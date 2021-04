Kjøpspress på flytende naturgass: – Drypper ned i fraktmarkedet

Sterkere etterspørsel gjør at prisen for både kjøp og frakt av flytende naturgass løftes fra et lavt nivå. – Man ser allerede kjøpere på jakt etter spotlaster for andre halvår, sier shippingtopp. Analysesjef er optimistisk til fraktmarkedet i år.

FRAKTER LNG: Tre LNG-rederier er for øyeblikket notert på Oslo Børs.

Kuldesjokket i Asia fra i vinter rokker fortsatt ved markedet for flytende naturgass (LNG).

Europeiske og asiatiske importører tar allerede nå grep for å sikre lagrene for neste vinter. Og dermed unngå vinterens smell på nytt, der lagre ble tømt og prisene ble sendt til værs på grunn av det store gassbehovet.

I Europa har mengden LNG på lager falt mye fra samme tid i fjor i lys av kulden som preget vinteren. Europeiske land er fra før den store kjøperen på våren og sommeren, men i år er etterspørselen derfor ekstra sterk.

Samtidig har asiatiske kjøpere tidligere enn vanlig posisjonert seg med større vinterbestillinger.

Kinesiske Sinopec bestilte sist uke over 40 laster for levering mellom juni og februar, ifølge en rapport fra S&P Global Platts. Andre importører i Asia vurderer å følge etter, ifølge Bloomberg.

– Må lokke med høyere priser

– Kjøpere ønsker ikke være «short» på gass neste vinter, så man ser allerede kjøpere på jakt etter spotlaster for andre halvår nå, noe som er unormalt tidlig, understreker sjefen for rederiet Flex LNG, Øystein Kalleklev.

LNG-prisene i spotmarkedet har falt hardt fra toppene i vinter, men er opp rundt 30 prosent den siste måneden i kjølvannet av kjøpelysten.

Per million british thermal unit (BTU) er prisen nå 6,8 dollar i Europa, mens den er rundt 7,5 dollar i Asia.

– Asiatiske kjøpere må lokke med høyere priser for å tiltrekke seg amerikanske laster gitt lengre seilingsdistanser, sier Kalleklev.

Øystein Kalleklev i Flex LNG

Situasjonen i LNG-markedet i vinter bidro til «bonanza» i fraktmarkedet på tampen av fjoråret og starten av dette året. Tidvis var det fullstendig utsolgt for LNG-skip, som førte til skyhøye rater for rederiene.

Det var kjærkomment etter et svært tynget første halvår i fjor.

Inntjeningen falt imidlertid hardt tilbake etter hvert, men siden en bunn i midten av mars har ratene hoppet noe.

– Fraktmarkedet bunnet ut i uke 11 i tråd med historikken de siste ti årene. Produktmarkedet bunnet ut litt tidligere enn dette med asiatiske og europeiske priser på cirka 5 til 5,5 dollar tidlig i mars, forklarer Kalleklev.

Analysesjef: – Ser ikke så aller verst ut likevel

LNG-etterspørselen for øyeblikket reflekteres i rekordhøy amerikansk eksport, fremgår det i Bloomberg-data. Egypt er også tilbake med høy eksportvekst.

– Dette drypper selvsagt ned i fraktmarkedet med sterke rater. Svært høy interesse blant befrakterne for å sikre seg skip på tidskontrakter over neste vinter samt interesse for lengre timecharterer, bidrar således til en positiv spiral for sentimentet i spotmarkedet, sier Kalleklev.

Det har vært noe skepsis til markedet for LNG-frakt i år, ettersom det blir tatt levering av rundt 50 nye skip.

Joakim Hannisdahl følger shipping tett som analysesjef i meglerhuset Cleaves Securities.

Analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities mener utviklingen i produktmarkedet gjør at dette ikke er like sentralt lenger.

– I utgangspunktet så kunne 2021 blitt et svært tungt år for LNG-shipping fordi det er relativt stor flåtevekst. Samtidig ferdigstilles det svært lite ny LNG-eksportkapasitet på verdensbasis.

– Men siden lagrene av naturgass er svært lave både i Europa og i Det fjerne østen etter en kald vinter, samtidig som at vi forventer at utnyttelsesgraden på eksisterende LNG-eksportterminaler blir betydelig høyere i år enn i fjor, så ser det ikke så aller verst ut likevel for etterspørselen etter LNG-frakt i 2021, sier analysesjefen.

– Bør være betydelig bedre enn i fjor

Kalleklev i Flex LNG er også positiv.

Han trekker frem at 2021 skiller seg tydelig fra 2020, da man kom ut av vinteren med stappfulle gasslagre i Europa. I tillegg herjet coronakrisen som verst.

For øyeblikket er lagernivået i Europa på rundt 30 prosent.

– Dette året kommer vi ut av vinteren med svært lave gasslagre, samtidig som gassetterspørselen er bra. Det medfører at fraktmarkedet bør være betydelig bedre enn i fjor, til tross for betydelig flere skipsleveringer i år enn i fjor, sier Kalleklev.

Flex LNG sluttet få skip på lengre kontrakter i fjor.

– Så vi har beholdt den største delen av flåten åpen for å kunne agere på muligheter når markedet har normalisert seg igjen, noe det nå er i ferd med å gjøre, sier gassfraktsjef Kalleklev.

På Oslo Børs er Flex LNG, Awilco LNG og Höegh LNG notert.

Sistnevnte er det planlagt å ta av børs, etter at Høegh-familien og Morgan Stanley sikret seg nok stemmer til å sluke hele selskapet.

