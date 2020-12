Medier: Equinors langvarige partner i Angola etterforskes for korrupsjon

Det beryktede Hongkong-nettverket «88 Queensway Group» etterforskes for omfattende korrupsjon i Angola, melder flere medier. Noen av Angolas mektigste menn er mistenkt i saken.

BLOKK 31: Equinor har i mange år vært partner med Queensway-gruppen gjennom oljeselskapet China Sonangol og Sonangol Sinopec International i oljelisensen blokk 31 i Angola. Vis mer byoutline BP

Publisert: Oppdatert: 3. desember 2020 14:48 , Publisert: 3. desember 2020 07:04

E24/Stavanger Aftenblad avslørte i september at Equinor i en årrekke har vært partner med Queensway-gruppens oljeselskap China Sonangol.

Nå etterforskes Queensway-gruppen av Angolas riksadvokat for omfattende korrupsjon sammen med tre mektige allierte av Angolas tidligere president, ifølge Financial Times og flere portugisiske medier.

Equinors talsperson for internasjonal virksomhet, Erik Haaland, sier de har merket seg mediesakene, men understreker at Equinor ikke er innblandet i etterforskningen.

– Equinor har ingen kobling til den aktiviteten som beskrives i artiklene. Vi har ikke blitt kontaktet av myndighetene, sier Haaland.

To generaler kjent som «Dino» og «Kopelipa» er mistenkte i saken. Også Manuel Vicente, som har vært Angolas visepresident og sjef for statsoljeselskapet Sonangol, er under etterforskning.

ETTERFORSKES: Angolas riksadvokat etterforsker tidligere Sonangol-sjef og visepresident Manuel Vicente (foran til venstre) og de to generalene «Kopelipa» (bakerst nest til venstre) og «Dino» (ikke på bildet) for korrupsjon sammen med forretningsnettverket «88 Queensway Group», selskapet China International Fund (CIF) og den antatte lederen Sam Pa (ikledd hvit skjorte i midten til venstre). Bildet er tatt på en av CIFs sementfabrikker i Luanda i oktober 2014. Vis mer byoutline Angola Press Agency

Tidligere Sonangol-sjef Manuel Vicente har historisk vært én av Queensway-gruppens fremste allierte i Angola. Han var personlig involvert da Sonangol og Queensway etablerte China Sonangol i fellesskap.

«Dino» var kommunikasjonssjefen til den tidligere presidenten i Angola, mens «Kopelipa» var militærrådgiver, statsråd og leder av Angolas kontor for nasjonal gjenoppbygging.

Queensway skal ha blitt ledet av forretningsmannen Sam Pa, som ble svartelistet av USA i 2014 og angivelig fengslet av Kina for korrupsjon i 2015.

Etterforskes for omfattende korrupsjon

Angolas president João Lourenço har trappet opp jakten på enorme summer som skal ha blitt stjålet under tidligere president José Eduardo dos Santos.

Lourenço har skrevet til Wall Street Journal at korrupsjon har kostet den angolanske staten rundt 24 milliarder dollar (212,6 milliarder kroner). Rundt halvparten av tapet skal stamme fra statsoljeselskapet Sonangol.

Samtidig sliter Lourenço med en oljeavhengig økonomi i krise, skyhøy statsgjeld til Kina og gater fulle av rasende demonstranter.

Nå etterforskes tidligere Sonangol-sjef Manuel Vicente for overføringer på 2,3 milliarder dollar (20,4 milliarder kroner) gjennom oljeleveranser fra Sonangol til Sam Pa, ifølge avisen Expresso.

Konsulentbyrået Eurasia Group slår også fast at Vicente er under etterforskning.

E24 har de siste ukene vært i kontakt med riksadvokaten i Angola, som ikke har besvart skriftlige spørsmål om etterforskningen.

OLJETOPP: Manuel Vicente har vært sjef for Angolas statsoljeselskap Sonangol og senere visepresident. Nå etterforskes Vicente for milliarder av dollar i oljeleveranser fra Sonangol til Sam Pa, den antatte lederen av «88 Queensway Group». Vis mer byoutline Stringer / AFP

Generalene «Dino» og «Kopelipa», som egentlig heter Leopoldino Fragoso do Nascimento og Hélder Vieira Dias Junior, er begge mistenkt for korrupsjon gjennom statens avtaler med Queensway-selskapet China International Fund, ifølge avisen Observador.

