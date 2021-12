Fare for energikrise også neste vinter: – Vi er i en utsatt posisjon

Hvis energikrisen i Europa gjentar seg neste vinter, kan det også bli en ny runde med høye strømpriser. – Jeg er redd at prisene ikke vil komme ned til gode, gamle nivåer, sier analytiker.

Det russiske gassrøret Nord Stream 2 skal levere gass til Tyskland, men ifølge Tyskland kan det ikke skje før i andre halvår 2022. Dette bildet er fra Sassnitz, hvor rørene til Nord Stream 2 ble lagret. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etter et svært spesielt år for strømprisen er analytiker John Brottemsmo i Kinect Energy bekymret for utsiktene i Europa.

Gassmangel har sendt prisene i taket. Mange husholdninger i Europa bruker gass til oppvarming og matlaging, og bedrifter sliter både med coronakrise og skyhøye priser på gass, kull, CO₂-kvoter og strøm.

Varsler om kaldere vær og problemer ved fire franske kjernekraftreaktorer har ikke gjort utsiktene lysere.

– Europa er på vei inn i en svært, svært dyp krise, sier Brottemsmo til E24.

– Det kommer til å bli konkurser i fleng, og den økonomiske veksten vil stoppe opp. Dette er historisk både i Europa og i Norden, men det får heldigvis mindre konsekvenser her, hvor folk og bedrifter får noe støtte, sier han.

Den dype krisen fører også til at europeernes penger strømmer til Norge som aldri før. I november tjente Norge 2,4 milliarder per dag på gasseksport, totalt 72,6 milliarder. Til sammenligning skal staten bruke rundt 5–6 milliarder på strømstøtte.

– Dette er jo lykkeland, sa SEB-analytiker Bjarne Schieldrop nylig om Norges gassinntekter.

Dette er Sleipner-feltet, et knutepunkt for gass fra Kollsnes og Nyhamna. Fra Sleipner transporteres gassen videre til Draupner, Zeebrugge og Easington. Vis mer

– Vil påvirke inflasjon og arbeidsløshet

Gassprisen i Europa har i høst mangedoblet seg til et nivå som tilsvarer en oljepris på rundt 350 dollar fatet, ifølge DNB Markets. Dette har ført til at produksjon stenges ned, som i Yaras gjødselfabrikker.

– Gassprisene har gått av skaftet og er ikke lenger forklarlige med tekniske eller fundamentale faktorer. I teorien kan prisene gå til et hvilket som helst nivå som den neste kjøperen er villig til å betale, skriver Rystad-analytiker Kaushal Ramesh i et notat.

Dyr gass fører til dyr strøm. Det smitter over på Norge, som i mange år har vært koblet til det europeiske strømmarkedet via en rekke strømkabler.

Analytikerne ser imidlertid på situasjonen i Europa som enda mer dramatisk enn i Norge. Selv land med makspriser på energi, som Storbritannia, må oppjustere folks kostnader. Det vil gå ut over de 4,5 millioner britiske husholdningene som er rammet av energifattigdom, ifølge organisasjonen Energy Action.

– Energikrisen i Europa rammer en milliard mennesker og vil påvirke inflasjon og arbeidsløshet. Fortsetter dette inn i en kald vinter fremover vil trolig flere bedrifter måtte stenge, sier direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios til E24.

– Vi er i en utsatt posisjon

Spørsmålet hardt pressede europeiske forbrukere og bekymrede norske strømkunder stiller seg nå, det er når gass- og strømprisene vil falle igjen.

– Det blir veldig spennende hvordan utviklingen blir i 2022. De høye strømprisene skyldes at vi ikke har nok gass i Europa. Blir det mildere vær fremover, vil prisene kunne avta, men hvis det blir kaldt så kan gasslagrene tappes og prisene stige videre, sier Brottemsmo.

– Personlig er jeg veldig pessimistisk. I verste fall kan det bli rasjonering i Norge til våren. Det er ingenting som tilsier at det vil bli lavere priser neste år. Vi er i en utsatt posisjon. Jeg er redd at prisene ikke vil komme ned til gode, gamle nivåer. Jeg håper jeg tar feil, sier han.

Også andre analytikere har sagt at de frykter rasjonering av strøm, men myndighetene anser fortsatt forsyningssituasjonen som normal. Statnett sa nylig at de venter at krisen vil gå over og prisene falle over tid.

– To ess på hånden

Myhre i Entelios knytter energikrisen til et spill om makten i Europa. En tredjedel av Europas gass kommer fra Russland, men russerne holder for tiden igjen.

