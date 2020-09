Tilsyn gransker Castberg-utbyggingen: – Fortsatt et robust og godt prosjekt

Johan Castberg-prosjektet er robust til tross for sveiseproblemer, konstruksjonsfeil og coronakrise. Det sier Equinor-topp Geir Tungesvik etter at Petroleumstilsynet har bestemt seg for å granske prosjektet.

Illustrasjonsfoto av Johan Castberg Vis mer Equinor

3. september 2020

Onsdag skrev E24/Stavanger Aftenblad at Petroleumstilsynet (Ptil) skal granske Castberg-utbyggingen, som har opplevd en rekke problemer.

Geir Tungesvik er Equinors direktør for teknologi, prosjekter og boring, og har deltatt i møter med tilsynet om utfordringene i byggingen av skroget til feltets produksjonsskip, som skjer ved Sembcorp-verftet i Singapore.

– Hva tenker dere om at Ptil nå vil granske Castberg-prosjektet?

– Jeg synes det er helt greit. Vi har iverksatt vår egen prosjektgjennomgang av Johan Castberg for å finne ut hvordan vi kan lære av det at vi fant mer feil enn forventet, sier Tungesvik.

– Det at Ptil vil se på det samme synes vi er helt greit, og vi vil selvfølgelig ta inn over oss det som blir funnet, og forsøke å ta lærdom av det, sier han.

Han sier at selskapet har fått et godt bilde av problemene på produksjonsskipet, etter at coronakrisen har ført til stillstand de siste månedene. Nå mener selskapet å ha kontroll på hva som må gjøres.

Geir Tungesvik Vis mer Digital

Bellona venter milliardsprekk

Bellona hevder at Castberg-utbyggingen kan sprekke med 10 milliarder kroner og kanskje helt opp mot 30 milliarder kroner.

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene fra Bellona, sier Tungesvik.

Equinor-toppen vil imidlertid ikke gi noe nytt kostnadsoverslag for prosjektet. Det kommer først i statsbudsjettet for 2021, som legges frem i oktober. Equinor har tidligere sagt at utsettelsene vil koste penger.

– Prosjektet er kraftig påvirket av covid-19, siden det har vært full stans ved verftet og nær null fremdrift i mange måneder, sier Tungesvik.

Bellona-leder Frederic Hauge mener at Equinor i så fall må legge til grunn at de ikke må bryte opp skipet for å gjøre forbedringer.

– Dersom de må bryte opp skipet, vil det fort koste 10 milliarder kroner. Må de gjøre omfattende reparasjoner, blir det fort 30 milliarder, sier Hauge til E24.

– Robust og godt prosjekt

– Er du bekymret over det som har skjedd?

– Jeg er ikke bekymret over det som har skjedd, nå som vi har fått oversikten. Men jeg er bekymret for risikoen for alle prosjektene i porteføljen min grunnet covid-19. Dette er ikke over ennå, og det bekymrer meg, sier Tungesvik.

Slik skal det flytende produksjons- og lagringsskipet (FPSO) på Johan Castberg feltet se ut. Vis mer Equinor

En eventuell sprekk på Castberg vil komme i tillegg til en sprekk på om lag 26 milliarder kroner på Martin Linge-prosjektet, som Equinor overtok fra Total.

– Hva tenker du hvis det nå blir en sprekk på Castberg, etter sprekken på Martin Linge?

– Castberg er fortsatt et robust og godt prosjekt. Det er lav break-even-pris. Ingenting av det som er avdekket gjør dette til et dårlig prosjekt. Covid-19 påvirker prosjektet, men nå har vi fått oversikt over sveiseutfordringene og programvarefeilen og har laget en plan slik at prosjektet skal møte våre krav, sier Tungesvik.

– Det vi ser er at covid-19 slår inn på nær sagt samtlige prosjekter jeg har. De påvirkes av det som har skjedd, og av reglene vi forholder oss til for å unngå ny oppblomstring. Ingen prosjekter går fri, men noen påvirkes mer enn andre. Vi må bare forsøke å håndtere dette på en best mulig måte, sier prosjektdirektøren.

Fastholder tidsbruken

Tungesvik fastholder også selskapets tidligere anslag om at rundt seks prosent av de gjenstående timene vil gå med til å rydde opp i sveiseproblemene og en programvarefeil fra DNV GL som førte til konstruksjonsfeil i mindre deler av skroget.

– Har Equinor fulgt for dårlig med under byggingen?

– Det ble laget konstruksjoner på fire forskjellige plasser, og alle sveiser har vært innenfor vår aksept og kvaliteten vi forventer. Men det var da vi satte disse enhetene sammen, at vi oppdaget en feilfrekvens som var større enn ventet, sier Tungesvik.

– Vi bestemte oss derfor for å sjekke 100 prosent av sammenstillingssveisene, og har nå laget en plan for hvordan dette skal fikses. Skipet forlater ikke Singapore før skipet oppfyller kravene våre, sier han.

Bellona kritiserer Opedal

Miljøstiftelsen Bellona har skrevet to varslingsbrev om Castberg-utbyggingen til norske myndigheter.

Der pekte de på sveiseproblemene, og at en programvarefeil fra DNV GL har ført til feilberegninger av styrken i deler av skroget. Feilen kan også ha påvirket andre produksjonsskip, advarte organisasjonen.

Bellona-leder Frederic Hauge mener Castberg-problemene er en ripe i lakken for Equinors påtroppende konsernsjef Anders Opedal. Han hadde tidligere ansvaret for Equinors prosjekter, men Tungesvik tok over jobben i august.

– Når Ptils gransking er ferdig, vil Opedal stå igjen uten troverdighet som øverste sjef for Equinor, sier Hauge.

Tungesvik mener imidlertid at hele selskapet har ansvaret for utviklingen.

– Det er jeg som har ansvaret for Johan Castberg og den videre oppfølgingen av både dette og andre prosjekter i selskapet. Slik vi gjør det, så tar vi beslutninger i selskapet, og står samlet bak dem, sier han.

