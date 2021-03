IEA avblåser «supersyklus»: – Det er mer enn nok olje på tank

Det internasjonale energibyrået (IEA) tror verden vil trenge mer olje i år enn tidligere anslått. Men til tross for prisoppgang og vedvarende Opec-kutt, er det ingen «supersyklus» på gang, mener byrået.

Viruskrisen begrenset bevegeligheten til mennesker verden over, og preget oljeetterspørselen i 2020. Nå venter imidlertid Det internasjonale energibyrået (IEA) at etterspørselen vil vokse igjen.

Det kommer frem i byråets ferskeste månedsrapport.

Her anslås det at verdens oljeetterspørsel vil hente seg inn med 5,5 millioner fat per dag i løpet av året. Det betyr at etterspørselen totalt vil være på 96,5 millioner fat om dagen i år, ifølge anslagene.

Det vil i så fall bety at etterspørselen vil hente inn omtrent 60 prosent av det tapte fra 2020, da etterspørselen falt med 8,7 millioner fat om dagen.

Det er også en oppjustering på 50.000 fat fra forrige rapport, ifølge TDN Direkt.

Allerede virker konsumet å være litt høyere enn ventet i første kvartal, ifølge byrået. Årsaken er det kalde været i USA, og i Asia og Europa.

Når vaksineringen mot viruset kommer ordentlig i gang og restriksjonene etter hvert heves, vil økonomien også hente seg inn. Det vil også sette fart på oljeetterspørselen, tror byrået.

– Mer enn nok på tank

Fra før har Opec+-landene bestemt seg for å fortsette med sine produksjonskutt til og med april, og Saudi-Arabia har holdt fast på sine egne kutt på én million fat.

– Utsiktene til sterkere etterspørsel og fortsatte produksjonskutt i Opec+ peker mot en skarp nedgang i lagrene i løpet av den andre halvdelen av året. Men akkurat nå er det mer en nok olje på tank og under bakken til å holde det globale oljemarkedet tilstrekkelig forsynt, skriver byrået.

Det anslår at landene utenfor Opec kommer til å øke produksjonen med 700.000 fat per dag i løpet av året, etter et fall på 1,3 millioner fat per dag i fjor.

Produksjonen i USA alene er ventet å falle med 180.000 fat per dag i år.

Venter ingen «supersyklus»

Oljeprisen har bikket over 70 dollar i løpet av mars. Prisoppgangen har bidratt til rykter om at en mulig «supersyklus» er på gang, bemerker byrået.

En supersyklus er en vedvarende periode med unormalt sterk etterspørsel som produsentene ikke klarer å møte.

Men ifølge IEAs data er ikke en slik syklus i emning.

– Oljelagrene ser fremdeles rikelige ut sammenlignet med historiske nivåer, til tross for en jevn nedgang fra et massivt overheng som stablet seg opp i andre kvartal 2020, skriver byrået.

Industrilagrene i OECD falt for sjette måned på rad i januar, med et fall på 14,2 millioner fat. Det ga et lagertall på 3,02 milliarder fat, noe som er 63,2 millioner mer en snittet de siste fire årene, ifølge byrået.

Men de er fortsatt 110 millioner fat høyere enn for et år siden – i begynnelsen av viruskrisen, trekker IEA frem.

Oppjusterer utsiktene

IEA har altså oppjustert anslagene for verdens oljeetterspørsel til 96,5 millioner fat per dag i år. Slik fordeler det seg:

I første kvartal tror IEA på en global etterspørsel på 93,95 millioner fat per dag, en oppjustering på 0,1 millioner siden forrige rapport.

I andre kvartal ser IEA en etterspørsel på 95 millioner fat, det samme som sist.

I tredje kvartal ser IEA en etterspørsel på 97,8 millioner fat, en nedjustering på 0,2 millioner fat siden sist.

I fjerde kvartal ser IEA en etterspørsel på 99,2 millioner fat per dag, det samme som sist.

Venter vekst til 2026

Samme dag har IEA også kommet med sin årlige rapport «Oil 2021», som inneholder anslag for verdens oljeetterspørsel de neste fem årene. Her kommer det frem at etterspørselen i utgangspunktet er ventet å vokse hvert eneste år frem til 2026.

– Covid-19-krisen forårsaket en historisk nedgang i den globale oljeetterspørselen - men ikke nødvendigvis en varig en, sier IEA-sjef Fatih Birol i en pressemelding.

– Å oppnå en ordnet overgang vekk fra olje er viktig for å oppfylle klimamålene, men det vil kreve store politiske endringer fra myndighetene så vel som akselererte atferdsendringer. Uten det vil den globale oljeetterspørselen øke hvert år frem til 2026, sier han.