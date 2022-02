Europeiske gasspriser skyter i været: Stiger mer enn 40 prosent

Gassprisene har steget kraftig gjennom uken mens krisen i Ukraina preger markedet.

Den nederlandske gassprisen har torsdag morgen hoppet 41 prosent til 125 euro megawattimen, ifølge Bloomberg.

Denne prisen brukes gjerne som et standardmål for markedsprisen for naturgass.

Dette er den fjerde dagen på rad at prisen stiger.

Prishoppet kommer etter at president Vladimir Putin har kunngjort at Russland vil innlede en militæroperasjon i Ukraina, og Ukraina har anklaget Russland for å ha gått til full krig.

Torsdag har russiske styrker gått inn i Odesa – mens Kyiv, Kharkiv og andre byer er angrepet.

Russland er en sentral leverandør av olje og gass til Europa. Landet er den største gasseksportøren til EU, med Norge som nummer to.

Før dagens opptrapping har en rekke land innført sanksjoner mot Russland. Det inkluderer Tyskland, som har stanset godkjenningen av gassrøret Nord Stream 2.