Queensway-gruppen fungerte lenge som et privat bindeledd mellom et krigsherjet Angola og et voksende Kina på jakt etter oljeressurser. China International Fund ble brukt til å finansiere byggeprosjekter i bytte mot oljeleveranser gjennom China Sonangol.

Tidligere i år tok angolanske myndighetene beslag i flere av Queensways eiendommer i Angola, inkludert to skyskrapere i hovedstaden Luanda.

Nylig skal «Dino» og «Kopelipa» ha vært gjennom lange avhør og overlevert selskaper og eiendommer til en samlet verdi av 850 millioner euro (9 milliarder kroner) til angolanske myndigheter, ifølge Observador. I forrige uke fikk begge utreiseforbud av riksadvokaten, skriver avisen Jornal de Angola.

Overfor Expresso nekter de mistenkte generalene for å ha koblinger til Queensway. Vicente har ikke kommentert den pågående etterforskningen. E24 har ikke lykkes med å få en kommentar fra noen av de tre.

Equinors langvarige oljepartner

Queensway-gruppen kom inn som Equinors partner i den angolanske oljelisensen blokk 31 i 2011. Partnerne i lisensen har i fellesskap produsert flere titalls millioner fat olje gjennom ett skip og deltatt på de samme møtene opptil flere ganger i året.

Equinor har påpekt at de ikke har gjennomført direkte transaksjoner med SSI 31 og at de har utvist «særlig aktsomhet» overfor partnerselskapet, som skal ha betalt sin andel av kostnader og fullført sine forpliktelser i lisensen.

Equinor skiftet navn fra Statoil i mai 2018. For enkelhets skyld brukes selskapsnavnet Equinor i denne artikkelen.

ÅPNINGSFEST: I 2013 deltok ansatte i både Equinor og SSI på en gallamiddag i regi av britiske BP for å feire at produksjonen i oljelisensen blokk 31 var i gang. Vis mer byoutline BP

E24 har sporet eierskap og koblinger gjennom selskaps- og rettsdokumenter, granskingsrapporter, bøker, nyhetssaker og intervjuer med en rekke kilder som har god kjennskap til nettverket.

Queensway var først partner med Equinor gjennom China Sonangol og deretter gjennom Sonangol Sinopec International (SSI), som ble opprettet som et samarbeid mellom China Sonangol og Kinas nest største oljeselskap, Sinopec.

GALLA: På åpningsfesten til BP på blokk 31 ble det bydd på velkomstdrinker, middag, underholdning og en «First Oil Chocolate Fountain». Vis mer byoutline BP / Fotomontasje: E24

Equinor har eid 13,33 prosent av blokk 31 siden 1999. China Sonangol kjøpte 5 prosent i 2011. Andelen endte senere opp hos samarbeidsselskapet SSI 31, som kjøpte seg opp til 15 prosent i 2013.

En toppsjef i SSI har overfor E24 hevdet at China Sonangol ble presset ut av SSI 31 i 2019 fordi Sinopec ville forbedre ryktet sitt, men E24 har ikke klart å få tak i dokumentasjon som beviser dette.

China Sonangol har tidligere vært partner med Equinor i en annen angolansk oljelisens, men solgte seg ut av denne lisensen i 2014.

Equinors undersøkelser tyder på at Queensway er ute

Da E24 dokumenterte Queensway-gruppens eierskap i SSI 31, sa Equinor at de har hatt kjennskap til «antatt eierskap» uten å få eierskapet bekreftet.

E24 har i ettertid omtalt at Olje- og energidepartementet (OED), som er største eier i Equinor, aldri ble informert om Equinors antagelser.

TALSPERSON: Erik Haaland er Equinors talsperson for internasjonal virksomhet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

I september hadde Equinor ennå ikke klart å bekrefte at China Sonangol var ute av SSI 31, men talsperson Erik Haaland sa at det ville vært positivt dersom dette kunne bekreftes.

I en redegjørelse til OED i oktober opplyste Equinor at de jobbet med å «analysere (...) eierforholdene nærmere». Oljeminister Tina Bru lovet i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at hun ville «følge opp selskapets arbeid med å avdekke eierforholdene».

