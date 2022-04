Verdifall på over 100 mrd. etter påske: Oljekjemper faller på Oslo Børs

Olje- og gassaksjene Equinor, Aker BP og Vår Energi faller betydelig mandag. Selskapenes børsverdi har falt med over 100 milliarder kroner etter påske – men er likevel kraftig opp siden nyttår.

Oljeaksjene faller på børs mandag.

Olje- og gassprisene har vært høye i 2022, og det sender aksjekursene i været og skaper forventninger om solid inntjening blant selskapene innen olje og gass.

Den siste uken har imidlertid energiprisene falt, noe analytikerne blant annet knytter til coronakrisen og sesongmessig lavere gassforbruk på våren.

Oljeprisen har falt fra 107 dollar fatet tirsdag etter påske til 101 dollar fatet mandag. Også Oslo Børs har falt etter påske. Fallet fortsetter mandag, og Hovedindeksen var ned 3,4 prosent litt før klokken 12.

Slik handlet de store olje- og gasselskapene på Oslo Børs kort tid før klokken 12 mandag:

Equinor: ned 4,9 prosent til 311 kroner

Aker BP: ned 4,85 prosent til 333,8 kroner

Vår Energi: ned 5 prosent til 37,91 kroner

Fall i markedsverdien

Etter påske har markedsverdien i de tre selskapene avtatt i takt med prisene. Equinor og Aker BP er begge ned rundt 30 kroner aksjen siden børsslutt forrige tirsdag, mens Vår Energi-aksjen har falt med tre kroner i samme periode.

Slik var markedsverdien i selskapene litt etter klokken 11.30 mandag, ifølge Infront:

Equinor: 1.015 milliarder kroner – ned 92 milliarder siden 19. april

Aker BP: 120 milliarder kroner – ned nesten 10 milliarder siden 19. april

Vår Energi: 94 milliarder kroner – ned 5 milliarder siden 19. april

Det vil si at de tre selskapenes markedsverdi har falt med om lag 107 milliarder etter påske.

Tross nedturen er imidlertid alle de tre aksjene kraftig opp siden nyttår. Equinor-aksjen er opp over 30 prosent i år. Aker BP har steget 23 prosent i år, mens Vår Energi-aksjen er opp 36 prosent siden nyttår.

– Svakere olje- og gasspriser

– Equinor, Aker BP og Vår Energi faller mye i dag, hvorfor?

– Det er knyttet til svakere olje- og gasspriser. Når det gjelder oljeprisen er det blant annet knyttet til ytterligere nedstengninger i Kina, sier Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan til E24.

Han peker på at utbrudd av coronaviruset har ført til nye nedstengninger i Kina. Børsene i Asia falt markant gjennom natten.

– Er det mer turbulent enn vanlig for energiselskapene?

– Det er olje- og gassprisene som er veldig volatile, og ikke noe selskapsspesifikt, sier han.

– Hva tenker du om de store oljeselskapenes første kvartal?

– Tallene for første kvartal blir nok stort sett veldig bra for alle. Aker BP sendte nylig ut en oppdatering hvor de sa de hadde realisert oljepris på 101 dollar og gasspris på 171 dollar per fat oljeekvivalenter. Med slike priser, da blir det bra tall, sier Bjørgan.

Venter snittpris på 100 dollar

Bjørgan sier at varigheten på oppturen for selskapene kommer an på hvordan olje- og gassprisene utvikler seg.

– Våre offisielle anslag er 100 dollar i snitt for oljen gjennom dette året. Det ser foreløpig ut som et greit anslag, sier han.

– Gassen svinger enda mer enn oljen, og spotprisen har falt en del i det siste etter lavere etterspørsel og mye LNG-import. Men de fleste tror at gassprisen kommer opp igjen i andre halvår, det er jo sesongmessig lavere forbruk nå, sier han.

