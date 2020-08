1,5 fornybarmilliarder «forduftet» fra Aker Solutions-aksjen

Aker Solutions-aksjonærene får utbytteaksjer i Kjell Inge Røkkes to fornybarsatsinger. På Oslo Børs er prisingen nesten det dobbelte av det verdsettelsen var for en knapp uke siden.

Kjell Inge Røkkes Aker-system skal slå sammen Aker Solutions og Kværner, og i tillegg skilles havvind og karbonfangst ut fra Aker Solutions og over i to selskap som skal børsnoteres. Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

17. august 2020

Aker Solutions-aksjen, minus utbytteaksjene, er mandag ettermiddag ned 30 prosent. Det tilsvarer et fall i markedsverdi på 1,5 milliarder kroner.

Fallet skyldes hovedsakelig at aksjen ikke lenger gir rett til å motta aksjene i Aker-systemets to fornybarsatsinger. Nedgangen gir derfor en pekepinn på hva markedet tror disse utbytteaksjene er verdt.

Aker Solutions deler ut aksjene i Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture til sine aksjonærer – for hver Aker Solutions-aksje man eide per 14. august får man én aksje i vindselskapet og én aksje i karbonfangstselskapet.

De to selskapene som har vært heleid av Aker Solutions, inngår i fornybarplanene til Kjell Inge Røkkes Aker-system og skal børsnoteres på Merkur Market i august.

Utbytteaksjer priset til halvannen milliard

Når Aker Solutions-aksjen fra mandag ikke lenger inkluderte rettigheten til å få utdelt de to fornybaraksjene, falt aksjekursen som ventet.

Ved å sende Aker Solutions verdi ned med rundt 1,5 milliarder, indikerer markedet en prising på de to fornybarselskapene som er langt høyere enn verdsettelsen for en knapp uke siden – da de to fornybarselskapene hentet inn frisk kapital.

I kapitalinnhentingen ble prisen per aksje satt til 1,47 kroner i Aker Offshore Wind og 1,7 kroner i Aker Carbon Capture. Totalt hentes det inn en milliard kroner – rundt 500 millioner til hvert av selskapene.

Aksjonærene får utdelt én aksje i Aker Offshore Wind og én aksje i Aker Carbon Capture som utbytte for hver aksje man eier i Aker Solutions per 14. august.

De får dermed 272 millioner aksjer i hvert av selskapene, aksjer som ble verdsatt til totalt 862 millioner.

Det er litt mer enn halvparten av verdien markedet nå indikerer, på halvannen milliard kroner.

Hva markedet til slutt priser de to fornybarselskapene til vil bli klart når de går på børs mot slutten av måneden.

Setter man imidlertid opp et regnestykke der man ser fornybarselskapene under ett, kan man få en idé om hva deres samlede markedsverdi kan bli.

Aksjene som er delt ut gir et eierskap på 46,18 prosent av det totale antallet aksjer etter emisjonene.

Basert på mandagens kursfall gir dette en implisitt markedsverdi totalt sett på de to fornybarselskapene på drøye 3,2 milliarder kroner.

Fusjon med Kværner

Samtidig som skilsmissen med de to fornybarselskapene er i gang så pågår også en annen – og ikke minst like omfattende – prosess i Aker Solutions, nemlig fusjonen med Kværner.

Denne kan også påvirke aksjekursen til Aker Solutions og Kværner den kommende tiden.

På onsdag, to handelsdager etter at Aker Solutions-aksjen handler uten rettighet til å få utdelt fornybaraksjene, starter nemlig en nedtelling som går i 30 dager frem til fredag 18. september.

I denne perioden skal det beregnes et volumvektet gjennomsnitt av Kværner- og Aker Solutions-aksjene.

Dette snittet vil avgjøre hvor mange Aker Solutions-aksjer som aksjonærene i Kværner skal få utbetalt som betaling for fusjonen.

Uavhengig av dette vil Kværner-aksjonærene motta minst 0,7629 og maksimalt 1,1404 Aker Solutions-aksjer for hver Kværner-aksje de eier.

Det gir Kværner-aksjonærene et eierskap på 43 til 53 prosent i det nye selskapet. Hva fasiten blir får man først vite etter at 30-dagersperioden har gått ut.

Snaue ti år etter at de to selskapene ble skilt forrige gang, skal de nå slås sammen til et stort oljeservice- og verftskonsern som tilbyr alt fra design- og ingeniørløsninger til innkjøp, bygging og ferdigstillelse av oljeplattformer, produksjonsskip, subseaanlegg og landanlegg. I tillegg planlegger man å vokse innen leveranser til fornybar, karbonfangst og havvind.

«Nye» Aker Kværner vil ha rundt 15.000 ansatte rundt i verden (rundt 8.000 i Norge), noe som er ned fra de rundt 16.800 ansatte Kværner og Aker Solutions hadde før oljekrisen og corona traff.