Nå fremstår Equinor langt sikrere på at China Sonangol faktisk er ute av SSI 31.

– SSI 31 har selv kommunisert at selskapet nå er eid av Sinopec. De undersøkelser Equinor har gjort og informasjon vi har tilgjengelig understøtter dette, sier Haaland.

Equinors lisens i blokk 31 går ut på dato i 2031.

Oxford-professor: – Systemisk og strukturell korrupsjon

Professor Ricardo Soares de Oliveira regnes som én av verdens ledende Angola-eksperter. Han forklarer at tidligere president Dos Santos hadde representanter i ulike sektorer som klarte å berike seg selv.

– Korrupsjonen i Angola har vært systemisk og strukturell, men de grunnleggende mekanismene har ikke vært kompliserte, sier Oliveira til E24.

Han viser til at Sonangol – under Manuel Vicente ledelse – utviklet seg til å bli en kompleks struktur av datterselskaper og samarbeidsselskap som Vicente selv kontrollerte.

– Vicentes innflytelse bør ikke undervurderes, sier Oliveira.

PROFESSOR: Ricardo Soares de Oliveira er professor i Afrikas internasjonale politikk ved Oxford-universitetet. Han er blant annet kjent for sin bok «Magnificent and Beggar Land» om Angolas moderne historie. Vis mer byoutline University of Oxford

Som Sonangol-sjef hadde Vicente også ansvaret for å dele ut oljelisenser til internasjonale oljeselskaper som China Sonangol og Equinor. Samtidig var han en del av styret i China Sonangol, viser selskapsdokumenter E24 har tilgang til.

Vicente har frem til nå fått beskyttelse av president Lourenço og fungert som hans oljerådgiver. Som tidligere visepresident har han i utgangspunktet immunitet frem til september 2022.

Eurasia Group tror likevel at pågående demonstrasjoner og økonomisk krise kan presse Lourenço til å prøve å tilbakekalle Vicentes immunitet, ifølge et analysenotat gjengitt av nyhetsbyrået Lusa.

I slutten av november ble Vicente for første gang beskyldt for korrupsjon av Angolas statskanal TPA, ifølge Expresso.

TRAPPER OPP: Angolas president João Lourenço har utvidet antikorrupsjonskampanjen sin. Siden han ble president for tre år siden har han først og fremst gått etter tidligere president Dos Santos og hans familie. Nå etterforskes flere av Dos Santos sine mektigste allierte for omfattende korrupsjon. Vis mer byoutline Ampe Rogerio / Lusa

Ambassadøren: – Norge ønsker reformene velkommen

Norges ambassadør til Angola, Kikkan Marshall Haugen, forklarer at president Lourenço har ledet et omfattende politisk og økonomisk reformarbeid de siste tre årene. Selv om deler av befolkningen er frustrerte over at reformene ikke har gitt bedre levekår for folk flest i en økonomi preget av resesjon og coronapandemi, går det fremover, mener han.

– Arbeidet mot korrupsjon og for å returnere ulovlig utført kapital er et sentralt element i reformarbeidet og meget høyt på agendaen til den angolanske regjeringen, sier Haugen.

Ambassadøren sier at Norge, som alle andre vestlige partnere til Angola, har ønsket de politiske og økonomiske reformene i Angola velkomne, inkludert antikorrupsjonsarbeidet. Haugen tror reformene kan bidra til at Angola blir mer attraktivt for både nasjonale og internasjonale investeringer.

– Arbeidet mot korrupsjon er en sentral del av den formelle politiske dialogen Norge har med Angola, men også i den løpende kontakten ambassaden har med myndigheter, privat næringsliv og sivilt samfunn i landet.

fullscreen next FØRSTE BESØK: I 2018 ble Erna Solberg den første norske statsministeren som dro på offisielt besøk til Angola. Her møter Solberg president João Lourenço i Luanda. 1 av 5 byoutline Ampe Rogerio / Lusa

– Med tanke på den pågående etterforskningen og Equinors sterke koblinger til den norske staten, frykter ambassaden at Equinors langvarige partnerskap med Queensway-gruppen kan skade Norges omdømme i Angola?