– Putin har fått to ess på hånden i form av coronakrise og gassmangel i Europa, og noen konger og knekter i form av kaldvær i sør og at gasslagrene ble kraftig nedtappet i fjor vinter. Han gjør ingen aggressive handlinger, han lar bare være å fylle på med mer gass, sier Myhre.

Fare for opptrapping av konflikten mellom Russland og Ukraina skaper usikkerhet også om fremtidige leveranser. Prisene for leveranse av gass til neste vinter har steget mye.

Det kan tyde på at markedet frykter at Europas allerede lave gasslagre ikke vil fylles opp til sommeren, og at det kan komme nye prissjokk neste vinter. Om det skjer, kommer an på været og kinesisk etterspørsel, tror Myhre.

– Det spørs på om det blir kaldt neste høst og vinter. Hvis dette blir dramatisk så kan det bli enda dyrere energi enn i år, slik at industri må stenge ned. Men hvis kineserne reduserer etterspørselen, samtidig som det blir mildt og mye vind, så er det en helt annen setting, sier han.

Direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios. Vis mer

– Flåte av skip på vei

Kina ba i høst sine energiselskaper om å sikre landet energi, koste hva det koste vil.

– Det øker forventningene om at landet vil suge til seg flere LNG-laster, gass fra Russland og kull og olje fra alle markeder, sa Pareto-partner Nadia Martin Wiggen til E24 i oktober.

Det betyr igjen at gassprisen i Europa må stige mye for å lokke til seg laster med flytende naturgass (LNG), og det er nå i ferd med å skje, tror DNB Markets.

– En flåte av skip med LNG er på vei til Europa, ettersom europeiske gasspriser ligger betydelig over den asiatiske LNG-prisen, skriver Helge André Martinsen i DNB Markets i et notat.

Berg- og dalbane for europeiske gasspriser: I en serie på tre notater om gassmarkedet sier Oxford Institute for Energy Studies at gassmarkedet i Europa er utsatt for alle stormers mor i 2021, med begrenset tilbud og økt etterspørsel etter coronakrisen i et volatilt gassmarked. – Mange av disse faktorene gjelder ikke bare for i dag. I stedet vil europeisk avhengighet av import generelt og eksponeringen mot det globale LNG-markedet spesielt, fortsette å øke. Det vil også variasjonen i etterspørselen etter gass som «balansebrensel» i europeisk kraftproduksjon, skriver forfatterne. – Resultatet kan bli økt volatilitet, potensielt forsterket av en coronapandemi som er langt fra over, skriver de. Instituttet tror at gassprisene vil fortsette å variere mye. – De siste to årene har Europa opplevd en berg- og dalbane fra tilbudsoverskudd og rekordlave priser til et eksepsjonelt trangt marked med rekordhøye priser, skriver de. – Situasjonen kan bli mindre dramatisk i 2022, men tilbudssiden vil fortsette å påvirke markedsbalansen og i forlengelsen også europeiske priser, skriver instituttet. Notatene er skrevet av Jack Sharples, Anouk Honoré og Patrick Heather. Vis mer

– Ventet kaldere vær

Russland har avvist at landet holder igjen på gassen til Europa for å få fart på godkjenningen av det omstridte gassrøret Nord Stream 2 mellom Russland og Tyskland. Røret sto ferdig i september.

Tysklands reguleringsmyndighet har sagt at røret av reguleringsmessige grunner ikke kan tas i bruk før i andre halvår 2022. Når det skjer, vil det kanskje komme økte volumer fra Russland.

– Jeg lurer veldig på hvordan dette vil se ut i mellomtiden. Det er ekstremt høye priser i Europa, og det er ventet kaldere vær, sier Brottemsmo.

Han er usikker på om det vil kunne bli et like stort prissjokk til neste vinter, og mener at etterspørselen vil kunne falle mer neste år.

– Da kommer det en annen dynamikk inn. Kommuner, bedrifter og skoler har ikke råd til dette, sier Brottemsmo.

– Mange har sikret prisene sine, men hva når avtalene går ut og må fornyes, og prisen er mange ganger høyere? Da kan forbruket dempe seg og senke prisene, sier han.

Mye kan endre seg frem til neste vinter, men Europa vil fortsatt være avhengig av russisk gass. Så langt virker situasjonen mellom Russland og Europa fastlåst, påpeker Brottemsmo.

– Det er ingen løsning i sikte, sier han.