Nå vil Equinor også elektrifisere Oseberg-feltet

Equinor og partnerne bak Oseberg vil investere 10 milliarder kroner på feltet. Plattformene skal få strøm fra land – og produsere masse gass.

Oseberg D er gassprosesseringsanlegget på Oseberg feltsenter. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Oseberg-prosjektet handler om å utvikle næringen, samtidig som man gjør det beste ut av det med tanke på klimaavtrykket.

Dette sa olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) da hun fikk overrakt planen for utbygging og drift (såkalt PUD) fra Equinor torsdag. Den ble overrakt statsråden i form av en julegave.

Les også Equinors skryteprosjekt ble oljeministerens jomfrutur offshore

– 60 prosent av gassressursene urørt

Den helt ferske planen for Osebergs fremtid ble torsdag overrakt Persen på Heliporten på Sola. Der står det at partnerne bak feltet skal bruke ti milliarder kroner på å øke gassproduksjonen, samtidig som man del-elektrifiser feltet.

– Oseberg er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel. Vi har estimert at det skal levere omtrent 3,2 milliarder fat olje i dets levetid. Det er langt mer enn de opprinnelige tallene, forteller konserndirektør for aktivitet på norsk sokkel for Equinor, Kjetil Hove.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen overtok PUD-en fra Cecilie Bekkeheien i form av en tidlig julegave. Vis mer

Osebergs tid som oljegigant er i halefasen, som Equinor selv kaller det. Men feltet har mer å gi. 60 prosent av gassressursene ligger fortsatt urørt. Det er kun Troll og Snøhvit som har større gassreserver enn Oseberg i Norge.

– Dette er enormt viktig å få tatt ut, sier porteføljeleder på Oseberg, Cecilie Bekkeheien til Aftenbladet/E24.

Som en del av utbyggingen planlegger de å installere to nye kompressorer. Samtidig skal Oseberg feltsenter og Oseberg Sør-plattformen del-elektrifiseres med strøm fra land.

Poenget bak denne investeringen er å kutte CO₂-utslippene i forbindelse med drift og produksjon. Planen er å redusere CO₂-utslippene med 320.000 tonn per år.

Les også Krangler om klimamål og grønn industri: – Løsningen ligger i mer kraft og mer nett

Oseberg-feltet Oseberg feltsenter består av tre plattformer (A, B og D).

I tillegg kommer Oseberg Sør-plattformen, Oseberg Øst-plattformen Oseberg C.

Feltet ble oppdaget i 1979.

Produksjonsstart for feltsenteret var 1. desember 1988.

Gasseksporten fra feltet begynte 1. oktober 2000.

Ligger omtrent 130 km nordvest for Bergen. Vis mer

Tre moduler – 3.400 tonn

Siden 2010 har Oseberg redusert sine utslipp med 15 prosent. Partnerne bak feltet hevder de er i rute for å redusere utslippene med ytterligere 50–70 prosent innen 2030.

– Vi forventer at Oseberg vil produsere over 100 milliarder standard kubikkmeter gass mot 2040. I energimengde vil Osebergs gasseksport tilsvare omtrent en fjerdedel av all norsk vannkraftproduksjon, sier Bekkeheien.

Tre store moduler skal installeres, på til sammen 3.400 tonn. Strømkabler skal strekkes fra land til Oseberg feltsenter. En strømkabel skal strekkes fra feltsenteret til Oseberg Sør.

Oseberg Feltsenter fra 2014. Vis mer

Alt dette skal skje samtidig som feltet er i full drift. Sytti prosent av kontraktene skal gå til norske leverandører.

– Mange tusen i Norge skal jobbe med dette prosjektet i over fire år, sier hun.

– Når vi øker kapasiteten samtidig som vi elektrifiserer gjør at vi kan produsere grønn energi med lavt karbonavtrykk. Dette skal produsere i mange år fremover, legger hun til.

Frykter ikke strømprishopp av elektrifisering

Bekkeheim understreker at utviklingen er kompleks. Sytti mann vil jobbe dag og natt i fire år for å ferdigstille prosjektet. Det skal etter planen stå klart i 2026.

Olje- og energiministeren gleder seg til å sette seg inn i planen. Hun understreker elektrifiseringens viktighet i omstillingen.

– Elektrifisering er helt avgjørende for at vi skal nå utslippsmålene våre. Vi er nødt til å strekke oss langt, og det er viktig at vi sikter langt, sier hun til Aftenbladet/E24.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen fra besøket på Johan Sverdrup-plattformen samme dag. Vis mer

Les også Frykter kraftunderskudd og dyr strøm på 2020-tallet

De snaut to månedene hun har vært statsråd har vært preget av rekordhøye strømpriser. Dette har hun og regjeringen lovet tiltak mot.

Likevel frykter hun ikke at prosjekter som Oseberg skal føre til stadig høyere strømpriser.

– Jeg vil understreke at høsten vi har hatt har vært ekstraordinær hva gjelder høye strømpriser. Det har nærmest vært en perfekt storm av høye gasspriser og lite nedbør i Vest- og Sørlandet. Dette fører til at strømprisene skyter i været, påpeker Mjøs Persen.

Statsråden mener det er avgjørende at Norge utnytter konkurransefortrinnet sitt.

– Norges største og viktigste konkurransefortrinn har vært vår rene og fornybare kraft. Vi har hatt en industri som kunne etablere seg i Norge, nettopp på grunn av tilgangen til denne kraften, sier bergenseren.

– Vi må sørge for å ivareta dette fortrinnet, avslutter hun.

Les også Isolering er ikke svaret på «strømkrigen» med Sverige

Les også Vil ikke stanse kraft fra land til sokkelen