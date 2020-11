Kritisk til Equinors streikefinte

Equinor vil omgå vekterstreiken ved å fly oljearbeidere ut fra Stord i stedet for fra Flesland.

Equinor vurderer å bruke flyplassen på Stord til å fly ut oljearbeidere. Vis mer byoutline Bendiksby, Terje / NTB scanpix

19. november 2020

– Equinors initiativ er helt på grensen til å være umoralsk. Både fordi det omgår vekterstreiken og fordi det vil medføre langt mer bussreising for Equinors og underleverandørenes personell i en situasjon der samfunnet gjennomfører strenge pandemitiltak, sier Ledernes forbundsleder, Audun Ingvartsen, i en kommentar som Lederne har sendt ut.

Ingvartsen framholder at forslaget fra Equinor er lite praktisk og hensiktsmessig, og det innebærer at oljearbeidere som bor på Stord og skal ut på jobb, først busses til Flesland ved Bergen og så tilbake til Stord for å fly ut.

– Dårlig signaleffekt

Videre om streiken vedvarer må de som bor på Stord, på returen, bli busset til Flesland for å levere overlevelsesdrakter inn igjen og så reise tilbake igjen med bil eller ny buss.

– Bussturene mellom Flesland og Stord vil fort bety flere timer ekstra reisevei hver vei. Det vil utvilsomt innebære økt smitterisiko slik smitteutviklingen blant annet i Bergen har vært i det siste. I tillegg er jeg sterkt kritisk til signalet Equinor sender de streikende vekterne, understreker Ingvartsen.

Vekterstreiken ble 14. november 2020 trappet opp til også å omfatte 200 vektere ved heliportene på Flesland og i Brønnøysund, samt Saga Fjordbase i Florø. Vekterstreiken er nå inne i sin niende uke. Fra før er 2 000 vektere ute i streik.

– Rammes betydelig

Pressekontakt Morten Eek i Equinor sier til Aftenbladet at det er riktig at selskapet vurderer å flytte enkelte flyginger midlertidig fra Bergen til Stord.

– Det vil i så fall skje på en måte som skal ivareta sikkerhet, logistikkflyt og ikke minst smittevern for reisende og personell som skal jobbe med passasjerene, og det er ting vi ser på nå, bekrefter Eek.

Eek understreker at Equinor ikke er part i arbeidskonflikten, men likevel rammes betydelig som kunde av helikoptertjenester på enkelte flyplasser. Derfor ser Equinor nå på hvilke alternativer selskapet kan bruke midlertidig og som er innenfor avtaleverket under en arbeidskonflikt Equinor ikke er en del av.

– Fra før har vi denne uken flyttet alle flyginger fra terminalen Brønnøysund til Kristiansund midlertidig, dette siden helikopterterminalen i Brønnøysund har måttet stenge grunnet konflikten.

