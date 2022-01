Energi Norge advarer mot makspris på strøm

Makspriser kan gi kritisk energimangel i Norge og stanse det grønne skiftet, mener Energi Norge.

Lav sol bak tynne skyer over høyspentmaster i Nordmarka i Nittedal. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 08:48

En makspris på strøm er blitt luftet av Frp, Rødt og SV, men interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge advarer mot dette, skriver Klassekampen.

– Innføringen av en makspris er den beste måten å gjøre en strømpriskrise til en reell energikrise, sier Toini Løvseth, direktør for marked, kunder og elektrifisering i Energi Norge.

– Kostnaden ved ulik kraftproduksjon varierer med vær, tid på året og energiform. En fast makspris på for eksempel 35 øre vil gjøre at det ikke blir lønnsomt for kraftprodusentene å levere kraft når kostnadene ved produksjonen er høyere enn maksprisen politikerne har satt. Resultatet vil kunne bli strømmangel. Teoretisk sett rett og slett blackout, sier Løvseth.

Magnus Marsdal, leder i tankesmia Manifest, reagerer på Energi Norges analyse.

– Det er egentlig en skandale hvis direktørene i kraftbransjen truer med å slutte å levere kraften vi eier i fellesskap, sier Marsdal.

Ville ikke innføre makspris

Regjeringen har innført en støtteordning på strøm som er ventet å koste 8,9 milliarder kroner, men har tidligere avslått å gripe inn i markedet med en makspris på strøm. I desember avviste olje- og energiministeren makspris i et brev til Stortinget.

«Prisregulering er et inngripende tiltak som kan ha utilsiktede konsekvenser», skrev Marte Mjøs Persen.

Spørsmålet om makspris kom fra andre nestleder Sofie Marhaug (Rødt) i Stortingets energi- og miljøkomité, som lurte på om regjeringen kunne og ville innføre en makspris på strøm etter lov om pristiltak etter en periode med rekordhøye strømpriser.

Samfunnsbedriftene foreslo makspris

I desember foreslo også Samfunnsbedriftene en makspris på strøm, for å sikre legitimitet i energi- og klimapolitikken. Arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen representerer 540 kommunalt eide virksomheter. Blant disse er 160 selskaper i energibransjen, inkludert en rekke små og mellomstore nettselskaper.

– Vi foreslår at det skal være en fast makspris på strøm til husholdningene for et nøkternt forbruk. Da kan du være sikker på at du har råd til strømmen, sa direktør for energi Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene til E24 i desember.

– Vi trenger befolkningens tillit for å kunne gjennomføre store og ambisiøse mål på elektrifisering og det grønne skiftet. Hvis folk ikke tror at lommeboken deres vil takle dette skiftet, så får ikke politikerne dem med seg, sa Bjelland.