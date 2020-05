IEA: Coronakrisen skaper historiens største investeringsfall

Oljebransjen har skrudd igjen pengekranen. Det kan skape betydelig oljemangel fra 2025 om etterspørselen stiger til nivåene fra før coronakrisen inntraff. Samtidig frykter IEA for utviklingen til fornybar energi.

Det mener Det internasjonale energibyrået (IEA) i den ferske rapporten om globale energiinvesteringer som blir lagt frem onsdag morgen.

Samlet venter energibyrået at de globale olje- og gassinvesteringene vil falle med minst en tredjedel i år. Noe som kan gå hardt utover den fremtidige oljeproduksjonen.

«Dersom investeringene i oljemarkedet holder seg på 2020-nivå vil dette redusere det tidligere anslåtte produksjonsnivået i 2025 med nær 9 millioner fat per dag, noe som vil skape en tydelig risiko for trangere markeder om etterspørselen begynner å ta seg opp til nivåene fra før krisen», skriver IEA.

Allerede har det kommet meldinger om at de store oljeprodusentene planlegger å kutte noe i investeringene knyttet til det voldsomme oljeprisfallet man har sett den siste tiden.

Likevel venter IEA at det er skiferoljeprodusentene som vil bli hardest rammet av den pågående krisen.

«Skiferindustrien var allerede under press, og investortilliten og tilgangen til kapital har nå tørket inn: Investeringer i skifer er ventet å falle 50 prosent i 2020», skriver IEA.

Frykter for fornybarinvesteringer

Selv om olje- og gassindustrien ser ut til å bli hardest rammet av coronakrisen når det kommer til energisektoren, ventes det også investeringskutt i andre deler av sektoren, deriblant investeringer på fornybar energi.

– Den historiske nedgangen i globale energiinvesteringer er dypt problematisk på mange måter, sier IEA-direktør Dr. Fatih Birol i en kommentar til rapporten.

– Det betyr tapte jobber og økonomiske muligheter i dag, så vel som tapt energiproduksjon som vi kanskje trenger i morgen når økonomien starter opp igjen. Nedgangen i forbruk på teknologi knyttet til ren energi står også i fare for å undergrave den sårt tiltrengte overgangen til mer bærekraftige energisystemer, fortsetter Birol.

For kraftsektoren sett under ett venter IEA en nedgang i investeringene globalt på 10 prosent i år, med det som omtales som «bekymringsfulle signaler» for utviklingen av sikre og bærekraftige kraftsystemer.

Advarer mot energisikkerheten

IEA skriver at fornybarinvesteringene har klart seg bedre under krisen enn fossilt brensel, men likevel var det i første kvartal en nedgang på ni prosent knyttet til husholdninger og bedrifters investeringer på sol- og vind-prosjekter.

– Elektrisitetsnettverket har vært en viktig del av beredskapen mot helsekrisen – og for økonomiske og sosiale aktiviteter som har vært mulige å fortsette under de strenge tiltakene, sier Birol.

– Disse nettverkene må være smarte og holdbare nok til å avverge fremtidige sjokk, men må også kunne ta imot en større andel sol- og vindkraft. Dagens investeringstrender er tydelige advarselstegn for fremtidig elsikkerhet, sier Birol.