En av Norges rikeste kjøper leiligheter for 50 millioner

Investor Pål Georg Gundersen er på offensiven i Stavanger. For to måneder siden kjøpte han et halvt kvartal for å satse på studenter. Nå blar han opp over 50 millioner for 17 leiligheter i Pedersgata.

Pål Georg Gundersen ser på Stavanger som en spennende by hvor han den siste tiden har gjort flere eiendomsinvesteringer. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 24. juni 2020 07:29 , Publisert: 24. juni 2020 06:31

– Stavanger er en by vi satser på, og det er derfor naturlig for oss å se etter flere muligheter i området, sa Pål Georg Gundersen til Aftenbladet/E24 16. april.

Den gang hadde han nettopp kjøpt et halvt kvartal i Langgata på Storhaug sammen med Anders Ohm. Der er planen å leie ut til studenter etter at bygningsmassen har fått et skikkelig ansiktløft.

– Stas med stor aktør

Nå - drøyt to måneder senere - gjør Ohm og Gundersen business sammen igjen. Denne gangen ved at Ohm selger et leilighetsprosjekt i Pedersgata til Gundersen. Prosjektet skal reises der hvor gamle Peders holdt til tidligere og kommer til å bestå av 17 leiligheter med en næringsdel på 520 kvadratmeter på bakkeplan.

– Planen er at det skal stå ferdig i august/september neste år, sier Ohm, som selger det ferdige prosjektet til Pål Georg Gundersen og hans selskap Merkantilbygg - et imperium som i dag skal være verdt over 13 milliarder.

Gjennom dette selskapet disponerer 68-åringen rundt 2000 utleieenheter med en årlig inntekt på 450 millioner. En tredjedel av disse er under Frogner House Apartments - et leilighetshotell-konsept som nå er å finne tre steder i Stavanger: Myhregaarden i Nygata 24, det tidligere KNA-hotellet i Lagårdsveien 61 og i Verksgata 12.

Og neste år kommer altså det fjerde. I Pedersgata.

– Det er første gangen at en så stor aktør gjør en investering i Pedersgata. Det synes jeg er litt stas, sier Anders Ohm, som mener at området trenger et overnattingstilbud.

– Det er noe vi mangler i dag, og jeg er helt sikker på at både forretningsreisende, turister og andre tilreisende vil benytte seg av tilbudet. For Pedersgata vil det også gi et løft i form av at gjestene vil benytte seg av alle mat- og servicetilbudene som finnes her, sier Anders Ohm.

Det er Anders Ohm som selger leilighetsprosjektet som skal bygges like til høyre på bildet - der hvor gamle Peders holdt til tidligere. Vis mer Jon Ingemundsen

Inngangsporten til Pedersgata

Verken han eller Gundersen ønsker å kommentere prisen, men ut fra Aftenbladets beregninger, basert på areal og vanlige priser på nybygg i området, er det grunn til å tro at den ligger på i overkant av 50 millioner.

– Pengene fra salget vil gå til videre satsing på næringseiendom i Pedersgata gjennom utvikling og oppgradering av eksisterende eiendommer, sier Ohm.

Det var i slutten av desember i fjor at 39-åringen kjøpte det gamle Peders-bygget for 10 millioner. Og tre måneder før det igjen sikret han seg tomten mellom Peders og bensinstasjonen på Blåsenborg for mellom 7 og 9 millioner. Det totale arealet gir altså nå muligheten for å bygge et nytt leilighetsprosjekt.

– Dette er selve inngangsporten til Pedersgata, så det er viktig at prosjektet blir estetisk fint, sier Ohm, som ikke ligger på latsiden.

Prosjektet skal etter planen se slik ut når det står ferdig i august/september neste år. Vis mer Pedersgata Utvikling

Kjøpte Nevland-bygget

Nylig kjøpte han også Pedersgata 93 for 14 millioner - det såkalte Nevland-bygget som ligger rett under Bybrua. Det gjør at Ohm og hans medinvestorer nå eier hele 21 eiendommer i Pedersgata.

– Nevland-bygget har jeg hatt lyst til å kjøpe i mange år. Det er den største eiendommen i gaten med sine 2200 kvadratmeter og ligger strategisk plassert med tilkomst fra flere sider, sier Ohm.

– Hva er planen med eiendommen?

– I første omgang blir det en total rehabilitering av fasadene hvor det er viktig å få fram igjen den gamle stilen til Hermetikkfabrikken som var der før Bybrua ble bygget. Bare det vil bli et skikkelig løft for gaten. I tillegg ønsker kommunen å skape en bedre forbindelse mellom Pedersgata og Stavanger Øst. Nevland-bygget kan kanskje bli en del av den planen.

Anders Ohm kjøpte nettopp det såkalte Nevland-bygget som ligger rett under Bybrua i Pedersgata. Vis mer Kjell-Ivar Gilje Grøndal