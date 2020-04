Oljeprisen fortsetter oppgangen

Både amerikansk lettolje og Nordsjøoljen stiger kraftig torsdag morgen, og henter med det inn noe av den historiske nedgangen denne uken.

Nordsjøoljen (Brent spot) klatrer videre torsdag, og det koster i skrivende stund 23,14 dollar for et fat med en oppgang på 11,63 prosent for dagen.

Onsdag steg oljeprisen 6,32 prosent til 22,04 dollar fatet, etter at prisen på det laveste var nede i i 15,97 dollar fatet.

Også prisen på et fat amerikansk lettolje (WTI) stiger torsdag, og koster i skrivende stund 15,7 dollar, opp 9,68 prosent for dagen.

Spenninger mellom USA og Iran

USAs president Donald Trump skrev onsdag kveld på Twitter at han hadde beordret amerikanske krigsskip til å «skyte ned og ødelegge» alle iranske fartøyer som utgjorde en trussel.

Hintene om nye spenninger i Midtøsten bidrar til å veie opp for frykten for kollapsen i den globale etterspørselen grunnet coronapandemien, skriver Financial Times.

Warren Patterson, sjef for råvarestrategi ved ING, sier likevel til avisen at nye geopolitiske spenninger bare vil tilby begrenset støtte til oljeprisene på grunn av bekymringer om markedet er sterkt overforsynt.

Data fra Energy Information Administration viste at amerikanske råvarelager steg med mer enn 15 millioner fat i uken som avsluttet 17. april.

– Gitt at vi har for mye olje i markedet, er det vanskelig å se at dette gir varig støtte til markedet, med mindre situasjonen eskalerer, sier Patterson.

Dundret ned

Denne uken har det vært en kraftig nedtur i oljemarkedene, hvor det tirsdag ble en negativ oljepris på minus 37 dollar fatet for WTI-kontrakter med levering i mai. Årsaken er blant annet at oljelagrene fylles opp, og lagrene ventes å være fulle i løpet av noen uker.

– Mens Opec-kuttene vil hjelpe, er de begrenset. Det globale tilgjengelighetsbildet for lagring ser dystert ut for juni, og det er derfor vi ser at WTI-prisene faller mer for juni og juli, skriver Christopher Page i Rystad Energy i en kommentar.

Han skriver videre at Brent-oljen har blitt tilsvarende påvirket av lagringskapasiteten.

– Mye av den tomme globale lagringskapasiteten er i USA, og Brent vil det etter hvert som de fylles opp bli berørt, ettersom ekstra fat utenfor USA vil trenge å finne hjem i et marked som raskt blir mettet med olje.

