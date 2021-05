Her jobber «hele» familien på oljebasen: - En evig berg og dalbane

Oljebasen fyller 55 år. Ove har jobbet der i 24 av de: «Det var mye mer tut og kjør før. Vi var mye mer utsatte for ulykker.»

– Basen er heldigvis så stor at vi ikke trør oppi hverandre. Faktisk jobber vi så langt fra hverandre som det er mulig å komme, i hver vår ende, sier Sindre.

– Det er kanskje bevisst?

– He he. Nja. Kanskje litt.

Pappa Ove er kjapp med å bryte inn:

– Ja ja, det hender jo rett som det er at du er innom med trucken her hos oss. Det er bare kjekt at vi fire er samlet her på ett brett.

– Ingen familiefeider på jobb, altså?

– Å nei, absolutt ikke.

Ove, Sindre, Jan Eivind og Ida. Alle med Andreassen til etternavn. Fire blad, tre generasjoner. Alle jobber på oljebasen i Stavanger.