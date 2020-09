Equinor selger i USA for nær 10 milliarder kroner

Equinor selger halvparten av to havvindprosjekter i USA til BP for nær 10 milliarder kroner. Dermed frigjøres kapital som kan brukes til nye prosjekter.

Her er Equinor-sjef Eldar Sætre og statsminister Erna Solberg på befaring i området hvor havvindparken Empire Wind skal bygges. Vis mer Pontus Höök

Publisert: 10. september 2020

Det oppgir Equinor i en melding.

Selskapet selger halvparten av prosjektene Empire Wind og Beacon Wind på USAs østkyst for 1,1 milliarder dollar (9,89 milliarder kroner) til BP, og inngår samtidig et strategisk samarbeid om utbygging av havvind i USA.

Equinor skal fortsatt sitte igjen med halve eierskapet og være operatør for prosjektene.

– Partnerskapet understreker begge selskapenes ønske om å akselerere energitransisjonen. Ved å kombinere våre styrker, vil vi sammen kunne utvikle en lønnsom havvindvirksomhet i USA, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Selskapet har tidligere anslått utbyggingskostnaden for Empire Wind til 25 milliarder kroner. Lisensen ble kjøpt i 2017, og det er ifølge Equinor mulig å bygge ut en kapasitet på over 2.000 megawatt. Beacon Wind sør for Nantucket ble kjøpt i 2019 og skal kunne gi 2.400 megawatt kapasitet.

Store verdier

Dermed synliggjør Equinor noe av verdiene som ligger i fornybarporteføljen. I fjor solgte selskapet en fjerdedel av den tyske havvindparken Arkona for fem milliarder kroner.

– Transaksjonen med BP viser vår evne til å skape verdi gjennom utvikling av havvindprosjekter, sier Pål Eitrheim, som er konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Sammen med BP vil Equinor nå se etter muligheter for å bygge mer havvind i USAs voksende marked. Det er store planer om havvind på østkysten.

California på vestkysten ønsker også havvind, men der er det dypere farvann, og det kan derfor være nødvendig å ta i bruk flytende havvind som fortsatt er dyrt sammenlignet med bunnfaste turbiner. Også ved Hawaii kan det på sikt være muligheter for flytende havvind, hvor Equinor er en aktør med sitt Hywind-konsept.

Store ambisjoner

BP lovet i august å bygge ut 50.000 megawatt fornybar energi innen 2030 og tidoble lavkarboninvesteringene sine til fem milliarder dollar i året i samme tidsrom.

Equinor har ambisjoner om å bygge ut mellom 4.000 og 6.000 megawatt fornybar energi innen 2026 og opptil 16.000 megawatt innen 2035, og sa nylig at det kan trappe opp målene sine fordi andre selskaper «speeder opp» sine satsinger.

Selskapet har bygget ut prosjekter som Dudgeon, Sheringham Shoal og Hywind Skottland i Storbritannia, og er med på Arkona-prosjektet i Tyskland. Det har også flere lisenser for havvind i Polen, og skal bygge verdens største flytende havvindprosjekt Hywind Tampen på norsk sokkel.

Et av verdens største offshoreprosjekter i de neste årene blir SSE og Equinors Dogger Bank-prosjekt, som har fire delprosjekter på opptil 3.600 megawatt.

Equinor sier at det globale havvindmarkedet er ventet å vokse til mellom 600.000 og 800.000 megawatt innen 2050. Verdens hittil største havvindpark er på 1.200 megawatt.

Travelt første halvår

Havvindbransjen er inne i en travel periode, og aldri tatt flere investeringsbeslutninger enn i årets to første kvartaler.

Det ble finansiert prosjekter for 28 havvindparker til totalt 35 milliarder dollar i første halvår, opp 319 prosent fra samme periode året før, ifølge tall fra Bloomberg New Energy Finance.

Blant annet ga svenske Vattenfall tommelen opp for verdens hittil største anlegg som skal bli på rundt 1.500 megawatt, Hollandse Kust Zuid til 3,9 milliarder dollar, ifølge BNEF.

I tillegg tok britiske SSE og partner Total beslutning om å bygge ut prosjektet Seagreen til 3,8 milliarder dollar. Her skal Nexans Norway levere kabler med skip fra Ulstein verft og statsgaranti fra GIEK.

