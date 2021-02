Hitecvision kjøper oljefelt for over 9 milliarder kroner

Stavanger-fondet gjennomfører en av sine største handler noensinne og vokser kraftig i Storbritannia.

Hitecvision-partnerne Kjell-Erik Endresen, til venstre, og Einar Gjelsvik har jobbet svært lenge for å få avtalen på plass. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Det er fantastisk å få det på plass. Særlig fordi vi har jobbet så lenge. Dette er veldig spennende, sier seniorpartner Einar Gjelsvik i Hitecvision til Aftenbladet/E24.

I mellom ett og to år har han og kollegene i Jåttåvågen arbeidet med å kjøpe de fleste av den amerikanske oljegiganten Exxon Mobils eiendeler på britisk side av Nordsjøen.

Og nå er avtalen omsider i boks: Gjennom sitt britiske oljeselskap, Neo Energy, legger Hitecvision drøyt 1 milliard dollar på bordet for 14 feltandeler. Kjøpesummen tilsvarer litt over 9 milliarder kroner med dagens valutakurs.

Oppkjøpet går rett inn på topp 3-listen over Hitecvisions største noensinne.

– Det er en god følelse å gå over målstreken. Dette har vært en seig sak, men vi vurderte aldri å droppe ut underveis, sier Kjell-Erik Endresen, som også er seniorpartner.

Hitecvision Etablert som oppkjøpsfond i 2002 av Ole Ertvaag og Ola Sætre, men Hitec-historien går tilbake til 1985.

Hovedkontor i Jåttåvågen i Stavanger.

Investerer i selskaper i energisektoren.

Norges største oppkjøpsfond.

Har en forvaltningskapital på om lag 60 milliarder kroner. Vis mer vg-expand-down

Digitale forhandlinger

Det er flere grunner til at det har tatt tid. For det første er Exxon Mobil, som lenge har vært blant verdens største selskaper, et enormt maskineri. Det betyr at mange ledd er involvert i avgjørelsene - flere enn i Hitecvisions forholdsvis lille og lettbeinte organisasjon. I tillegg har koronaviruset skapt utfordringer - blant annet fordi forhandlingene er gjort via skjerm.

– Det er første gang vi har gjennomført et oppkjøp uten å møte motparten fysisk, sier Gjelsvik og legger til at det har vært litt vanskeligere å oppnå god dynamikk på den måten.

Kjøpsprisen på drøyt 9 milliarder kroner for Exxon-andelene finansieres delvis av Hitecvisions egenkapital (om lag en tredjedel) og delvis av banklån.

Kjøpesummen kan også øke med nesten 3 milliarder kroner i framtiden, avhengig av hvordan oljeprisen utvikler seg framover. Bare det siste året har prisen for et fat nordsjøolje bykset fra under 20 dollar til dagens 65 dollar. Oljeprisen har mye å si for feltenes verdi.

– På grunn av denne usikkerheten må vi bygge bro mellom oss som kjøper og Exxon som selger. Ingen vet hva som skjer i morgen, og derfor deler vi på risikoen, sier Endresen.

Han vil ikke si hvilken oljepris som er lagt til grunn for avtalen.

Kjell-Erik Endresen, til venstre, og Einar Gjelsvik har planene klare på britisk sokkel: Hitecvision skal bli en enda større aktør der i årene som kommer. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Dobler produksjonen

Det er ikke første gang Hitecvision gjør milliardavtaler med Exxon. I 2017 kjøpte de en rekke feltandeler på norsk sokkel gjennom oljeselskapet Point Resources, som senere ble slått sammen med Eni Norge til Vår Energi. Deretter ble resten av Exxons norske felt kjøpt i 2019.

Gjelsvik og Endresen tror erfaringene fra de tidligere oppkjøpene har banet vei og skapt tillit, slik at det ble avtale også denne gangen.

Vår Energi er i dag det nest største kommersielle oljeselskapet på norsk sokkel etter Equinor, med rundt 300.000 fat i daglig produksjon (statens selskap Petoro er også større).

Med det siste oppkjøpet dobler Neo Energy produksjonen til rundt 70.000 daglige fat og blir den femte største aktøren på britisk sokkel. Men målet er å bli enda større - ambisjonen er å øke produksjonen til opptil 120.000 fat allerede neste år.

– Vi vil oppover på den listen. Vi kommer inn med entusiasme og har lyst til å investere. Selskapet skal bygges videre til en drivende kraft på britisk sokkel, med samme posisjon som Vår Energi har her hjemme, sier Gjelsvik.

Endresen legger til at det etter hvert kan bli aktuelt med en sammenslåing med en stor aktør for å vokse raskt - akkurat slik det ble gjort med Vår Energi i Norge.

Gamle felt

Men først skal Neo Energy, som ble etablert i 2019, vokse på egen kjøl. Det skjer i første rekke gjennom investeringer på fem milliarder kroner for å øke produksjonen på feltene som nå kjøpes av Exxon. Dessuten kan det komme nye oppkjøp.

– Jeg vil ikke kommentere om vi har noe konkret på gang allerede nå, men du kan alltid regne med at vi ser på og jobber med potensielle muligheter, sier Gjelsvik.

Britisk sokkel begynner å bli gammel, eller moden som det heter i oljebransjen. Sånn er det også i Norge, men britene har kommet lenger ned løypa. Det betyr at feltene jevnt over er mindre og at mange ikke har så lang levetid igjen.

Dette er også noe av grunnen til at gigantselskaper som ConocoPhillips og nå ExxonMobil mister interessen og selger eierandeler - de vil heller satse på områder med større forekomster.

– Det innebærer ikke en nedgradering av disse feltene, men betyr at de vil satse på andre ting. Det er også noe av dynamikken. Det som ikke er så interessant for noen selskaper, kan vi se større potensial i, sier Endresen.

– Mulighetene er fortsatt store. Gjennom investeringer skal vi utvikle feltene og forlenge levetiden. Flere av dem kommer til å være i drift til 2040-tallet, legger Gjelsvik til.

Hitecvision-topp Ole Ertvaag vil ta selskapet i en grønnere retning. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Sort eller grønt?

Hitecvision er Norges største oppkjøpsfond og har rundt 60 milliarder kroner i forvaltningskapital. Den siste tiden har det tradisjonelt oljetunge fondet begynt å gå i en grønnere retning. I høst ble det kjent at det skal investere 30 milliarder kroner i fornybarprosjekter de neste to årene, blant annet gjennom det nye selskapet Vårgrønn.

– Hvordan passer det inn i den grønne profilen å kjøpe oljefelt for nesten ti milliarder?

– Vi investerer i hele energisystemet og har to tanker i hodet samtidig. Framover skal vi satse både på nye markeder og olje og gass, sier Gjelsvik.

– For oss ligger det ingen selvmotsigelse i det. Vi har investorer over hele verden, og de er interessert i forskjellige ting, sier Endresen.

