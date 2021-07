Nå har hun fått ansvaret for Norges største selskap

Etter 50 år hos Olje- og energidepartementet er Equinor og Anders Opedal nå under vingene til næringsminister Iselin Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har nå formelt overtatt ansvaret for statens eierskap i Equinor, og møtte konsernsjef Anders Opedal i Stavanger på onsdag.

Næringsminister Iselin Nybø (V) tok i dag over det konstitusjonelle ansvaret for å styre statens eierskap i Equinor, det største selskapet på Oslo Børs og 67 prosent eid av den norske staten.

Fram til i dag har eierskapet vært forvaltet av Olje- og energidepartementet (OED). Equinor har fram til nå vært det eneste statseide, børsnoterte selskapet som ikke har vært styrt fra eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Det siste året har OED fått kritikk for hvordan Equinors satsing i utlandet er blitt fulgt opp, særlig i forbindelse med avsløringene om de gigantiske tapene i USA.

Eierskiftet har ifølge både olje- og energiminister Tina Bru (H) og næringsminister Iselin Nybø, ingen sammenheng med kritikken som er kommet det siste året.

Endringen blir ifølge regjeringen gjort for å skape et tydelig skille mellom OEDs rolle som ansvarlig for oljepolitikken og forvaltningen av ressursene på norsk sokkel, og statens eierskap i Equinor.

– Profesjonell og langsiktig strategi

Overdragelsen av eierskapet ble kjent tidligere i juni, og vil i praksis skje fra Olje- og energidepartementet ut året, men den formelle overtakelsen av ansvaret skjedde i dag.

Samtidig møtte Nybø og byråkrater fra OED og NFD store deler av konsernledelsen i Equinor, i selskapets hovedkontor på Forus utenfor Stavanger.

Under en pressekonferanse onsdag beskrev Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, et hyggelig møte der NFD ble ønsket velkommen som nytt eierdepartement.

– Vi har prøvd å vise bredden vår. Vi har vært innom vår olje- og gassvirksomhet, vi har vært innom vår fornybarvirksomhet, og satsingen vår innen lavutslippsløsninger som karbonfangst og lagring og hydrogen, sa Opedal.

Næringsminister Nybø sier til E24/Aftenbladet at NFD har lang og bred erfaring med å forvalte eierskapet i store, børsnoterte selskaper.

– Vi kommer til å forvalte eierskapet i tråd med eierskapsmeldingen, og ha en profesjonell og langsiktig strategi bak eierskapet, sier hun.

Det vanskelig året

Det siste året har tre store saker ført til kritikk av Olje- og energidepartementets innsats og rolle som største eier av Equinor:

Alle sakene har vært tema i høringer hos kontroll- og konstitusjonskomiteen det siste året, og USA-avsløringene ble grunnlaget for en kritisk rapport fra Riksrevisjonen om OEDs eierstyring.

Stortinget ba om skille

De tre sakene var med å gi vann på mølla til opposisjonen, anført av Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen og Espen Barth Eide. De har stilt spørsmål ved om staten har vært aktiv nok i rollen som eier, og om potensielle rollekonflikter når departementet er eier i Equinor og samtidig ansvarlig for å dele ut oljelisenser og åpne områder på norsk sokkel.

Arbeiderpartiet-veteran Dag Terje Andersen er blant dem som har vært kritiske til OEDs innsats som eier av Equinor. Vis mer byoutline Tomm W. Christiansen

Etter høringen om prosessen rundt åpningen av Barentshavet sørøst landet kontroll- og konstitusjonskomiteen på en innstilling i mai 2020, som anbefalte å flytte eierskapet av Equinor fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Iselin Nybø er tydelig på at arbeidet med å flytte eierskapet i Equinor fra OED til NFD ble startet uavhengig av, og før, de tre nevnte sakene.

– Jeg vil si definitivt nei til at de to første sakene (tapene i USA og Angola-saken, journ.anm.) har hatt betydning. Dette handler om å skille rollen OED har som eierdepartement, og som departementet med ansvar for olje- og gasspolitikken, sier Nybø.