Gjelden øker og resultatene er kriselave: Equinor vil øke utbyttet til aksjonærene

Da coronapandemien traff trakk oljenæringen og Equinor i håndbrekket: Investeringer, utbytter og andre kostnader ble kuttet. Nå mener Equinor at tiden er inne for å øke utbyttene igjen.

Torsdag la Equinor frem resultatene for tredje kvartal.

Resultatene bar tydelig preg av at oljemarkedet fortsatt er krevende. I tillegg gjorde Equinor nye nedskrivninger tilsvarende 27 milliarder kroner.

Tapet bidro til at selskapet gikk med underskudd: Resultat etter skatt gikk fra −1,1 til −2,1 milliarder dollar etter skatt, målt mot samme periode i fjor.

Samtidig øker både gjelden og gjeldsgraden til selskapet.

I en egen børsmelding kommer det samtidig frem at styret i selskapet foreslår et utbytte på 0,11 dollar per aksje for tredje kvartal. Det er en økning på 22 prosent fra kvartalet før.

Med eierandelen på 67 prosent er det den norske stat som får dra størst nytte av dette.

Utbytteøkningen kommer få måneder etter at Stortinget vedtok en massiv skattepakke for oljenæringen som skulle stimulere til aktivitet.

– Det viktigste er jo at vi leverer Breidablikk, elektrifiseringsprosjekter og jobber videre med Noaka, Wisting og andre prosjekter, sa Eldar Sætre under kvartalspresentasjonen da det ble snakk om skattepakken.

Opprinnelig planla Equinor å øke utbyttet per kvartal fra 0,26 til 0,27 dollar i år, samt å fortsette tilbakekjøpet av aksjer. Men så kom corona.

I mars varslet selskapet en omfattende pakke med sparetiltak på totalt tre milliarder dollar og tilbakekjøpet av egne aksjer ble stanset.

I april fulgte de på med et kraftig kutt i årets utbytte på 67 prosent. Utbyttenivået hadde da blitt redusert til 0,09 dollar per aksje per kvartal.

Som E24 skrev i våres innebar dette at staten fikk inn rundt fire milliarder kroner mindre i utbytte i kvartalet.

Les også Svakere fra Equinor – skriver ned verdier med 27 mrd.

Gjelden økte med 40,5 milliarder

Siden Equinors eiendeler blir mindre verdt, vil selskapets gjeld utgjøre en større andel av verdiene. Nedskrivningene og oppgjør for aksjekjøp til den norske stat bidro til å øke gjeldsgraden fra 29,3 til 31,6 prosent i løpet av kvartalet.

Siden tredje kvartal i fjor har selskapets kontantbeholdning økt fra 6,8 til 7,8 milliarder dollar, mens netto rentebærende gjeld har økt fra 14,7 til 19,1 milliarder dollar.

Det er en økning som tilsvarer 40,5 milliarder kroner med dagens kurs.

Under kvartalspresentasjonen fikk Equinor spørsmål av Bloomberg om hvorfor utbyttene skal økes samtidig som selskapet den siste tiden har levert de svakeste resultatene siden 2016.

– Vi gjør ikke dette uten av vi føler det er gjort en grundig og god vurdering, svarte avtroppende konsernsjef Eldar Sætre.

Han pekte på at selskapet tidligere i år tok utbyttenivået «kraftig ned» med to tredjedeler:

– Det er kraftig, uansett hvem man måler seg mot. Nivået vi tok det ned til (tidligere i år, journ.anm.) er ikke noen guiding for utbyttenivået videre og vi vurderer utbyttenivået kvartal for kvartal, sa Sætre og fortsatte:

– Det vi ser er at vi underliggende leverer bra – kostnadene går ned og produksjonen er god.