– Det er ambassadens inntrykk at Equinor har et meget godt omdømme i Angola. Selskapet har vært et av de ledende for å bidra til mer åpenhet om for eksempel skatteinnbetalinger til den angolanske staten.

– Fra angolansk side settes det stor pris på at selskapet har vært en langsiktig og forutsigbar partner, som raust har delt av sine erfaringer for å bidra til mer robuste og transparente systemer på angolansk side. Dette inkluderer Equinors bidrag til pågående undersøkelser og angolanske bestrebelser i å rydde opp i korrupsjon og uryddig praksis innenfor oljesektoren.

Sam Pa forsvant under Xi Jinpings korrupsjonskamp

Queensway-gruppen og Sam Pa har historisk tjent penger på å være et bindeledd mellom elitene i Kina og diktaturer som Angola, Zimbabwe, Guinea, Nord-Korea og Venezuela. Fra et hovedkvarter i Hongkong skal Pa ha bygget opp et komplisert nettverk av selskaper, blant annet registrert i skatteparadiser som Cayman Islands og De britiske jomfruøyer.

I mange år reiste Pa med privatfly fra diktatur til diktatur på jakt etter olje, diamanter og storslåtte eiendommer. Han brukte ulike pass og opptil åtte forskjellige navn. Ifølge Financial Times er Pa tidligere spion og våpenhandler.

I 2014 ble Pa ilagt strenge sanksjoner av USA for ulovlig diamanthandel og pengestøtte til regimet i Zimbabwe. I 2015 rapporterte flere medier at han hadde blitt pågrepet for korrupsjon på et luksushotell i Beijing.

fullscreen next MOSAMBIK: I en pressemelding fra 2012 navngis Sam Pa (i midten til høyre) som «Xu Jinghua» – ett av aliasene ifølge USAs sanksjonsliste. Han omtales som representant for selskapet China Sonangol. 1 av 4 byoutline China Chemical Engineering Second Construction Corporation

Det er ikke kjent hvor Pa befinner seg i dag. E24 har snakket med en rekke kilder som har god kjennskap til Queensway-gruppen. Ingen av dem vet hvor han befinner seg.

E24 har blant annet snakket med den amerikanske forskeren Erica Downs, som er ekspert på Kinas oljesektor. Hun setter pågripelsen av Pa i sammenheng med Xi Jinpings kamp mot korrupsjon og indre fiender, som på den tiden ble rettet inn mot Kinas nasjonale oljeselskaper.

TIDLIGERE HOVEDKVARTER: Det globale nettverket til Sam Pa opererte lenge fra en felles adresse på «88 Queensway» i sentrum av Hongkong, noe som har gitt det navnet «88 Queensway Group». Vis mer byoutline Wikimedia Commons

Queensway fortsetter å gjøre forretninger

Queensway-gruppen ser ut til å ha mistet støtten fra sine allierte i Angola. Mens kinesiske Sinopec hevder at de har presset nettverket ut av SSI, har statsoljeselskapet Sonangol saksøkt nettverket og annonsert at de vil selge seg ut.

Queensway fortsetter likevel å gjøre forretninger. Noen av selskapene har fått nye adresser og kortere og mer kryptiske navn, men de samme nøkkelpersonene kontrollerer fortsatt nettverket, viser selskapsdokumenter.

E24 har i flere måneder forsøkt å få en kommentar fra eierne uten å lykkes. En resepsjonist ved Hongkong-kontoret har svart to ganger på telefon, men har ikke ønsket å besvare spørsmål.

Den ledende Queensway-eksperten J.R. Mailey, som har skrevet to granskingsrapporter for amerikanske myndigheter, har sagt til E24 at han er usikker på hvem som kontrollerer nettverket per dags dato.

– Det er uklart hvorvidt Sam Pa trekker i trådene bak kulissene. Men det er hundrevis av millioner i eiendeler – fra New York til Angola til Hongkong – bundet opp, som noen forsøker å få tilgang til, sa Mailey.

NY ADRESSE: I 2020 har Queensway-gruppen endret den felles adressen sin, «1011-1012, 10/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong», til en ny felles adresse, «Rooms 2201–03, 22/F., World-Wide House, 19 Des Vouex Road Central». Vis mer byoutline Wing1990hk / Wikimedia Commons