Historisk forskjell på strømpris i nord og sør: – Det er så ufattelig mye billigere her

Mens energikrisen i Europa smitter over på Sørlandet, kan tromsøværinger stå flere timer i dusjen. Prisforskjellen mellom nord og sør er historisk høy, ifølge Ishavskraft.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Handelssjef i Ishavskraft, Tom Eirik Olsen, beskriver prisforskjellen mellom nord og sør som historisk.

– Det er nesten ikke relevant å snakke om hvor stor forskjellen er lenger, fordi det er så ufattelig mye billigere her i nord, sier Olsen.

Han viser til at spotprisen i Nord-Norge ligger på rundt 2–3 øre, mens spotprisen i Sør-Norge ligger på rundt 300–400 øre per kilowattime.

Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft, forklarer hvorfor gapet mellom nord og sør i strømpriser er så enormt.

To ulike verdener

Handelssjefen beskriver strømmarkedene i nord og sør som to ulike verdener.

– I nord har vi innelåst kraft. Vi klarer ikke å eksportere overskuddet. Vi har overfylte magasiner. Vi er helt upåvirket av energikrisen som nå raser over Europa, sier Olsen.

Så legger han til:

– Og det er dette Sør-Norge nå har merket i full grad. Der har de utenlandsforbindelser til både Tyskland, England og Danmark.

Olsen påpeker at det er Russlands president, Vladimir Putin, som i praksis setter strømprisen i Europa, fordi han styrer gasseksporten.

– All strøm i Europa har tradisjonelt vært styrt av gass. Når man ikke får nok gass, så skyter strømprisen fart, sier handelssjefen.

Prisgalopp

Nå som strømprisene øker i Europa, og dermed Sør-Norge, blir flere produsenter oppfordret til å lage mer strøm.

– Det er alltid noen som ikke produserer, men når prisen går opp, så begynner de som har høye kostnader i produksjon også å produsere. Dette er vi helt avhengig av nå, sier Olsen, og fortsetter:

– Dette er den siste kilowatt-timen som trengs for at nettet ikke bryter sammen, men når det ikke holder så heves prisen igjen for å få tynt ut de siste kilowatt-timene, sier han.

Handelssjefen tror energikrisen kan vare i lang tid fremover.

– Dessverre så forventer vi at dette skal fortsette i 2023. Vi ser jo ingen bedring eller ende på dette, sier Olsen.

For at energikrisen skal ta slutt tror han at én av to ting må skje:

– Enten så må krigen i Ukraina ta slutt, eller så må Europa bli helt uavhengig av russisk gass. Det siste kan skje fortere enn vi aner, sier han, og utdyper:

– Nå er vi jo nede i 20 prosent av normal gassleveranse fra Russland. Uttalelsene om at dette er på grunn av problemer på gasslinjen tror jeg ikke på. Det er et politisk spill. Om Russland skrur av er Europa i trøbbel. Det kan føre til resesjon i hele Europa. La oss for all del håpe at vi ikke ender der, sier han.

Bør holde igjen

Olsen hevder at vannkraftprodusentene på Sørlandet må verdsette vannet sitt enda høyere enn i dag, noe som igjen vil bety en høyere strømpris.

– Det er mye debatt om eksport fra Norge. At vi eksporterer, til tross for at magasinene nesten er tomme. Den eneste måten vi kan hindre eksport fra Sør-Norge er å sørge for at Sør-Norges priser blir dyrere enn Europa, sier Olsen.

Han fortsetter:

– Jeg håper de vannkraftprodusentene i sør har rett når de fortsetter å produsere. For de holder jo på den måten prisen i Sør-Norge nede. Jeg håper de har rett i det, for da slipper vi enda høyere priser, sier handelssjefen.

Glad for at Nord-Norge slipper

Han minner om at regjeringen har kommet med en strømstøtteordning som dekker over 80 prosent per kilowattime som koster over 70 øre.

– I praksis får jo alle husholdningene en fastpris, og fra første oktober så er jo satsen faktisk på 90 prosent. Det er en veldig god ordning, sier Olsen.

Handelssjefen er glad for at nordnorske kunder slipper sørnorske strømpriser.

– Vi har jo mer leveranse i sør, enn i nord, men jeg er utrolig glad for at våre kunder har de prisene vi har. Jeg unner ingen å ha prisene som er i sør nå, sier Olsen.

Han fortsetter:

– Det beste for oss er jo å ha lavere priser. Vi trenger ikke være redd for at regningene ikke blir betalt. Uansett har vi jo samme påslag. Vi tjener like mye uansett. Så jo lavere pris jo bedre, sier han.