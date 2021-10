Aftenbladet blir med på E24-podden

Podkasten «Det vi lever av» er historie. Nå blir Aftenbladet i stedet med i samarbeidet om «E24-podden».

Ola Myrset blir å høre som en av de faste programlederne i E24-podkasten fremover. Bildet er fra innspilling av Det vi lever av med Kyrre M. Knudsen og Tone Grindland som gjester. Vis mer

Andreas Askildsen (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ola Myrset, som er ansatt i Aftenbladets E24-redaksjon, blir å høre som en av de faste programlederne i podkasten. Fremover vil én episode per måned bli produsert i Stavanger.

– Hva kan lytterne vente seg?

– E24-podden dekker allerede i dag et bredt spekter av temaer knyttet til norsk næringsliv. Når Aftenbladet nå blir med på satsingen, vil podkasten komme tettere på næringslivet i Rogaland. Det betyr selvfølgelig mer stoff om oljebransjen og endringene der, men det skjer også veldig mye annet spennende her i regionen, sier Ola Myrset, som spiller inn sin første episode til E24-podden denne uka.

Myrset har siden 2019 vært en av de faste programlederne i næringslivspodkasten Det vi lever av. Podkasten ble opprettet i 2018 som en del av Sysla-satsingen Aftenbladet hadde sammen med Bergens Tidende.

Unik kompetanse

E24-podden har rundt 10.000 nedlastinger per uke og er blant de 100 mest lyttede podkastene i Norge, ifølge Podtoppen. Podkasten, som gir lytterne et innblikk i det som skjer i økonomiens verden, har 2–3 episoder per uke.

– Som hele Norges økonomipodkast må E24-podden favne bredt både tematisk og geografisk. Rogaland er en av Norges aller viktigste og mest spennende næringslivsregioner, og Ola besitter en unik kompetanse på olje- og energisektoren. Aftenbladets bidrag inn blir et betydelig løft for E24-podden, og jeg gleder meg virkelige til å høre lyden av det norske oljeeventyret og energiomstillingen vi står midt i, i Olas månedlige episoder, sier Andreas Hagajore Fosse, utviklingsredaktør i E24.

Du kan høre E24-podden på E24.no, i E24-appen eller der du vanligvis hører podkast - for eksempel på Apple Podcasts eller Spotify.

