Opptur for oljeprisen etter kuttavtale

Opec+ og Mexico ble enige om en kuttavtale søndag kveld, men oljeprisen startet likevel med fall da handelen startet - så snudde den opp igjen.

Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman Al-Saud Vis mer SAUDI PRESS AGENCY / Reuters

Oljeprisen falt da handelen startet natt til mandag, men rundt klokken 02.00 var minus blitt til pluss.

Like før klokken 08 mandag morgen ligger prisen på ett fat nordsjøolje (Brent spot) på 32,61 dollar, opp 2,52 prosent siden stengetid før påske. Prisen på amerikansk lettolje (WTI spot) er opp 1,86 prosent til 23,60 dollar fatet.

Søndag kveld ble det klart at oljegrupperingen Opec+, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, hadde kommet til en avtale om kollektive produksjonskutt på 9,7 millioner fat av per dag i mai og juni. Det tilsvarer rundt ti prosent av den globale oljeproduksjonen.

Etterspørselen faller mer enn kuttet

Selv om et kutt på 9,7 millioner fat per dag utgjør så mye som utgjør om lag ti prosent av den globale oljeproduksjonen, er kuttet fortsatt av flere ansett å være for lite. Ifølge Rystad Energy vil oljeetterspørselen falle med 28 millioner fat per dag i april og 21 millioner fat per dag i mai, i kjølvannet av coronakrisen. Dermed vil det fortsatt være et tilbud som ikke står til etterspørselen, tross kuttavtalen.

– Opec+ har bestemt seg for å prøve å kausjonere ut det globale oljemarkedet, men gruppen kom dessverre bare med halvparten av løsepengene, skriver Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarkeder i Rystad Energy, i en kommentar søndag kveld.

Han trekker dog frem at det litt lenger frem i tid kan være positive signaler for oljeprisen. Årsaken til dette er at Opec+ vil fortsette med kutt på 6 millioner fat per dag i 2021, og det vil i så fall være på en tid der man antar at etterspørselen er tilbake til normale nivåer.

– Selv om produksjonskuttene er mindre enn hva markedet trenger, og kun vil utsette problemet med fulle oljelagre, er det verste nå avverget, skriver analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad.

Mexico fikk det som de ville

Torsdag ble Opec+ enige om å kutte 10 millioner fat per dag i to måneder, men avtalen har vært i spill ettersom Mexico ikke ville kutte like mye som Saudi-Arabia, som anses som Opec-leder, ønsket.

Mexico foreslo å kutte 100.000 fat per dag, mens Saudi-Arabia ba om 400.000 fat per dag. Etter omfattende forhandlinger de siste dagene, har oljelandene nå blitt enige om førstnevnte.

Før handelen var i gang uttalte DNB Markets-analytiker Helge André Martinsen at han ventet et oljeprisfall.

– Det blir forsterket (prisfallet journ.anm.) ved at man gir etter for Mexico. Det svekker moralen i gruppen. Det er en god del land her som kommer til å måtte gjøre dramatiske kutt på lave oljepriser og allerede i utgangspunktet har en økonomi som er i knestående, sa Martinsen til E24 søndag kveld.

– Mexico slipper billig unna. Da blir lysten hos de andre landene til å jukse med kuttene sine stor, sa Martinsen.