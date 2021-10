Skyhøye gasspriser gir Equinor-boom: Analytiker venter beste år siden 2011

Analytikere venter at Equinor vil tjene over 70 milliarder kroner i år, etter at gassprisene har skutt i været og oljeprisen har passert 80 dollar fatet for første gang på tre år. Situasjonen i markedet er «snudd helt på hodet», sier oljeekspert.

HÅVER INN PÅ GASS: Equinor og konsernsjef Anders Opedal.

Skyhøye gasspriser i Europa er en hodepine for forbrukerne, men for eksportnasjoner som Norge renner pengene inn.

Og når året er over vil olje- og gasskjempen Equinor sitte igjen med det største overskuddet på ti år, venter analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie.

Han anslår at Equinor vil få et justert resultat etter skatt på 8,6 milliarder dollar, det høyeste siden 2011 da oljeprisene var på 110 dollar fatet. I norske kroner tilsvarer det 73 milliarder kroner.

Mye av årsaken er gassprisen i Europa, som er på rekordnivåer.

– Snudd helt på hodet

Ifølge Bjørgan er Equinors produksjonsvolum fordelt på rundt halvparten olje og halvparten gass, grovt sett.

– Men så har typisk oljeprisen vært dobbelt så høy som gassprisen, og da får du fort tre fjerdedeler olje og en fjerdedel gass i resultat. Men for øyeblikket er dette snudd helt på hodet. Nå er gassprisen det dobbelte av oljeprisen.

Han anslår at dagens priser på gass tilsvarer 200 dollar per fat olje.

– Slik det er nå har det aldri vært før. Historisk sett er det svært uvanlig at gasspriser er høyere enn oljepriser på en energiekvivalent-basis.

Oddvar Bjørgan, oljeanalytiker hos Carnegie

Andre analytikere venter også et kraftig hopp i Equinor overskudd i år. Ifølge prognoser samlet inn av Bloomberg anslår de et justert resultat etter skatt på 8,3 milliarder dollar, opp fra 924 millioner dollar i fjor.

Femdobling i gassprisen

Denne uken har prisene i gassmarkedet svingt voldsomt. Onsdag var prisen først opp over 30 prosent. Men etter at Russlands president Vladimir Putin hintet til at landet kan stabilisere prisene ved å øke gassleveransene ramlet prisene igjen.

Siden april er fortsatt prisene femdoblet. Noe av grunnen er en kald vinter i fjor som førte til at det var lite gass igjen på lager, konkurranse mellom Asia og Europa om flytende naturgass (LNG), lavere tilgang på russisk gass enn normalt og fallende produksjon i land som Storbritannia og Nederland.

– Det er en global budkrig i oppløpet til en mulig kald vinter. Dette er ikke bare en europeisk krise, det er en global situasjon, sa sjefanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB tirsdag.

Samtidig har oljeprisen steget over 80 dollar fatet igjen etter at Opec har begrenset produksjonen, det høyeste nivået på tre år.

Analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux peker på at Equinor solgte gassen for 5,7 dollar per kubikkfot i 2019, mens prisen nå ligger på 30.

Equinor publiserte denne uken selskapets interne gasspris for tredje kvartal. Den viser en dobling fra andre kvartal, og er nesten ti ganger høyere enn i tredje kvartal i fjor.

Oljeanalytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux.

– Kostnadene er flate. Det er klart at dette har en kjempestor påvirkning på inntektene, sier Holte.

– Det er nok til at selskapet mest sannsynlig er gjeldfritt i løpet av desember. Det sier kanskje sitt, legger han til.

– Et blaff med så høye gasspriser

– Det er tre elementer som slår inn og gir de gode tallene. Det ene ar at oljeprisen har vært høy, så er det gassprisene som har vært ekstremt høye og de solgte unna vindkraft med ganske solid gevinst, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

– Alle de tre områdene har gått unormalt bra, mener han.

Næss anslår at Equinor kan sitte igjen med et overskudd på rundt 80 milliarder kroner i 2021. Han mener året er spesielt.

– Inntjeningen skal vesentlig ned i et normalår. Selv om du får ned gjelden til ganske små beløp ved at du tjener så mye penger, så er det lønnsomheten på lang sikt som betyr noe for aksjeverdsettelsen.

Bjørgan tror oljeprisen kan holde seg nær 70 dollar per fat.

– Men det er sannsynligvis et blaff med så høye gasspriser som man ser nå. Du har hatt gasspriser som tilsvarer 200 dollar per fat. Det tror jeg nok kommer ned etter hvert.

Equinor og statlige Petoro står for en betydelig andel av den norske gasseksporten, og har merket den kraftige oppgangen i gassprisen.

– Dette er helt klart bra for Equinor, og vi utnytter våre muligheter i dette markedet. Men hvor lenge disse prisene vil vedvare, det vet ingen, sa finansdirektør Ulrica Fearn til E24 under Paretokonferansen i september.