Oljeleverandør får Equinor-kontrakt til 150 millioner kroner

Kaefer Energy skal levere tjenester for isolering, stillas og overflatebehandling på Martin Linge-feltet.

Bård Bjørshol, direktør i Kaefer Energy, er fornøyd med tilliten selskapet vises av Equinor. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 13. mai 2020 10:44

Midt i de vanskelige tidene kom en gladmelding til Kaefer Energy om at selskapet har vunnet en ISO-kontrakt for Martin Linge-feltet. Dette betyr at det er Kaefer som skal sørge for vedlikeholdsarbeid og levere tjenester for isolering, stillas og overflate.

Kaefer utfører også i dag disse tjenestene på Martin Linge-prosjektet. Kontrakten har en verdi på mellom 100 og 150 millioner kroner over ti år.

Les også Stavanger-ordfører ber Stortinget rydde opp: – Tapene vil være katastrofale

500 ansatte i sving

Administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy understreker i en pressemelding viktigheten av avtalen som går inn i den langsiktige porteføljen Kaefer har hos Equinor. I fjor fikk også Kaefer vedlikeholdsansvaret innen iso-fagene på samtlige Johan Sverdrup-installasjoner.

Rundt 500 Kaefer-ansatte vil være i sving med iso-rammeavtaler med Equinor framover. I tillegg til Martin Linge og Johan Sverdrup omfatter disse også feltene Troll, Åsgard og Kristin.

For Kaefer betyr avtalene flere milliarder i omsetning fram mot 2031.

– Jeg ser på tildelingen som en solid anerkjennelse fra Equinor for vår måte å tilnærme oss og utføre arbeidet på, samt det gode samspillet vi har oppnådd med deres representanter. Vi er både stolte, glade og ydmyke i dag. Det er ekstra hyggelig å få tildelt et utvidet arbeidsomfang, sier Jens Tolås, direktør for offshore prosjekter i Kaefer Energy.