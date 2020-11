Opec+ åpner for ytterligere oljekutt

Oljekartellet Opec+ er forberedt på å gjøre ytterligere kutt i oljeproduksjonen for å hindre et nytt prisfall.

Publisert: Oppdatert: 17. november 2020 18:25 , Publisert: 17. november 2020 17:34

I en felles uttalelse etter det månedlige møtet i kartellet tirsdag, uttalte medlemmene:

– Alle deltakerlandene må være årvåkne, proaktive og klare til å handle slik markedet krever.

Tidligere på dagen uttalte Saudi-Arabias energiminister at landene må være forberedt på å kutte mer i utvinningen enn det som er nedfelt i en avtale fra april, da man ble enige om at produksjonen skulle reduseres til 5,8 millioner fat per dag i januar.

– Vi må være klare til å justere betingelsene i vår avtale om det trengs. Fleksibilitet og proaktivitet må fortsatt være rettesnoren for våre forhandlinger i dag, og i fremtiden, uttalte den saudiarabiske energiministeren prins Abdulaziz bin Salman i en tale før kartellet møttes.

Opec+ består av Opec-landene og allierte stater som Russland. Kartellet vil forsøke å forhindre et prisfall likt det man så i mars, da koronapandemien og nedstenginger verden over førte til at etterspørselen etter olje raste.

Tross gode nyheter om koronavaksiner de siste ukene, venter Opec+ at etterspørselen ikke vil øke igjen på en stund, blant annet grunnet nye nedstenginger i store deler av verden.

