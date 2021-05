Aibel og Equinors gigantløft stenger fjorden i flere dager

Johan Sverdrup-prosjektet nærmer seg ferdig. I den anledning vil Aibel gjennomføre en gigantisk løfteoperasjon fra 11. til 15. mai. Førresfjorden stenges og det blir kolonnekjøring.

Denne modulen er den største av de tre som skal løftes i pinsen. Den er bygget av Aibel i Thailand. Vis mer byoutline Aibel

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Som en del av prosjektet har det blitt bygget moduler i Thailand, Spania og Haugesund. Alle disse skal nå kjøres inn til Gismarvik i Tysvær kommune hvor de skal kobles sammen i en stor løfteoperasjon. Som en del av prosessen skal verdens største kranskip (150 meter høyt og 220 meter langt) hente modulene fra lekteren. Videre skal verdens største lekter (260 meter lang) motta modulene fra kranskipet. Dette skal gjennomføres tre ganger, én per modul.

Hele operasjonen gjennomføres av Aibel og Equinor og vil foregå i perioden 11. til 15. mai. Dette betyr at båtførere i området vil bli berørt av gigantprosjektet. Dette betyr nemlig kolonnekjøring for båter i perioden. På Aibel sine hjemmesider står det når kolonnene kjører.

Johan Sverdrup – Fase 2 Første fase av Johan Sverdrup-feltet har vært i drift siden 2019.

Det tredje største olje- og gassfeltet i Nordsjøen.

Dagens felt består av: En stigerørsplattform, en boreplattform, en prosessplattform og en utstyrs- og boligplattform

Den andre prosessplattformen (fase 2) skal stå klar i 2022.

Ferdigstillelse av andre fase vil øke produksjonskapasiteten på 720.000 fat per. dag.

Fase 2 består av en prosessplattform. Dette blir den femte plattformen på feltet. Vis mer vg-expand-down

Equinor legger ikke skjul på viktigheten andre fase har for dem.

– Johan Sverdrup-feltet er den størst feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet, og med fase 2 tar vi ut det fulle potensialet i Johan Sverdrup, sier pressetalsperson Lise Andreassen Hagir.

– Feltet har en balansepris på under 20 dollar per fat og svært lave CO2-utslipp på 0,67 kilo per fat, det er mindre enn 4 prosent av utslippene i forhold til verdensgjennomsnittet, legger hun til.

Grunnen til de lave utslippene er at feltet får kraft fra land gjennom en 200 kilometer lang kabel. Nå skal oljegiganten installere enda en kabel som skal gå til den nye plattformen i Johan Sverdrup-feltet. Den skal forsyne nærliggende felt på Utsirahøyden med kraft fra land.

– Totalt vil områdeløsningen med kraft fra land redusere årlige utslipp med 1,2 millioner tonn årlig, altså omtrent 600 000 personbiler, sier Andreassen Hagir.

Byggingen av Johan Sverdrup P2-plattformen er AIbels største prosjekt noensinne. I Haugesund vil det ta omtrent åtte måneder å sy sammen de ulike modulene. Planen er at plattformen skal være klar ved begynnelsen av neste år. Plattformen vil når den er ferdig veie 23.000 tonn og da har 4000 arbeidere vært om bord på det meste.

Den største av de tre modulene er bygget i Thailand og forlot Rayong 7. april. Nå befinner den seg utenfor Portugal på vei mot Rogaland. Denne modulen består av fire dekk og veier omtrent 14.500 tonn. Dette er den største modulen som noensinne er bygget i Thailand.

