger (se faktaboks). Aktører som elektrolysørprodusenten Nel og kraftselskapet Statkraft mener det er mulig å skape 10.000 til 15.000 nye arbeidsplasser innen hydrogen.

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) og LO-sekretær Are Tomasgard sa i januar til E24 at de ønsket et statlig hydrogenselskap og en storsatsing på hydrogen. I forrige uke advarte de om at Norge kan havne bakpå.

– Flere og flere ting tyder på at det brenner mer under føttene våre enn vi har trodd når det gjelder hydrogen, sier energipolitisk talsperson Espen Barth Eide (Ap) til E24.

Ordfører Rolf Laupstad i Berlevåg kommune. Vis mer Berlevåg kommune

Håper Berlevåg nevnes

Ordføreren i Berlevåg håper at regjeringens hydrogenstrategi sier noe konkret om Berlevåg og bruk av hydrogen i nordområdene.

– Etter det vi har skjønt ligger vi helt fremst i Norge på produksjon av hydrogen, så vi venter at vi blir nevnt, sier Laupstad.

– Kommer det noe konkret i strategien, er det et løft for Øst-Finnmark. Vi har mistet mange arbeidsplasser de siste årene. Dette kan bli viktig for vår region, sier han.

Kan levere til Svalbard

Laupstad mener det trengs drahjelp og tiltak fra regjeringen for at det skal oppstå et marked for produsenter og forbrukere.

– Det er markedet som er det viktige. Noen må kjøpe hydrogenet eller ammoniakken som den kan videreforedles til, for at det skal bli et marked, og det vil kunne kreve incentiver, sier Laupstad.

– Der er det viktig at regjeringen kommer med grep. Skal for eksempel Varanger kraft levere hydrogen til Svalbard for å sikre omstilling der, må de ha en avtale på plass, sier han.

– Hvilke muligheter ser du for hydrogen?

– I første omgang ser vi muligheter for elektrifisering og overgang til hydrogen på Svalbard. Samtidig tror vi på ammoniakk som drivstoff for større båter og skip. Det bygges motorer for dette i dag, sier Laupstad.

– Dilter nok etter til slutt

Flere EU-land har kommet med hydrogenstrategier. Portugal skal satse milliarder på hydrogen i håp om å kutte importregningen for gass. Tysklands hydrogenstrategi er like om hjørnet.

I Danmark kommer også de store prosjektene. Ørsted meldte nylig om et kjempeprosjekt for produksjon av hydrogen fra fornybar strøm fra havvind. Det skal ifølge Berlingske koste et tosifret antall milliarder.

– Vi henger litt etter i Norge, men det kommer seg nok etter hvert. EU går foran, og da dilter vi nok etter til slutt, sier Laupstad.