Oljeprisen bikket 70 dollar for første gang på to måneder

Et fat av nordsjøoljen Brent kostet over 70 dollar for første gang siden 15. mars.

PRISHOPP: Nordsjøoljen har hentet seg kraftig inn etter at pandemien rammet markedet i fjor. Her Johan Sverdrup-feltet. Vis mer byoutline Ints Kalnins, Reuters via NTB.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Oljen har i likhet med andre råvarer hatt en kraftig oppgang i år, samtidig som etterspørselen har hentet seg inn siden pandemien herjet som verst i markedet. Oppgangen er på 35,5 prosent så langt i år.

Tirsdag formiddag ble et fat av nordsjøoljen Brent handlet til 70,16 dollar, opp 0,8 prosent. Dette er første gang prisen er over 70 dollar siden 15. mars, viser tall fra Infront.

Deretter bremser oppgangen noe, og prisen faller like under 70 dollar igjen.

Oljeprisen har ikke hatt en langvarig periode over 70 dollar fatet siden 2019, ifølge Bloomberg.

Grafen under viser hvordan oljeprisen har utviklet seg de siste seks månedene.

Økt etterspørsel

Den siste tiden har etterspørselen økt spesielt i USA, ifølge Bloomberg, der selv den skrantende flybransjen har vist tegn til å hente seg inn. Oljetraderne er optimistiske til at sommeren vil bidra positivt i markedet både i USA og Europa, til tross for den pågående virusspredningen i deler av Asia.

Markedet håper at en solid oppgang i etterspørselen etter drivstoff i kjølvannet av gjenåpning i amerikanske og europeiske land, skal veie opp for spredningen av smittetilfeller i Asia, skriver Reuters.

Sjefanalytiker Chiyoki Chen ved Sunward Trading peker på bekymringer knyttet til virusspredning i Asia.

– Men dette vil bli løst med tiden etterhvert som flere får vaksinen, sier Chen til nyhetsbyrået, og spår at Brent vil stige mot 75 dollar i løpet av denne måneden.

I forrige uke meldte Det internasjonale energibyrået (IEA) at overproduksjonen som bygde seg opp gjennom pandemien har balansert seg.

Ny IEA-rapport

Tirsdag la IEA frem en ny rapport som viser hva som må til for å kutte til netto nullutslipp i den globale energisektoren innen 2050.

I et scenario der verden når netto nullutslipp i 2050 trengs det ingen nye olje- og gassfelt etter de som har fått tillatelse i 2021, ifølge IEA-rapporten. Eksisterende oljefelt skal derimot kunne drives som før, og oljeselskapene bør fortsette å investere i dem for å unngå et altfor raskt produksjonsfall, påpeker energibyrået.

Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge mener at IEA vanligvis er svært konservative i sine rapporter, og sier at den ferske rapporten kan endre premissene for norsk olje- og gasspolitikk.

– Dette har de aldri sagt så tydelig før. Det bør være en skikkelig vekker for norsk oljepolitikk. Der er leting fortsatt et sentralt premiss, og det mener ikke lenger IEA, sier Pleym til E24.

Publisert: 18. mai 2021 09:44 Oppdatert: 18. mai 2021 10:59