Norsk olje og gass: Streiken kan ramme nær 25 prosent av norsk produksjon

Streiken i oljebransjen kan føre til bortfall av en stor del av produksjonen av av olje og gass i Norge.

STREIK: Gigantfeltet Johan Sverdrup risikerer å bli stengt i neste uke. Vis mer byoutline Carina Johansen

Publisert: Oppdatert: 8. oktober 2020 12:02 , Publisert: 8. oktober 2020 11:51

Saken oppdateres...

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass melder at nær en fjerdedel av den totale produksjonen av olje og gass på norsk sokkel bli rammet hvis fagforbundet Lederne velger å fortsette streiken.

Ledernes streik ført til at seks felt er stengt på norsk sokkel, med en samlet produksjon på rundt 330.000 fat per dag.

Oljestreiken startet 30. september da 43 medlemmer fra Johan Sverdrup ble tatt ut i streik.

Mandag gikk ytterligere 126 ut i streik, som rammet Equinor-feltene Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Valemon, samt Gjøa-feltet, som driftes av Neptune Energy.

Tirsdag meldte Lederne også at de ville fortsette opptrappingen av streiken.

Dette vil da ramme plattformene Oseberg Sør, Oseberg Øst, Kristin, Ekofisk og Bravo, som opereres av Equinor og Conoco Philips.

Onsdag meldte Equinor at også kjempefeltet Johan Sverdrup vil bli stengt ned når streiken nå skal opptrappes. Feltet har en kapasitet på opp mot 470.000 fat per dag.

Hvis streiken varer utover 14. oktober vil bortfallet av produksjon per dag dermed bli på totalt 966.000 fat oljeekvivalenter.

Norge produserer jevnt over litt over 4 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Halvparten i form av råolje og andre væsker og halvparten fra naturgass. Dermed forsvinner nær en fjerdedel av Norges totale produksjon av olje og gass som følge av streiken.