Fornøyde oljearbeidere: Regjeringen snur og endrer karantenereglene

Utenlandske oljearbeidere fra Storbritannia trenger ikke oppholde seg på offentlig karantenehotell.

Når oljearbeidere fra Storbritannia skal jobbe på norsk sokkel, slipper de å gjennomføre karantene på offentlig karantenehotell. Her er Maersk-riggen «Maersk Invincible» i Nordsjøen. Vis mer byoutline Niels Christian Vilmann / RITZAU SCANPIX

Tidligere denne uken sendte Industri Energi og Rederiforbundet et brev til myndighetene og ba om møte med helseminister Bent Høie etter regelendringer som kom forrige helg.

Denne regelendringer påla folk som har oppholdt seg utenfor EØS/Schengen å gjennomføre karantene på offentlig karantenehotell.

Spesielt rammet denne regelen oljearbeidere fra Storbritannia som arbeider på norsk sokkel. Noen av disse oljearbeiderne har det siste året gjerne har oppholdt seg i over 100 døgn totalt i karantene.

Regjeringen snudde

Industri Energi og Rederiforbundet ba i brevet om umiddelbare tilpasninger av reglene.

– Våre medlemmer representerer arbeidstakere som reiser i fast rotasjon og i tråd med arbeidsgivers strenge smittevernprosedyrer. Men tilliten til smittevernregelverket svekkes når man opplever tiltak som uforutsigbare, uhensiktsmessige og uforholdsmessig inngripende, skrev Frode Alfheim i Industri Energi og Harald Solberg i Rederiforbundet.

Brevet var knapt kommet fram før regjeringen meldte onsdag kveld om at reisende som har vært i Storbritannia etter klokken 12.00 torsdag den 13. mai nå skal ha de samme karantenereglene som reisende fra EØS/Schengen og ikke falle inn under reglene for andre land utenfor EØS/Schengen.

– Reisende fra Storbritannia skal nå likebehandles med reisende fra EØS/Schengen når det gjelder karantenehotell. Det skyldes særlig at vi har god oversikt over smittesituasjonen i Storbritannia, som nå er blant de bedre i Europa. Storbritannia vil imidlertid fortsatt behandles som tredjeland etter regelverket for innreiserestriksjoner, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland, Høyre, i en pressemelding.

I praksis betyr dette at oljearbeidere som kommer fra Storbritannia kan gjennomføre karanteneopphold ved ankomst for eksempel på et tilpasset karantenehotell, i eget hjem eller karanteneleiligheter som bedriften har skaffet.

Reisende fra Storbritannia likebehandles nå med reisende fra EØS/Schengen når det gjelder karantenehotell.

Næringsminister Iselin Nybø viser i pressemeldingen til at Storbritannia er en sentral handelspartner og norsk næringsliv henter også nødvendig arbeidskraft fra landet. – Det er derfor viktig for norsk næringsliv at Storbritannia er i samme kategori som andre EU/EØS-land når det gjelder regler for karantenehotell, sier hun.

Fornøyde i Industri Energi

I en uttalelse til egne nettsider, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi seg fornøyd med at regjeringen reagerte såpass raskt på henvendelsen.

– Vi er fornøyde med at regjeringen reagerte så raskt på vår henvendelse slik at arbeidstakere fra våre naboland behandles likt, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.