Equinor mottar russisk råstoff på Mongstad: Seiler fra St. Petersburg

Equinor inngikk avtaler før Ukraina-invasjonen, og mottar derfor flere laster med russisk olje og oljeprodukter i mars. – Vi har ikke inngått noen nye avtaler etter invasjonen, sier Equinor-talsmann Magnus Frantzen Eidsvold.

Equinor mottar russisk råstoff til raffineriet på Mongstad, men avtalen er inngått før Russlands invasjon av Ukraina. Vis mer

Mandag kveld meldte Equinor at selskapet slutter å handle med russisk olje og russiske oljeprodukter, men at selskapet vil få noen leveranser fra Russland nå i mars.

– Det er fire laster som kommer nå, basert på avtaler inngått i januar, sier Equinor-talsmann Magnus Frantzen Eidsvold til E24.

– Hva er verdien av disse lastene?

– Vi har ikke noen verdifastsettelse. Dette er laster som kommer som følge av avtalene fra januar, sier han.

To skip med 100.000 tonn råolje hver går nå til Asia, etter at Equinor har videresolgt lasten, opplyser han.

– Denne oljen blir hentet på terminaler i Vladivostok-området, sier Eidsvold.

I tillegg går to skip til Europa. Det ene har en last med nafta (et produkt som brukes av raffinerier) på 60.000 tonn, som går til et lager i Nederland. I tillegg går det en last til Mongstad i Norge, og denne består av 30.000 tonn råstoff til raffineringsanlegget.

– Lastene til Europa blir lastet fra St. Petersburg-området, sier Eidsvold.

– Historisk er det cirka fem prosent av råstoffet til Mongstad som kommer fra Russland, men vi skal nå finne nye kilder til dette råstoffet, sier han.

Som E24 tidligere har skrevet, hentet nylig John Fredriksens Frontline-rederi en nafta-last i Svartehavet, også det en kontrakt inngått før sanksjonene.

– Ikke nye avtaler etter invasjonen

Equinor har startet arbeidet med å trekke seg ut fra russiske prosjekter som North Komsomolskoye og North Danilovsky, som er fellesprosjekter med det russiske selskapet Rosneft.

Oljen og produktene som Equinor får er kjøpt inn av tradere, og kommer ikke fra selskapets egen produksjon i Russland.

– Dette er knyttet til oljehandelsavdelingen, så dette er trading og ikke fra egne felt, sier Eidsvold.

I meldingen tidligere i uken sier Equinor at selskapet har besluttet å slutte å handle med olje og oljeprodukter fra Russland. «Dette betyr at Equinor ikke vil inngå nye avtaler om handel med eller transport av russisk olje og oljeprodukter», skriver Equinor.

Mange aktører har i det siste vært skeptiske til å kjøpe russisk olje, selv om den har blitt tilbudt i markedet med solid rabatt. Shells tradingvirksomhet kjøpte russisk olje i markedet etter invasjonen, men ba senere om unnskyldning og lovet å ikke gjøre det igjen.

– Vi har ikke inngått noen nye avtaler etter invasjonen. Vi kunngjorde 28. februar at vi stanser våre nyinvesteringer og at vi vil forberede en uttreden fra virksomheten i Russland, sier Eidsvold.

– Et stykke arbeid

– Hvordan går det med uttrekket, det virker komplisert å få det til?

– Den prosessen startet vi med umiddelbart, og den pågår fortsatt. Der har vi ikke mer å melde, men det er et stykke arbeid med å gjøre dette på en forsvarlig måte, sier Eidsvold.

Analytikere sa nylig til E24 at det er lite trolig at Equinor vil finne noen kjøpere til Equinors russiske eiendeler, og at verdiene vil kunne gå tapt.

– Vil dere skrive ned de russiske verdiene?

– Det vil bli rapportert på ordinær måte, sier Eidsvold.

PS! Regjeringen har pålagt Oljefondet å selge sine russiske aksjer, men Norges Bank opplyste tirsdag at det ikke er mulig å gjennomføre dette akkurat nå. Årsaken er en stengt Moskvabørs og sanksjoner mot Russland.