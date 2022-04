Her slepes betongsøylene på 3200 tonn til siste stopp før Hywind Tampen

I alt elleve substrukturer skal slepes til Gulen. Der monteres tårnstrukturer, turbinhus og blader før de slepes ut til den flytende vindparken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sent tirsdag kveld startet slepet fra Dommersnes i Vindafjord kommune i Rogaland, skriver Equinor i en pressemelding.

Under slepet, som Buksér og Berging står for, er 78,4 meter av substrukturen under vann.

Med to slepebåter foran og én bak ble understellet fra Aker Solutions fraktet nordover mot Gulen industrihamn i Sløvåg.

Der skal tårnstrukturer, turbinhus og blader monteres på substrukturene, før ferdige vindturbiner slepes til feltet.

Substrukturene er støpt i betong, med samme teknologi som beina til Troll-plattformen, og er totalt 107,5 meter høye.

Når turbinen er installert på toppen, vil 90 meter være under vann, melder Equinor.

Torsdag kveld er slepet rett vest for Mongstad, viser AIS-data fra slepebåtene.

Les på E24+ Her veks vindkraftfundamenta tre meter i døgeret

Les på E24+ Krankjempe på plass, snart er havvindindustrien i gang