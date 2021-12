Mener SV, Ap og Sp er for trege med strømhjelp: – Utrolig daffe greier

SV, Ap og Sp i Stortinget ber regjeringen hjelpe folk med strømregningen, men kommer ikke med noe konkret nå.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG).

Høye strømpriser er et gjennomgående tema i finansdebatten på Stortinget torsdag, der neste års statsbudsjett og Støre-regjeringens tilleggsmelding skal vedtas.

Regjeringspartiene Ap og Sp går nå sammen med SV og pålegger regjeringen å komme med tiltak for å hjelpe folk som rammes hardt av høye strømpriser.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) mener det går for tregt med å finne tiltak for å dempe strømsjokket for vanlige folk.

– Forslaget Ap, Sp og SV går sammen om på strøm, er utrolig daffe greier. Det eneste de har blitt enige om, er å be Stortinget komme tilbake med mulige tiltak. De legger ingenting konkret på bordet, sier Hansson.

– Samtidig blokkerer de for mange gode forslag fra opposisjonen som kunne ha hjulpet folk med strømregningen umiddelbart, og også på lang sikt, legger han til.

Den siste tiden har mange kommet med forslag til hvordan folk kan få hjelp med strømregningen. Se listen nederst i saken.

– En nødvendig vare

Forbrukerorganisasjonen Huseierne er glad for at det skal komme hjelp til strømkunder som sliter, og mener det haster.

– Vi skulle gjerne hatt dette på plass i går. Men vi syns det er positivt at det kommer signaler om at det faktisk vil bli gjort noe, sier energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne til E24.

– Vi snakker med mange fortvilte mennesker om dagen. Dette rammer helt vanlige folk. Pengene renner ut av lommebøkene våre og inn i statskassa, sier hun.

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne. Vis mer

Hun mener at mange vil få problemer allerede med strømregningen for november.

– Vi mener derfor det bør komme en ekstra utbetaling på for eksempel 2.000 kroner per husholdning. Det vil koste fem milliarder kroner, sier Öberg.

I tillegg til dette ønsker Huseierne også grep som vil sikre lavere strømregninger over tid.

– Vi skulle jo ønske at det kom noe mer konkret, og at det kom nå. Vi har lenge vært for kutt i elavgiften, og det er bra at det kommer. Men vi mener man også må kutte i momsen, sier Öberg.

– Det er ventet at strømprisen vil stabilisere seg på høyere nivåer enn før. Dagligvarer har jo redusert moms fra 25 prosent til 15 prosent fordi det regnes som nødvendige varer. Det mener vi bør skje også for strømprisen. Det vil være et tiltak som senker byrden for folk over tid, sier hun.

Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark har allerede fritak fra merverdiavgiften på strøm.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R). Vis mer

– Kan ikke vente

Også andre nestleder Sofie Marhaug (R) i Stortingets energi- og miljøkomité etterlyser raskere fremdrift for å hjelpe folk med strømregningen. Partiet foreslår å dele ut penger fra Statkraft-utbytte og momsinntekter til folket.

– Pengene ligger der, og Rødt foreslår at de skal utbetales direkte til husholdningene nå. Vi kan ikke vente på at regjeringen skal utrede og vurdere, det er nå strømregningene begynner å gå til inkasso, og det er nå folk trenger hjelp med å betale dem, sier Marhaug i en kommentar.

Regjeringen har så langt kommet med tiltak som økt bostøtte og en nær halvering av elavgiften i januar, februar og mars, som utgjør et kutt på åtte øre per kilowattime.

Strømprisen i Sør-Norge i november var på om lag 1,86 kroner kilowattimen, med nettleie og avgifter.

– Smått utrolig

Frp-leder Sylvi Listhaug er også kritisk til at tiltakene tar tid. Frp vil betale ut 4.000 kroner i umiddelbar strømstøtte for å hjelpe folk med høye regninger.

– Dette er smått utrolig. Nå har vi diskutert høye strømpriser i lang tid. Men i stedet for å gå inn for noen av de mange forslagene vi har lagt fram, skal regjeringspartiene og SV ha nok en runde med drøfting og dialog, sier hun ifølge NTB.

Kristelig Folkeparti ønsker å droppe momsen på strøm i desember. De mener at tiltaket om mulig bør målrettes mot dem som har minst.

– Ingen skal måtte utsette nødvendige kjøp, som varme vinterklær til barna sine, på grunn av høye strømpriser, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en kommentar.

– Så langt har regjeringen kun kommet med ett lite treffsikkert tiltak for 2022, og som vil monne lite for de som har minst, sier han.

– Klump i magen

Folk der ute har ikke tid til å vente lenger, mener stortingsrepresentant Tina Bru (H). Høyre har foreslått grep som gir en familie på fire 3.000 kroner og studenter 1.000 kroner ekstra i stipend.

– Folk går rundt med en klump i magen og venter på november-regningen, sier hun.

Hun sier at krisepakkene fra pandemien viste at det er mulig å handle fort.

– Vi nærmer oss jul, og da er det en viktig trygghet for folk at de vet hvor mye penger de har å rutte med når julegaver og julematen skal handles inn, sier Bru.

Vil gi 1.860 kroner per person

MDG foreslår en kontantutbetaling som vil gi 7.440 kroner til en familie på fire, og vil ta pengene fra Statkrafts ekstraordinære overskudd og fra statlige inntekter på grunnrenteskatten og elavgiften.

– Flere partier har nå sagt seg enig i at kontantutbetaling er lurt. Problemet til regjeringen er at de allerede har svidd milliardene folk betaler inn i økte strømpriser til å komme til en budsjettenighet med SV. Dermed er det ikke mer penger igjen til dette. Det mener vi var uklokt, sier Hansson.

MDGs forslag vil ifølge partiet gi 1.860 kroner per person. Elavgiften skal være som før, men betales ut til innbyggerne, mener partiet.

fordeling av elavgiften: 480 kroner per person

Statkraft-overskuddet: 430 kroner per person

grunnrenteskatten: 950 kroner per person

Foreslår momskutt og kontantstøtte

