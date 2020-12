Helikopterselskaper og Equinor glade for streikeslutt

Equinor og helikopterselskapene som frakter oljearbeidere til og fra norsk sokkel er lettet over at vekterstreiken er over og at kapasiteten kan økes igjen. – Over helgen vil vi nærme oss normalen. Men det er mange flighter som må tas igjen, sier Petter Sem-Henriksen i Bristow.

Et helikopter fra Bristow Norway på Flesland i Bergen. Vis mer byoutline Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 3. desember 2020 18:39

Torsdag kom meldingen om at nær 2.500 vektere går tilbake til jobb, etter at Norsk Arbeidsmandsforbund har blitt enige med arbeidsgiverne i NHO om en løsning.

Det betyr også at oljebransjen slipper å kutte produksjonen ved flere felt på sokkelen, noe som ifølge Norsk olje og gass var en reell risiko hvis streiken hadde vedvart i løpet av de neste to ukene.

– Det var gledelig å se at partene i konflikten har oppnådd enighet, sier Equinor-talsmann Morten Eek til E24.

– Det betyr at streiken er over og at vi kan jobbe med å få normalisert logistikkaktiviteten vår. Kapasiteten på enkelte av helikopterterminalene har vært helt nede i null, mens andre har vært på halv kapasitet, sier han.

Equinor meldte i forrige uke at 5.000 ansatte og leverandører ikke hadde fikk reist på grunn av streiken.

– Det har vært mange utsatte flyvninger, og før helgen var det 2.500 leverandører og ansatte som ikke kom seg offshore på jobb, og tilsvarende et like stort antall som satt på plattformer og ikke kom seg på land etter avsluttet skift, sier Eek.

– Det er derfor gledelig at dette nå kommer i gang igjen etter en periode hvor det har vært krevende å løse logistikkoppgavene på sokkelen, legger han til.

– Masse etterslep

Helikopterselskapene er også glade for at de nå kan trappe opp igjen flyvningene. Operatørene CHC Helikopter Service og Bristow tror trafikken vil være tilbake i gjenge tidlig neste uke.

– Vi er veldig fornøyd med at streiken er over. Jeg vet at også oljeselskapene er kjempefornøyde med at dette er over, slik vi kan komme tilbake til en normal hverdag. Dette kom også på toppen av en allerede krevende situasjon på grunn av covid-19, sier Petter Sem-Henriksen i helikopterselskapet Bristow til E24.

– Over helgen vil vi nærme oss normalen. Men det er mange flighter som må tas igjen, så vi har masse etterslep. Vi har en jobb å gjøre fremover, sier han.

Helikopterselskapet CHC Helicopter Service tror også at trafikken vil normaliseres over helgen. Selskapet driver rundt 40 prosent av helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen, mens Bristow står for resten av trafikken.

– CHC har opprettholdt noe trafikk under vekterstreiken, og regner med å ha tilnærmet normalt program fra i morgen og regner med å være à jour tidlig neste uke, sier talsperson Elisabeth Skarsbø Moen for CHC i Norge til E24.

– Utrolig krevende

Vekterne skal tilbake på jobb fra klokken seks fredag morgen. Sem-Henriksen tror Bristows flyvninger vil være noe redusert også fredag, men at det vil bli fløyet mer enn normalt i helgen.

Bristows kapasitet har vært nede i 40 prosent på Sola og 50 prosent i Bergen. Selskapet har stoppet sine flyvninger fra Florø, og så har det vært noenlunde normal produksjon i Hammerfest, opplyser han.

– Det har vært utrolig krevende, sier Sem-Henriksen.

Selskapet har også hatt produksjon fra Stord, men det måtte de gi opp og gå tilbake til Bergen fordi sikkerhetskontrollen på Stord ikke lot seg gjennomføre på grunn av vekterstreiken.

– Brukt mye penger

– Hva har dette kostet?

– Det har kostet utrolig mye for alle parter. Oljeselskapene har brukt mye ressurser for å prøve å opprettholde produksjonen på sokkelen, de har satt opp busstransporter og transport av overlevelsesdrakter, drevet innleie av mannskaper og betalt overtid, sier Sem-Henriksen.

– Også Bristow har brukt mye penger på overtid, reising, hotellovernattinger, avvikling og etablering av baser, flytting av personell mellom baser og så videre. Så dette har vært kostbart, sier han.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass gleder seg over at helikoptertrafikken nå kan komme i gang igjen, og at oljearbeidere på sokkelen kan komme seg hjem til jul.

– Vi er veldig fornøyde med at vekterstreiken nå er over, sier Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til E24.

– Logistikken i olje- og gassbransjen har fått store utfordringer på grunn av streiken. Det er derfor en stor lettelse at den nå er over, vi så for oss store konsekvenser hvis dette hadde fortsatt, sier Andreassen.

– Har selvsagt vært en mulighet

Hvis olje- og gassproduksjonen på sokkelen hadde blitt rammet, kunne regjeringen fort ha grepet inn og stanset streiken med tvungen lønnsnemnd. Men forbundssekretær Terje Mikkelsen Norsk Arbeidsmandsforbund har ikke vært bekymret for det.

– Streiken har ikke rammet liv og helse. Det får selvsagt store konsekvenser når olje- og gassindustrien rammes, men vi ventet til tiende uke med å ta folk ut i streik på de områdene, sier han til E24.

– Vi har ikke hørt noe om at Arbeidsdepartementet har vurdert tvungen lønnsnemnd så langt, og så ikke dette som noen umiddelbare fare. Men det har selvsagt vært en mulighet hele veien, sier Mikkelsen.