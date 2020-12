Ferske tall: – Mange arbeidsplasser reddet i oljebransjen

Nå går det langt bedre enn fryktet for oljebransjen og skattepakken virker, mener Norsk olje og gass. Nedturen om noen år blir utsatt.

Anniken Hauglie, nummer to fra venstre, under et besøk på Rosenberg Verft og et oljeprosjekt i Stavanger som arbeids- og sosialminister for to år siden. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Da oljeprisen stupte i vår, strupte oljeselskapene pengebruken. Analysebyrået Rystad Energy mente da at investeringene ville bli halvert frem mot 2022.

– Et jordskjelv vil treffe Norge og norsk industri, sa styreleder Monica Th. Bjørkmann i bransjeforeningen Norsk olje og gass.

Oljebransjen etterlyste grep fra politikerne og fikk en ny skatteordning som svar.

Ferske tall for planlagte investeringer viser at den har virket, mener bransjeforeningen nå.

– Jeg er veldig glad for å se de tallene analysen vår viser. Drahjelpen fra skattepakken Stortinget vedtok i vår, har vært som vi håpte og trodde, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass.

Nedgangen i investeringene fortsetter, men holder seg over 160 milliarder kroner til 2025. Da faller tallet til 145 milliarder krone, ifølge Norsk olje og gass sine analyser:

2020: 186 milliarder (SSB-tall fra november)

2021: 178 milliarder

2022: 161 milliarder

2023: 162 milliarder

2024: 168 milliarder

2025: 145 milliarder

I sin rapport skriver Norsk olje og gass at fallet i investeringene fra i år til neste år er betydelig mindre enn hva som ble forventet i fjor – altså før koronapandemien gjorde at oljeetterspørselen sank dramatisk.

Bransjeorganisasjonen forklarer det minskede fallet med at investeringer er blitt skjøvet på og at noen utbygginger er blitt dyrere.

For ett år siden mente Norsk olje og gass at investeringene i 2020 ville bli på 195 milliarder kroner. Bransjeorganisasjonens rapport så for seg et betydelig fall i 2024 til 140 milliarder kroner.

Nå forventes det altså investeringer på langt mer enn det, med 168 milliarder kroner.

Norsk olje og gass skriver at de også nå tror at flere prosjekter enn de som er tatt med, vil bli realisert – og at nivået på investeringene dermed vil bli høyere.

Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass, er glad for at skattepakken hadde ønsket effekt for oljebransjen. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Dette er oljepakken Selskapene får utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten for årene 2020 og 2021.

Friinntekten settes til 24 prosent innenfor de midlertidige skatteendringene. Dette gjelder i 2020 og 2021, samt for prosjekter hvor plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) er innlevert innen 2022 og godkjent innen 2023. Videre gjelder det for investeringskostnader påløpt fram til fastsatt produksjonsstart som beskrevet i godkjent PUD.

Det etableres en ordning med negativ terminskatt, som gjør at selskapene får utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret.

Det settes ned et utvalg for grønne investeringer for å utrede de samlede rammebetingelsene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge.

Regjeringen vil sammen med bransjen lage en plan for hvordan utslippene på norsk sokkel reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå, innenfor dagens virkemiddelbruk.

Det skal legges fram forslag til nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon.

Plugging av brønner skal prioriteres ytterligere når OG21-strategien skal oppdateres.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få økt sine rammer med 20 millioner kroner. Vis mer vg-expand-down

Fryktet for arbeidsplasser

Administrerende direktør Hauglie i Norsk olje og gass peker på at investeringene i oljebransjen holder seg godt oppe.

– De er nesten på nivået før koronapandemien. Det er en veldig god nyhet, fordi vi i vår fryktet at investeringene ville nær halveres i 2022 sammenlignet med 2019. Det var svært viktig for oss å sikre arbeidsplassene og inntektene vi var bekymret for at vi sto i fare for å miste.

Investeringene i utbygginger på norsk sokkel har stor betydning for leverandørselskapene i oljebransjen. Hauglie viser til at disse bedriftene finnes i nær sagt hele landet.

– Vi fryktet at disse ville kunne gå ned for telling og ikke klart å reise seg igjen. Nå er de langt mer optimistiske, får oppdrag og inntekter. Så er det også en oppside her som vi ikke omtaler noe særlig i vår rapport, og det er at det er en rekke prosjekter fram i tid som ikke er klare nok til å bli tatt med i vår rapport, men som likevel kan gi flere investeringer om noen år, sier hun.

Ser ikke overinvesteringer

Da skattepakken ble diskutert og til slutt vedtatt, var noen bekymret for at det ville bli en overinvestering – altså at oljeselskapene ville kjøre gjennom prosjekter med for dårlig lønnsomhet.

– Men lite tyder på at det har skjedd. Selskapene tar prosjekter ut og inn, prioriterer hardt og har høye avkastningskrav.

– Skjer det nok?

– Himmelen er ikke skyfri. Dette er krevende tider, også for bransjen. Vi trenger forutsigbare rammebetingelser, for å sikre fortsatt høy aktivitet. Faren er ikke over, men vårt budskap nå er at skattepakken har hatt effekt.