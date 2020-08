Orkanen Laura nærmer seg USA – trekker oljeprisen oppover

Orkanen Laura nærmer seg stadig kysten av Texas og Louisiana, hvor USAs største klynge av raffineri-industri ligger. Orkanen i Mexicogolfen bidrar til å øke prisen for både Nordsjøolje og den amerikanske lettoljen WTI.

I deler av de amerikanske delstatene Texas og Louisiana stålsetter befolkningen seg på orkanen Laura, som er ventet å treffe kysten torsdag. Vis mer Mark Mulligan / Houston Chronicle

26. august 2020 08:28

Onsdag morgen handles et fat Nordsjøolje (Brent spot) rundt 46 dollar, en oppgang på rundt fire prosent så langt denne uken. Den amerikanske lettoljen (WTI) på sin side koster 43,30 dollar, opp mer enn to prosent denne uken.

Begge referanseprisene ligger på sitt høyeste siden starten av mars.

Utviklingen skjer mens den stadig voksende orkanen Laura i Mexicogolfen nærmer seg USAs fastland.

Orkanen er ventet å slå inn over fastlandet onsdag kveld eller torsdag morgen lokal tid (torsdag, norsk tid), opplyser det amerikanske orkansenteret (National Hurricane Center, NHC) ved åttetiden onsdag, som samtidig understreker at orkanen vokser raskt.

Det er anslått at orkanen vil hente energi fra det varme vannet i Mexicogolfen og er ventet å få energi fra det varme vannet i Mexicogolfen og vokse til en kategori 3-orkan innen den treffer kysten av Texas og Louisiana.

Kuttet 84 prosent av oljeproduksjonen

Stormen har ført til at at 1,56 millioner fat olje, tilsvarende hele 84 prosent av den daglige produksjonen, har stengt ned i den amerikanske oljeutvinningen i Mexicogolfen, skriver Reuters tirsdag kveld. 310 offshore-plattformer er hittil evakuert.

Oljeproduksjonen nærmer seg ifølge nyhetsbyrået nivået under orkanen Katrina i 2005, da produksjonen sank med 90 prosent.

I tillegg til den store oljeproduksjonen i Mexicogolfen, befinner noen av de største oljeraffineriene seg i Texas og Louisiana hvor stormen er ventet å treffe. Ifølge en utregning av Bloomberg tirsdag kveld er nesten en tredjedel av all utvinning i Mexicogolfen stengt ned.

– Energisektoren står overfor en potensielt katastrofal situasjon i løpet av de neste 48 timene, delvis fordi prognosene viser at stormen er på kollisjonskurs med noen av de største raffineriene i verden, skriver futuresdirektør Bob Yawger i amerikanske Mizuho Securities i et notat gjengitt av Bloomberg.

Bensinprisene i USA stiger

Nedgangen hos raffineriene gir et kraftig økning i bensinprisene i USA.

Tirsdag steg prisene på terminkontrakter (futures) på bensin til det høyeste på fem måneder, mens bensinkontrakter med levering i september steg 40 prosent mer enn bensinkontrakter med levering i oktober, ifølge Bloomberg.

Levering av bensin ved oljeraffineriet Colonial Pipeline utenfor Houston steg til det høyeste prisnivået på elleve måneder, skriver nyhetsbyrået. Prisoppgangen skal komme av at bensinstasjoner vil sikre tilgang på bensin.

Tankrater suser opp

Etterspørselen etter bensin gir en voldsom oppgang i ratene for skipsfrakt av drivstoff til USA.

Prisene for å frakte drivstoff fra nordvestlige Europa til østkysten av USA hoppet 46 prosent tirsdag, ifølge Bloomberg. Tankratene for en slik levering ligger tirsdag opp mot 17.000 dollar per dag.

– I utgangspunktet er det ingen raffinerte produkter som kommer Mexicogolfen til New York eller til den amerikanske østkysten. Som et resultat av det må du importere det. Derfor er spesielt utviklingen i den ruten den ruten så kraftig, sier shippingsjef Randy Giveans i Jefferies LLC til Bloomberg.

